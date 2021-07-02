假如能再回去當學生，我希望學校的英文課可以來點動漫、外文小說、流行樂歌詞

文：譯難忘英日文

如果要說我為什麼對英日文有這麼大的興趣，是因為我找到各種方式去享受它，而不是因為國高中學校教得很好。老實說，我很討厭用分數和背了多少單字、課文來決定我的學識能力倒底有多少，因為出了社會，這一點都不重要，反讓我對某些學科產生厭惡和陰影。如果可以從頭的話，我會希望學校課程有什麼能夠讓自己真正享受學習過程？

有常勝軍的紀錄，卻沒有相當的實感

我從國中就幾乎把整本文法書都攻略完了，上過作文課、參加過作文比賽連續拿過兩次全校冠軍（別打我，這絕不是為了耍臭屁），也面試過台師大英文系，結果被主考官批評我沒讀過英文文學書籍所以沒資格入選，所以我的潛能是由莎士比亞（William Shakespeare）的書來衡量的，那今日我自學來的英文能力和在這裡教學的潛力，要用什麼衡量？。

但課本、作文冠軍和面試的經驗，卻讓我覺得整個求學時代的潛力無法完全開發出來。我被無止盡的考試壓著，整天要花很多時間背書，學校丟了很多東西要塞進我的大腦，但如今回頭過來想，若單單以英文來說，那些課文、例句、單字，對現在活在社會職場上的我來說，大概只有幫助到微微的10%而已！

在學校是冠軍，但在真實生活中，卻沒有冠軍的實感，不但講得很卡、寫得也很卡卡的，當初連想嘗試在不開字幕的狀態下看英文連續劇，也看得頗吃力。

其實，那些課文和例句很多都是為了配合「中文的理解邏輯」而設計，再加上大多數國內的傳統英文教育方式，跟你打包票，很多人畢業後只能寫出中式英文。這方面我有很深的體會。

如果你想測試剛畢業時的英文程度，去應徵專業的外文出版社就知道了。作為外文編輯，我有時要協助審核新進編輯人員的英文能力。我跟另一位外文同事時常搖頭，發現很多大學新鮮人的英文真的很「台式」，有文藻外語學院畢業的、有從英國留學回來的，但其中有些人說和寫的英文非常天馬行空，時常必須用中文的思考邏輯去解讀他們的英文，才能恍然大悟。所以這類新鮮人都是第一個被刷掉的，其次才是因為文筆不夠而被刷掉。文筆可以透過時間來培訓，但中式英文絕對是個大No!No!

另一個測試自己的方式，是去應徵翻譯。現在的翻譯社太多間，應徵門檻不是很高，中式英文很厲害的人也可能被入選。翻譯社只是一個仲介，但真正的考驗其實是你將要面對的顧客（翻譯委託者），如果你遇到英文很道地的顧客因為自己很忙，而非得委託你代為翻譯，但你只能翻譯出中式英文的話，你就注定被退件退到想撞牆，還要被罵說：「你這種爛英文也能做翻譯？」

我自己的經驗，則是某一次要幫從小在美國生活的客戶，撰寫將要出版的英文新聞稿。當時還很菜鳥的我把初稿給對方看，被對方狠狠酸了一句：「你沒在看國外書籍雜誌或節目嗎？你不覺得你寫的很不英文嗎？」

這話倒是把我敲醒了，原來當時在寫稿時，我下意識用中文邏輯去思考英文的文字內容，寫出來的東西雖然文法沒錯，單字也沒拼錯，但表達方式卻都是道地美國人不會使用的。所以我決定徹底改變學英文和使用英文的方式。

別人丟給你學的，和你自己找來的，感覺真的差很多

我就學過程中吸收到的英文不少來自課本，但這些課本原本就是為了方便中文母語者可以在中英文之間「直譯」而設計的，這種被課本和考試養成的「直譯」習慣，造就了我們用中文去思考英文的習慣，中式英文就這樣誕生了。

你的大腦吸收什麼，就會從同樣的大腦輸出什麼。課本裡的東西，都是別人設計好給你容易學的，其中有很多真實生活中用不太到的表達方式。太依賴這種教材，會變成井底之蛙，與活生生的美國人脫節。

幸好從小到大我學英文時，課本就從來不是我唯一的選項，《六人行》、賈斯汀（Justin）、瑪丹娜（Madonna）、女神卡卡（Lady Gaga）、席琳狄翁（Celine Dion）、混音DJ到五花八門的電影，都是我抓來學的素材，所以本身已經有稍微道地的英文能力。因此當我被前述的客戶批評時，才能立刻意識到自己的中式英文和道地英文之間的差異有多大。

如果你轉換學習方式，不局限於課本，而是自己去找真實生活中的語言材料來學，你會發現自己去「撿來」收進口袋的英文，遠比課本教的還萬用，講話和寫字時也可以信手拈來，而且你自己找來的材料（書、動畫、電影、短片、歌曲）比課本還好玩。

你會懷疑，自己英文程度不夠的話還去找那些材料，不是自虐嗎？但我從小就這麼做，國中的我字彙量也沒多少，我也不管我能力到哪，卻憑著「我好想聽懂《六人行》的台詞好笑在哪」、「好想聽懂歌手在唱什麼」這種慾望，從聽懂30%到幾乎完全聽懂，確實做到了。現在看美劇真的很有感啊。自以為常勝軍的我，十年前還聽不懂一半呢。

有關尋找材料，可以參考這篇〈外文自學者怎麼善用字典和字庫軟體來猛爆性增加字彙量〉，並搭配文中推薦的字庫App，可以事半功倍。這就是我被客戶一語點醒後，新採用的自學方式。

讓英文課來一點OOOO吧

學生時代的英文課對我而言像蹲監獄一樣，老師拿著教鞭用威嚴體制控制學生的意念，叫你幹嘛就幹嘛，我感覺被當作考試機器般對待。制式化的拿分數對我來說不成問題，但整個上課過程中，我都在想下課後可以找什麼英文的樂子來犒賞被塞膩的大腦。

聽ICRT電台主播鬼扯講笑話，看轉播的國外連續劇，讀有點看不懂的外文故事小說，用英文透過網路搜尋歌手的八卦，去國外網站看最新的音樂錄影帶，這些對我來講都比僵直地坐在教室椅子上還好玩多了。

如果你好奇當時我的英文能力到底能不能看懂或聽懂國外的資訊，其實我只能聽懂不到3成，因為我很早就發現學校教的東西，實在派不太上用場。但重點是，我根本就不管有沒有聽懂，反正我就是想看、想聽，用猜的我也爽。

結果意外的是，就是因為用猜的，我反而學到更多課本沒教過的單字。你想想看，你家的孩子們，哪個不是從小聽大人們講話時，東猜西猜大人們在講什麼，聽久了猜久了，不就懂了嗎？小孩學講話會需要課本嗎？重點不是課本教了什麼，而是環境讓你耳濡目染了什麼。我的外文學習只是製造了耳濡目染的環境，而且我想方設法讓環境變成是我熱愛的。

如果用我的經驗來回想，假如能再回去當學生的話，我希望學校的英文課可以多增加什麼。正規的英文課我不敢講，但至少「英文會話課」或「英文聽力課」的內容，是可以多元開發的。

教我看動漫、電影、連續劇好不好

哪個孩子不愛看動畫的。我說的不是18禁的H動漫，而是像迪士尼、皮克斯、吉卜力工作室、Square Enix等等出品的老少咸宜的動畫。學外語的目的不就是要拿來看懂這些媒體的嗎？

動漫是最容易親近外語的媒體之一，因為台詞與日劇相比較為簡單，聲優的發音口條也比較清晰。如果可以擷取一小片段的精彩內容，製作中英文字幕的對照教材，教孩子怎麼理解台詞和故事的內容，讓孩子實際聽聽道地的英文發音、聲優們抑揚頓挫的音調，一段15分鐘的影音，遠比老師一邊飆罵一邊逼孩子朗誦課文還要更有效。

如果對象是高中生或大學生，可以把動漫替換成電影，同樣製作教材。其實光是15分鐘短片的教材，就夠讓學生學整整一小時的課程時間了。甚至可以用獎勵的方式，鼓勵學生上台模仿聲優演出一段。什麼都不需要死背，只需要靠模仿就能加深印象。

實際上，我在高中確實曾上過某一堂「英文聽力課」，老師在課堂上播放了妮可基嫚（Nicole Kidman）主演的電影《紅磨坊》。這麼做立意是好的，學生也都超愛上她的課，當時的我也上的很爽（因為我很認真聽英文台詞）。但問題就在於，她就真的只有放完影片然後也沒特別教什麼就下課了。學生只是去看爽的混時間。如果有製作教材的話，效果會完全不同。

上大學日文系時，在正規的日文課程之外，有一堂日劇聽解課真的開發出我的潛能。老師是日本人，他丟給學生一個挑戰：「請你們3到5人一組，租DVD找一部你們最想看的日劇，然後請你們教會其他同學，這部劇其中某一個精華片段的所有日文台詞。」

一開始同學們都在哀號，但畢竟本來就對日劇有興趣，所以很快就找到自己平常在看的日劇，唯一的困難點在於，要把沒字幕的日劇台詞「聽寫」出來，還要「翻譯」成中文，還要製作講義「講解」其中幾句重點台詞的單字、文法、使用情境。引號標示出的三種能力，正好是光速提升「聽說讀寫」的大絕招。

寫到這裡我意識到，這不正巧是我在這篇〈外文自學者怎麼善用字典和字庫軟體來猛爆性增加字彙量〉採用的自學法嗎？只是我多了擁有字庫軟體來把學到的外文變成我的長期記憶。

這堂課光是上了一學期，我的日文理解力吃了大補丸，回頭看課本時也不感覺那麼無聊了。

教我聽懂流行樂歌詞好不好

我希望當時我的老師可以在課堂上舉行投票，讓學生票選10大最想學的（非18禁類）英文歌，在學年期間，同樣以製作教材的方式教學生聽到懂為止。這種媒體的教材製作難度不高，因為各大歌詞網站都能夠複製到中英文對照的歌詞。老師只需要教其中的單字文法就好，甚至可以獎勵學生出來模仿唱歌。

我國中時，同學會在下課的10分鐘空檔，偷用教室的廣播箱播放凱莉米洛（Kylie Minogue）的舞曲，當時我多希望老師能教我聽懂的話有多好。

帶我一起讀外文故事小說好嗎？Pretty please....

高中時，某家補習班聘用一位澳籍男老師提姆（Tim），他長得很像下圖中主演連續劇《偽人》的柯林摩根（Colin Morgan）。他的教法蠻特別。

當時《哈利波特》小說非常盛行，他就影印了其中幾頁給學生，他會先唸其中一句內文，再要求學生模仿他的發音和音調，跟著唸一遍，並且在過程中提醒學生的發音問題，以此類推，把其中一頁朗讀完。他的目的，不是要學生先花費大把的時間查單字，而是先熟悉單字怎麼唸，習慣單字的正確發音。

接著，他會開放Q&A時段，讓學生把朗讀過程中任何有疑問的單字、用法等等任何看不懂之處，一次問飽問滿。他不會說任何一句中文，但肢體表達能力非常好。當學生問他「What is a sorcerer?」，他就開始比手畫腳演給你看，同時用他的母語解釋給你聽，你就透過他的動作和聽關鍵字來猜意思。

突然那位學生說「Oh! I got it! 」（噢我懂了！）「是魔法師！」，甚至開始用自己能理解的英文，設法向提姆解釋自己的解讀對不對：「A man who uses（使用） magic（魔術）, right?」，提姆就會稱讚他猜對了。

這整段過程是非常輕鬆好玩的，因為沒有教鞭、不用怕猜錯，沒有打分數，反而猜對時很有成就感。隔了幾天我問他還記得sorcerer是什麼嗎？他說：「就是像鄧不利多那種法師啊，提姆之前不是演給我們看過嗎？」

提姆的教學方式，讓我們不知不覺讀過了暢銷小說的原文版，很屌吧。

對於非外籍老師而言，其實也同樣能透過教材製作的方式，帶領學生先覆誦過一遍，再解說內文。當孩子開始讀懂了其中幾頁，要他們以後再去挑戰別本小說，難度會很小多。

如果文字不是孩子們的菜，還可以考慮採用Spotify上的廣播劇。

總之，課本之外的大千世界，包括未來要接觸的那些外國人和影視媒體，才是孩子們出社會後真正要面對的，千萬別把他們的視野僅侷限在"How are you? I’m fine, thank you, and you?"的小小課本中。（話說那句英文早就落伍了好幾萬年。）

對了，以上的概念同樣可以套用在日文課程中喔。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航