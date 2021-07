《衝破封印的心靈魔物》：「看清奧姆真理教失敗的本質」，來自美國反恐專家的警告

文:正亀賢司(社會部記者)

美國反恐專家的警告:「看清失敗的本質」

與死刑犯的「特別會面」

二○一二年五月一日,正是新綠的季節。早晨和傍晚仍有點冷,但預報說這天會是晴朗溫暖的一天。

我們與某人一同前往東京看守所。

此人是美國反恐與安全專家理查・丹齊格(Richard Danzig),他曾是歐巴馬總統的助手,以及美國海軍部長。他的目的是會見中川智正與土谷正實——曾經參與過地下鐵沙林事件的奧姆真理教前幹部。

土谷製造的沙林被用於地下鐵沙林事件和松本沙林事件,去年三月因殺人罪嫌被判處死刑定讞。

另一方面,中川智正因涉嫌十一起案件,包括地下鐵沙林事件和坂本堤一家滅門事件在內,去年十二月被判處死刑定讞。

原則上,看守所不允許不相干的外人探視死囚。但是丹齊格先生設法取得了特別許可,終於得以會面。

反恐專業人士的驚人分析

丹齊格先生是「新美國安全中心」(Center for a New American Security,簡稱CNAS)的代表,負責包括反恐措施在內的國安調查及研究。二○一一年七月,CNAS寫了一份有關奧姆真理教的調查報告,並發布在網路上供人查看。

報告長達六十多頁,標題為《Aum Shinrikyo: Insights Into How Terrorists Develop Biological and Chemical Weapons》(奧姆真理教:恐怖分子如何開發生物和化學武器)。該報告的調查與撰寫者除了丹齊格先生之外,還有美國中央情報局(Central Intelligence Agency,簡稱CIA)的馬克・塞奇曼(Mark Sageman)先生,和曾擔任聯合國塔利班及蓋達制裁委員會成員的結城秀美女士等反恐專家。

顧名思義,該報告的重點是奧姆真理教如何生產沙林及其他化學、生物武器。雖然報告開門見山表示取得的資訊有限,且沒有寫得十分完整,但內容還是相當詳盡。

例如,「土谷多次進出筑波大學圖書館查資料,最後向村井報告,可以用低成本製造沙林。」這個段落是在問過相關人員每個細節後寫成的。

第一章

報告的第一章標題為〈奧姆真理的早期活動和殘暴化的轉捩點〉,描述了教團的創立和早期的活動。

有先天視力障礙的麻原彰晃(本名:松本智津夫,以下稱作麻原)在熊本和東京開設了針灸診所,兩次都遭到逮捕而感到挫折。然後,被捕的經驗促使他開始致力於新興宗教和神祕學,並於一九八四年在東京開設瑜伽教室。為了吸引年輕人,麻原盤腿飄浮在半空,此「蓮花坐姿」還上了雜誌。從一九八五年春天開始,他就自稱為「聖戰士」和「救世主」。

一九八七年七月,瑜珈教室改名為「奧姆真理教」,他自稱「麻原彰晃」。接著,一九八八年八月,他在富士山附近的富士宮開設公社。報告指出,從這個時候開始,教團的想法就從拯救世界人民,變成只有加入奧姆真理教的天選之人才能得到拯救。

此時,發生了一起事件,是教團變得殘暴的最主要原因。一九八八年九月,信徒意外死亡,麻原改變想法,決定只有天選之人才能得到拯救。麻原指示幹部掩蓋事故,並下令殺死一名男性信徒,該男子在有人意外死亡後試圖脫離教團。隔年,麻原汲取了「頗瓦」的概念,據說麻原曾對上祐說:「我命令你做好準備,將奧姆真理教從宗教組織變成軍事組織。」報告按照時間順序,詳細記錄了內部的證詞,從中可以知道,信徒意外死亡,如何讓教團走上殘暴之路。

報告還說,一九八九年,奧姆真理教為了取得東京都政府的宗教法人許可,向東京都政府發出抗議信,並發動示威抗議,藉由「動用武力」來迫使東京都政府批准。

一九八九年七月,麻原表面上宣布出馬角逐明年大選,暗地裡卻計畫「頗瓦」正在追查教團信徒問題的坂本堤律師。起初,行兇者打算在坂本律師回家途中予以襲擊,但由於預定的日期十一月三日為例假日,便改為在隔天四日,闖入坂本律師住處。結果,坂本一家三口遭到殺害;中川智正的證詞,詳細描述了殺死坂本一家的過程。此外,麻原事後將行兇者叫來自己的房間,要某個幹部大聲朗讀日本刑法的罰則,威脅行兇者不得洩露教團犯行。

本章的最後得出結論:大選的慘敗促使麻原,甚至是整個教團對暴力的認可。

儘管本章均根據既有的定論寫成,但細節非常詳盡,可以看出美國智庫對奧姆的關注有多高。

第二章

隨後的章節記錄了大屠殺和「生物武器」計畫,是怎麼開始的。奧姆在長野縣松本市以及地下鐵使用的是化學武器沙林,但教團一開始想研發的是生物武器。

當麻原決定殺死坂本時,據說他的親信村井秀夫提議要用「肉毒桿菌」作案。

另外,村井也提及炭疽菌的研發;後來奧姆在東京龜戶造成惡臭的就是炭疽菌。協助CNAS調查的中川表示,負責炭疽菌研發的是遠藤誠一。遠藤試圖從外面的實驗室盜取炭疽菌,但失敗了,但據說他還是透過教團的相關人士取得了炭疽菌。

除此之外,上祐供稱,村井、早川、遠藤、中川、土谷等人,在一九九三年初開會討論兩件事:一是成立擁有各種武器的「奧姆軍」,二是需要研究槍、炸藥、核武、導彈系統。此外,會議中還有一些天馬行空的提議,例如幽浮,X光武器和電漿武器。現在看來或許很可笑,但根據這次會議的結論,井上嘉浩為了挖掘鈾(製造核武的原料),開始在澳洲西部購買土地,這個驚人的事實本章也有提到。

第三章

第三章是關於沙林的調查報告。本章重點在從土谷和中川口中問出的內容。關於沙林的製造,本章列舉出具體的成分,說明了實驗的情形。

在地下鐵沙林事件發生的兩天前,即三月十八日,遠藤指示土谷重新製造沙林。關於最後一道程序,土谷報告說:「沙林的最後一道製程,沒有照正常程序做。」原因是合成過程中會產生酸,酸需要用某種有機鹼中和,但他們缺少那種有機鹼,因此改用有機鹼DEA。結果,產生了低純度的沙林;松本事件使用的沙林純度為百分之七十,而在地下鐵事件的沙林純度為百分之三十五。即使是這種「低純度」的沙林,也害死了十三人,造成六千三百多人受傷。

獨特的見解

以這些調查結果為前提,報告末尾提供了獨特的見解和推測。

總共有十點,但報告指出,值得注意的是「奧姆在生化武器研發過程中,多次造成事故,但並沒有停止」,「由於人員配置錯誤和奇特的策略,奧姆歷經多次失敗,但卻以驚人的毅力取得了成果。」

第十點指出,「我們正在玩俄羅斯輪盤賭 」。俄羅斯輪盤賭用來比喻反恐對策,手槍的輪盤中只裝填一顆子彈,我們不曉得子彈會在哪一次扣下板機時擊發。

「情報機構和調查當局需要注意的是,乍看之下詭異但無害的小團體」。報告總結:「我們之所以會進行這項調查,是因為我們認為其他恐怖組織將來也可能會使用生化學武器。」

自二○○八年以來,包括丹齊格先生在內的調查團隊一直在與死囚會面,進行特別調查。

他們做到這種地步,對調查如此堅持,原因何在?

「國家應該花更多的時間進行檢驗」

二○一一年十一月,我們首次採訪丹齊格先生。是月下旬,正值奧姆真理教案件的一連串審判結束,我們為了特別報導,去做了採訪。

採訪在CNAS辦事處所在地華盛頓特區進行,我們問丹齊格先生為什麼進行調查。

「世界上只有一個團體企圖用生化武器發動恐攻。這個團體成功和失敗的原因是什麼?他們的動機是什麼?我認為到目前為止都沒有人對此進行徹底的分析。」他回答:「因此,國家應該面對過去的奧姆真理教案件,並花更多時間進行檢驗。」

美國一直暴露在恐怖主義的危險之下。自二○○一年九月十一日美國恐怖攻擊事件以來,美國大力投入反恐措施,範圍不侷限於本土,也擴及全世界,而且為此,美國甚至還打了一場戰爭。用丹齊格先生的話來說,這種危機感只有擔任過海軍部長的人才能感受得到。

那麼,在日本是否從這個角度進行研究調查?

曾在警視廳工作,現於公共政策調查委員會任職,進行反恐研究的河本志朗先生指出:「正因為當事人是日本全國,所以奧姆真理教的調查和研究,必須以國家層級的形式統整成一份報告書。但是,我從來沒有聽說過日本有這種報告書。」

抱怨美日之間的認知差異

二○一二年一月,我們採訪了協助丹齊格先生進行調查、且參與過CNAS報告撰寫的日本人結城秀實。結城女士是一位反恐專家,她曾就讀紐約一所大學,在國際刑警組織(International Criminal Police Organization,通稱INTERPOL)負責反恐行動,後來在聯合國從事制裁蓋達組織和塔利班的工作。

我第一次見到結城女士,是在某個車站;我們約好在那裡碰面,當我與她目光相對時,馬上知道「這人就是結城女士」。我們在電郵與電話中有過互動,跟我的想像一樣,她給人幹練職業女性的感覺,很適合用「氣場強大」形容。

結城女士簡單打過招呼後,給出了具體的人名,像是「這個人從一開始就參與沙林生產」、「這個人知道教團變兇殘的相關背景」、「此人來自警方,當時知道搜查情況」。接著繼續談論CNAS調查的進展,以及今後需要釐清的重點。

在看守所會見中川智正等人後,結城女士描述他們給她的印象。

「我認為,日本警察和檢察官只詢問案情,令他們感覺少了什麼。也許他們正在等我們這種有生化武器專業知識的人來向他們問話吧。」

會面後,她還與土谷、中川,以及教團的科學技術省次官廣瀨健一(死刑定讞)通信,最後做了一份他們製造的生化武器清單。

她指出教團武力強大,「簡直就像一間什麼生化武器都有的百貨商店,這樣說可能對遇難者有點不好意思,但我很難相信遇難者的人數竟然這麼少。」

接著,結城女士抱怨日本的處置。

「美國的研究人員在進行這項專案時一直說,『除了一連串奧姆真理教事件之外,令我們美國研究人員和當局感到震驚和不可理解的是,對這個史無前例的事件以及奧姆真理教這個組織,日本警察當局和學者十分冷漠和無知』。

起初,我以為日本警察和情報機構可能知情,只是不提供資訊。雖然我很想相信這一點,但是這些年我與各方人士會談下來,最後我也有了相同的感覺。」

她將CNAS的報告發送給協助調查的日本警察相關人士和學者,但他們都沒有明顯的反應。另一方面,在美國,該報告收到了有關大規模毀滅性武器專家的一連串詢問,反應非常熱烈。日本社會對奧姆事件的漠不關心,讓結城女士非常擔憂。

「最重要的是,要將奧姆真理教中尚未解決和未釐清的事件報導出來。絕對不能讓這樣的恐怖攻擊事件隨時間消逝。」

這句話給了我們前進的動力,讓我們能夠持續採訪、製作節目。

