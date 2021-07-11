在情場上之所以掉入「好人框架」，背後有三個心理機制在作祟

在男性希望贏得女性芳心的追求競爭裡，許多人都有成為「好人」的經驗。當你成為好人的時候，往往會有一種無法自拔的感覺。為什麼會有這類現象？其實人之所以掉入「好人框架」，背後有三個心理機制在作祟。

1. 操作制約，讓你越陷越深

不知道你有沒有聽過操作制約？這個實驗最早是由B. F. Skinner（史金納）這位行為主義心理學家所提出。他設計了一個特殊箱子，裡面有隻老鼠，老鼠只要按到特定的槓桿，就會有食物掉下來。

於是，老鼠就會在無意間慢慢地學習到「只要觸碰到槓桿，食物就會掉下來」這樣的連結。

一些男性在追求女性的時候也會產生類似情形。那些總是透過討好取悅女性、被稱為好人的人，只要對方一句謝謝、一個微笑，就誤以為是對自己有意思，於是更加強了自己送禮物、獻殷勤的行為。這表示他們隱約學到了「當我這麼做的時候，女性對我的反應是好的」。

而操作制約實驗其實沒有這麼簡單。後來，操作制約研究又有進一步發展。B. F. Skinner發現，有時候給食物、有時候不給食物，反而更能增加老鼠學會按槓桿的速度。這很像男性在希望贏得女性芳心時，試著做出追求的行動，結果女方卻給男方飄忽不定的感受，反而讓男方更加執著於那一兩次的「正面回應」，因而越陷越深、無法自拔。

2. 沉沒成本，讓投資者難以斷尾求生

記得我看完《六弄咖啡館》這部電影後，覺得非常悲傷。男主角不斷為女主角付出，結果終究自殺了。

為什麼在那部電影中，一段感情會出現如此大的差異呢？原因在於男主角不斷付出、希望盡力存錢北上去見女主角，但女主角卻沒有花同等心思在男主角身上。

在感情裡面，如果一方付出得太多，另一方卻沒有同等付出的話，付出較多的一方，就很容易投資過多成本在裡面，反而更難以抽身，進而導致悲劇的發生。

在好人單方面追求的狀況下也是一樣的。他們對女方付出了太多，卻沒有讓女方有同等付出的機會，於是投資越多，也越是無法自拔，於是更會是用行動來催眠自己的大腦「這是我很重視的關係，不能輕易放下」，導致最後越來越放不下，只能單方面一再地付出，不斷重複這樣的循環。

3. 缺乏的情感教育與社交技巧，應當被補齊

事實上，那些被視為好人的人，是因為他們心中常常看不見其他的可能性，只看見眼前這一個人。這或許是他們生命中少數認識且喜歡的異性，或是唯一願意對她們好的異性，使得他們無法自拔。

在這些好人中，有許多人的社交技巧並不好，長期處在自卑的狀態裡。在這樣封閉的狀態下，加上早年缺乏情感教育，導致他們較難換位思考女性被他們追求的感受，有可能已經到被騷擾的程度了。即便他們可以思考到這一點，可能還是會難以克制地想要不斷付出，因為他們即便嘴巴說「我不求回報，只要妳過得好」。但外人都知道，他們有多渴望對方的回報。

在這種情況下，其中有些好人其實是需要諮商輔導等資源與方法來協助，學習重新建立人際關係的連結。

也許當好人們有了比較多的朋友支持與互動後，會比較不那麼汲汲營營於愛情乃至單一對象。對自己有更多自信後，也能夠比較從容地跟異性相處。

如果你是一位情場上的好人，也許可以試著這麼做：想想是什麼讓自己認為非對方不可？有沒有可能是擔心自己單身太久了，或是擔心自己會一直找不到伴，所以才把所有心力都投注在眼前這個人身上？

會不會其實是交友圈不夠廣，所以才會這麼容易擔心自己沒有機會遇到其他對象？如果是這樣，可以試著拓展交友圈和參加一些活動，把重心轉移到其他地方去，也增加遇到新對象的可能。並用交朋友的心態認識更多人，而非帶著先入為主的眼光，認為一定要找伴侶才來認識人。

如果不知道怎麼拓展交友圈，或許可以尋求心理諮商的協助。不必擔心這是件很羞恥的事，我本身正是很不擅長人際互動的人，也了解這不是一件容易事。而我在交往過超過雙位數的女友後，至今依然會茫然到底有沒有可能找到契合的伴侶，即便我對於感情的認識或許已經比一般人來得更深，也出過關於安全感與依附理論書籍，但依然會焦慮於無法遇到合適的對象，早年那些被排擠、被霸凌、不擅於人際互動、苦追一個人五年的記憶，依然對我造成影響。

因此，對於如何交朋友、如何和異性相處，我覺得還有很多人是天生的弱勢。我自己有亞斯特質，走在一條顛頗崎嶇的道路，期盼社會能用更寬容的眼神，用「他們可能是有需要被幫助的人」的心態來看待「好人」，而不是一味給他們貼上「噁男」的標籤。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航