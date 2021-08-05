我可以在研究論文的標題使用英文縮寫嗎？

文：Steve Wallace

臺北醫學大學寫作工作坊提問：「我可以在研究論文的標題上用縮寫嗎？何時可以用縮寫？」

縮寫（abbreviation）是字詞的縮短版本，常在學術寫作中出現，因為科學充斥著冗長、複雜的字眼，但是縮寫不一定有利讀者。本篇將解釋縮寫如何改善寫作的順暢度，以及什麼情況下最好避免使用縮寫字。

不需要說明的英文縮寫

有許多科學用字的英文縮寫比原字更為知名，如DNA（deoxyribonucleic acid，去氧核糖核酸）和PCR（polymerase chain reaction，聚合酶連鎖反應），在大多數情況下，使用這些縮寫能增進論文寫作的流暢度和清晰度。試看下例：

Blood samples were sent to a laboratory for deoxyribonucleic acid analysis. Certain locations on the deoxyribonucleic acid chain were examined by polymerase chain reaction.

當我們使用縮寫後，文字更易閱讀，語意仍舊明確：

Blood samples were sent to a laboratory for DNA analysis. Certain locations on the DNA chain were examined by PCR.

因為上面這些縮寫如此知名，通常不需要加以定義。同樣地，縮寫的拉丁詞彙，如：i.e.（id est，即是）、e.g.（exempli gratia，例如）、et al.（et alii，……等），也不需要定義。

釐清不熟悉的英文詞彙

然而，非標準英文縮寫可能會讓不熟悉該主題的讀者在閱讀上更加困難。試讀下句：

The SN is part of the MB and plays an important role in reward-seeking and addiction.

除非您已經學過該詞彙，否則不可能理解此句。

為了讓語意清楚，重要的是要在第一次使用時，拼出所有非標準縮寫的全稱。通常是先拼出全寫，並在全寫後直接用括號加上縮寫：

The substantia nigra (SN) is part of the midbrain (MB) and plays an important role in reward-seeking and addiction.

還有疑慮？

如果您不確定縮寫是否應該提供定義，檢查是否在美國國家醫學圖書館的醫學圖書館標題表（medical subject headings，MeSH）瀏覽器有認可的字。所有標準縮寫都有收錄於此瀏覽器。同時檢視您的目標期刊的風格指引是否有特定的說明。有些期刊提了已接受的縮寫表，這些包含了該期刊領域學科特定的常見縮寫。

舉例來說，細胞生物學雜誌（The Journal of Cell Biology）接受FCS（foetal calf serum）和PDGF（platelet-derived growth factor）作為標準縮寫，因為這兩個詞是常見的細胞培養試劑。

如果有疑慮的話，每當您使用一個新縮寫時，記得提供定義，這會幫助您的句意清晰，避免相似縮寫間的可能混淆。例如：SARS是severe acute respiratory syndrome（嚴重急性呼吸道症候群）的常見縮寫，但卻可能與SARs（structure activity relationships，結構活性關係）或SAR（systemic acquired resistance，後天性系統抗性）混淆。

謹慎使用英文縮寫

縮寫用越少越好，為什麼？考慮一下讀者的立場，縮寫會阻隔閱讀的流暢程度，每當您的讀者遇到一個縮寫字時，就必須回想該縮寫字代表的意思。比較下面例句：

AC was the most common indication for LT, followed by HCC and VH.

這句意義不明，再試試看下面的方式：

Alcoholic cirrhosis was the most common indication for liver transplantation, followed by hepatocellular carcinoma and viral hepatitis.

這樣就好多了，後面一句較易理解。雖然一樣是句子裡充滿長長的專業術語，但是閱讀較長的字詞比查詢好幾個縮寫字要效率得多。

關於縮寫的使用次數標準，期刊指南和風格指引一般會說：「一個字要用到3–5次，再行縮寫。」

本文經WALLACE華樂絲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航