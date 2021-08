我可以在研究論文的標題使用英文縮寫嗎？

文:Steve Wallace

臺北醫學大學寫作工作坊提問:「我可以在研究論文的標題上用縮寫嗎?何時可以用縮寫?」

縮寫(abbreviation)是字詞的縮短版本,常在學術寫作中出現,因為科學充斥著冗長、複雜的字眼,但是縮寫不一定有利讀者。本篇將解釋縮寫如何改善寫作的順暢度,以及什麼情況下最好避免使用縮寫字。

不需要說明的英文縮寫

有許多科學用字的英文縮寫比原字更為知名,如DNA(deoxyribonucleic acid,去氧核糖核酸)和PCR(polymerase chain reaction,聚合酶連鎖反應),在大多數情況下,使用這些縮寫能增進論文寫作的流暢度和清晰度。試看下例:

Blood samples were sent to a laboratory for deoxyribonucleic acid analysis. Certain locations on the deoxyribonucleic acid chain were examined by polymerase chain reaction.

當我們使用縮寫後,文字更易閱讀,語意仍舊明確:

Blood samples were sent to a laboratory for DNA analysis. Certain locations on the DNA chain were examined by PCR.

因為上面這些縮寫如此知名,通常不需要加以定義。同樣地,縮寫的拉丁詞彙,如:i.e.(id est,即是)、e.g.(exempli gratia,例如)、et al.(et alii,……等),也不需要定義。

釐清不熟悉的英文詞彙

然而,非標準英文縮寫可能會讓不熟悉該主題的讀者在閱讀上更加困難。試讀下句:

The SN is part of the MB and plays an important role in reward-seeking and addiction.

除非您已經學過該詞彙,否則不可能理解此句。

為了讓語意清楚,重要的是要在第一次使用時,拼出所有非標準縮寫的全稱。通常是先拼出全寫,並在全寫後直接用括號加上縮寫:

The substantia nigra (SN) is part of the midbrain (MB) and plays an important role in reward-seeking and addiction.

還有疑慮?

如果您不確定縮寫是否應該提供定義,檢查是否在美國國家醫學圖書館的醫學圖書館標題表(medical subject headings,MeSH)瀏覽器有認可的字。所有標準縮寫都有收錄於此瀏覽器。同時檢視您的目標期刊的風格指引是否有特定的說明。有些期刊提了已接受的縮寫表,這些包含了該期刊領域學科特定的常見縮寫。

舉例來說,細胞生物學雜誌(The Journal of Cell Biology)接受FCS(foetal calf serum)和PDGF(platelet-derived growth factor)作為標準縮寫,因為這兩個詞是常見的細胞培養試劑。

如果有疑慮的話,每當您使用一個新縮寫時,記得提供定義,這會幫助您的句意清晰,避免相似縮寫間的可能混淆。例如:SARS是severe acute respiratory syndrome(嚴重急性呼吸道症候群)的常見縮寫,但卻可能與SARs(structure activity relationships,結構活性關係)或SAR(systemic acquired resistance,後天性系統抗性)混淆。

謹慎使用英文縮寫

縮寫用越少越好,為什麼?考慮一下讀者的立場,縮寫會阻隔閱讀的流暢程度,每當您的讀者遇到一個縮寫字時,就必須回想該縮寫字代表的意思。比較下面例句:

AC was the most common indication for LT, followed by HCC and VH.

這句意義不明,再試試看下面的方式:

Alcoholic cirrhosis was the most common indication for liver transplantation, followed by hepatocellular carcinoma and viral hepatitis.

這樣就好多了,後面一句較易理解。雖然一樣是句子裡充滿長長的專業術語,但是閱讀較長的字詞比查詢好幾個縮寫字要效率得多。

關於縮寫的使用次數標準,期刊指南和風格指引一般會說:「一個字要用到3–5次,再行縮寫。」

本文經WALLACE華樂絲授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:蕭汎如

核稿編輯:翁世航