女性每天喝超過兩份含糖飲料，「早發性大腸癌」罹病風險將大幅增加

文：葉懿德（康健編輯部）

根據衛福部統計，從2000至2014年，20至39歲的癌症新增人數成長率就超過15％，且部分癌症有年輕化的趨勢，大腸癌就是其中之一。

嗜喝含糖飲料，女性恐增早期大腸癌風險

除了家族病史，飲食不健康的人也是高危險族群。一項發表在《腸胃（Gut）》的新研究指出，青春期大量飲用含糖飲料，可能會在成年後增加罹患癌症的風險，且每天都喝大量含糖飲料的女性，罹患早發性（小於40歲以下）大腸直腸癌的機率也比較高。

過去含糖飲料被發現和代謝問題有關，造成糖尿病和肥胖，但對於大腸癌的關聯較少人討論。美國華盛頓大學聖路易斯分校（Washington University in St. Louis）的研究團隊，為觀察受試者的含糖飲料攝入量和成年早期發生大腸癌的風險，追蹤了1991年～2015年間約10萬名受試者，受試者皆為女性註冊護士。

研究發現，每天喝超過2份含糖飲料的女性，50歲以前診斷出早發性大腸直腸癌的機率，比成年後每天喝不到1份的女性多2倍以上，每天喝下1份含糖飲料的風險增加16％；若是從13至18歲這段成長和發展的重要時期，每天喝1份含糖飲料，恐會增加50歲前罹患大腸癌的風險32％。1份為8盎司，相當於將近240毫升。

但反觀台灣，含糖飲料取得便利，尤其是路上的手搖飲動輒500、700毫升，若是從小就嗜喝手搖飲，郵政醫院營養師黃淑惠坦言，恐怕對身體造成更大影響，呼籲從小就應留意含糖飲料攝取。

值得注意的是，雖然含糖飲料和早發性大腸癌的風險增加有關，但研究人員也發現，用全脂、低脂牛奶、黑咖啡等不加糖的飲料代替那些含糖飲料，可以將罹患早發性大腸癌的風險降低17至35％。參與研究的華盛頓大學（Washington University）公共衛生科學系外科和醫學副教授曹寅（Yin Cao）表示，「減少含糖飲料的攝取量或喝其他更健康的飲料代替含糖飲料將是對長期健康更好、更明智的選擇。」

不過目前的發現是基於少量數據，且樣本數皆為白人女性，還不能證明存在直接關聯，仍需更多研究佐證。但不可否認的是，含糖飲料對於身體健康會產生許多影響，減糖依舊是非常重要的議題。

高糖危害大，青春期就應留意糖攝取

無獨有偶，今年3月在《腸胃學（Gastroenterology）》期刊上的一項研究，也發現青春期大量攝取高糖食物，會顯著增加大腸癌的患病風險。研究團隊找來3萬多名女性受試者進行調查統計。結果發現，青春期食用大量精緻醣和含糖飲料的人比那些食用少量糖的人，罹患腸癌的風險更大，研究人員也觀察到，通常愛喝含糖飲料的人也喜歡吃紅肉，且蔬果攝取偏少，也是腸癌的危險因子。

過去《Science》期刊上的一項動物研究，為了解含糖飲料攝取是否對腸癌的有直接影響，給予小鼠相當於每天一罐可樂（約350毫升）劑量的玉米糖漿（主要成分是果糖和葡萄糖），發現可以明顯促進小鼠結腸腫瘤的生長，且這些糖直接從腸道，被腫瘤吸收。黃淑惠指出，過去我們都以為是吃太多糖，引起胰島素阻抗，造成肥胖、糖尿病，再進一步導致大腸直腸癌發生，不過從這個老鼠實驗可以發現，玉米糖漿似乎可以直接作為促進大腸腫瘤生長的養分，而玉米糖漿也是大多數含糖飲料的甜味來源。

值得注意的是，不只是腸癌，攝取太多糖，會提升糖尿病和心血管疾病的風險，還會影響其他癌症風險，停經前婦女罹患乳癌的機率也會增加。黃淑惠則指出，若是年輕時愛喝含糖飲料，恐會直接造成肝臟負擔，形成脂肪肝，最危險的是，很多人看起來瘦瘦的，因此已經有脂肪肝卻不知，等到發現時，可能已經發展成肝癌。過去脂肪肝多見於中年、缺乏運動的民眾，但近年已愈來愈多年輕族群出現脂肪肝，恐和含糖飲料有關係。

黃淑惠提醒，從小就應留意糖分攝取，尤其是長期接受甜度高的精緻糖，身體恐會產生習慣、慢慢「上癮」，且提高對糖的耐受度，愈來愈難以滿足，因此容易愈吃愈想吃糖、愈吃愈甜。

本文經康健雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航