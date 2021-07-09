《蘇瀅無所畏 敢輸才會贏》：劇團菜鳥求生守則，謹記「不懂就要問」、「講重點」

文：蘇瀅

【有了自律好習慣，溝通不苦也不難】

剛進入到一個新環境，多少都會有些不安，對一切感到新奇，躍躍欲試卻又害怕隨時可能會犯錯。這就是我剛踏進劇團的心情，身為一位菜到掉渣的菜鳥，在跌跌撞撞的過程中慢慢的發展出一系列的求生守則。我整理出幾個常被問的問題，這一篇就讓我用問答的方式來分享，有許多觀念至今對我來說仍然是受用無窮啊！

只要自律就會留下好印象

建立良好的印象其實很重要，畢竟這是別人觀察你是否能勝任職位的第一印象。對我來說，與其給別人良好的印象，更多的是將自己準備好，「做好本分」就是最好的印象，但這是最基本也是最難的部分。很多人都會覺得做好本來就該做好的事是應該的吧！但我始終覺得最基本的事，往往是最難的，尤其是「維持」。

剛踏入新環境因為戰戰兢兢的心情，所以任何事都會很小心的做好，但是人難免會鬆懈，隨著越來越熟悉內容，對環境越來越有安全感，做好本分反而會成為最容易忽略的事，這種時候很需要建立起自律的流程安排。

舉個最簡單的例子：「準時」。日常的排練通常短則三個月長則半年，舞台劇演員花費最多的時間就是在排練場，那是導演和演員們的專屬空間，共同創作著台上人物的生命，像是一個有著魔法的神秘空間。劇團的夥伴們大部分都是身兼多職的，社會人士有著白天的正職工作，學生也是在和各種考試搏鬥著，就連專職演員也是結束白天的演出接著來排練，因此排練的時間大多訂在結束一天行程的時間──晚上七點。因大家身兼多職，準時到達變成沒有那麼簡單的事，但從守時這件事就可以看見不同的態度。

你是「提前來準備」還是「只是提前到達」

提前來準備的人你會看見演員正在暖身，拿著劇本在場上走來走去念念有詞，隨時會停下來拿筆註記重點；音效執行確認機器能否正常運作、將播放的音效片按照順序分門別類放好，將每一片CD播放一次確認能正常讀取；道具執行將道具按照場次一一擺好，加工著需要修補的道具；服裝執行也是將每一件衣服掛上衣桿，將每一套的配件擺好，複習快速換裝的流程。在一個小小的空間裡，每一個人都認真的準備，讓這個空間醞釀著一種氛圍：「隨時可以開始有效率的工作」。

至於只是提前到達的人，他們的習慣就是滑著手機、聊天、補眠。這種類型的人有些微妙的分別，一種是該做的功課都做完了，可以比別人更加放心，另外一種是等等見招拆招的心情。同樣是聊天的人，上場排練時，前者就會以同樣放鬆的狀態呈現精準台詞融合自然的表演，然後等著剛剛一起聊天卻沒做好準備的演員翻劇本找台詞，接著就會聽到導演問：「剛剛怎麼還有時間聊天啊？」

只有做好準備的人可以不用準備，如果你沒把握準備好了，又剛好是新人，那就乖乖的做「提前來，是為了準備好」的那一種人吧！

你會「為遲到而準備好」還是 「只是愛遲到」

生活中總是充滿許多變數，不可能永遠準時，雖然遲到本來就不應該，但是重點是遲到之後你怎麼做？

在我還是儲備演員的時期，我身兼演員和導演助理，曾經看見一位演員完美詮釋「為遲到準備好」的經歷。我在排練時間前半小時接到他的電話，他告知延遲抵達的時間，簡單清楚地說明遲到原因，並提出調動排練場次順序的建議，在我掛上那通電話後，我知道他已經看過當天的排練內容且思考過後才打這通電話的。而他的確在預計延遲的時間抵達，外套一脫掉就直接套上戲服，熟練地準備好該場的小道具，並安靜的看著正在進行的場次，詢問我戲是否有做新的更動，等到輪到他上場，他的表現就像他從頭到尾坐在現場一樣的進入狀況。

我實在太好奇了！為什麼他外套一脱就能直接套上戲服？為什麼他隨手一拿就知道他需要的小道具放在哪裡？為什麼他的對手都還拿著腳本時，他就算遲到了也不需要腳本？於是在排練結束，我想要知道他是怎麼做到的，就在我轉身搜尋著他的身影時，我看見他在跟所有的人表達他遲到的歉意，這又提點到我了。大部分的人只跟最重要的人表達歉意，公司開會只跟層級最高的人表達歉意，學校遲到只跟老師說對不起，演員遲到只跟導演點個頭說抱歉，但是這位演員記得大家是一個團隊，他意識到他的行為影響的是整體，而不是只有最重要的代表。

事後他跟我說，他在前一晚睡前就思考過自己今天的行程可能會耽擱到排練時間，於是他事先將排練的功課做好，擬定好調動場次的備案並打電話給道具執行和服裝管理，討論好所有物品的擺放位置，好讓他一到場就可以迅速取得，至於自己當天的服裝也思考過，裡面穿了一層內襯和較服貼的褲子，所以一到場脫了外套就可以直接套上戲服。這就是他為了馬上進入狀況所做的提前準備。如果今天遲到只是遲到，所有的事到了再說，換來的往往是手忙腳亂又造成了整體進度的困擾，你對誰的印象比較好？在未來，當別人再度思考想和誰合作時，腦中冒出的自然會是好印象的那一位。

聽懂話才能說對話

不了解的事太多了，突然就要開始執行，怎麼辦？

不懂就要問才能成長

「不懂就要問」、「講重點」這兩句話是我很菜的時候，幾乎每天都會接收到的話，如果這兩句話可以累積集點的話，我應該是菜鳥界的黑金會員了。可能也是因為我個性好強的關係，每當我又聽到這兩句話時，我就帶著不甘心的心情開始思考：我該如何提出問題？如何更有效率的表達？就這樣這兩個問題持續成為讓我開口前先自問的思考訓練，漸漸的那兩句提醒出現的頻率越來越少，漸漸的被另一句話取而代之：「不懂的話去問蘇瀅」。

進入到新環境，每個人都有不熟悉的階段，這段時間不要忙著怕東怕西的，相反的要勇敢的讓自己去成長，成長的關鍵點是調整自己的速度要快，如果這個團隊是用跑的前進，新人更沒理由用走的速度去摸索。

先來說說「不懂就要問」這句話吧。通常出現的時機點是犯了「我以為」這個錯誤，我以為你的意思是、我以為是這樣做的，但我要真心誠意的強烈建議，犯錯的時候千萬不要說出「我以為」這三個字，這三個字就像是引爆炸彈的導火線。被責罵的時候，只要記得，目的是為了釐清改正的方向，所以這個時候第一步先仔細聽對方不滿的原因，確保自己聽得懂每一句話，聽完之後再講一次執行的方式，來確認雙方是否有認知上的落差。一定要做最後確認這個步驟哦，同樣的錯不應該再搞砸一次。

如果你比較沒那麼幸運，對方在氣頭上，這時候心裡面就要穩穩的不能一起被攪進情緒的漩渦裡面。舉個例子，有一次我整理完腳本上要準備小道具，要跟導演確認道具的樣式和風格，一連問了好幾個比較細節的問題，偏偏那一次導演的心情似乎沒有很好（導演要處理的問題永遠很多）。

他被問到有些不耐煩了，皺著眉頭提高音量說：「你怎麼那麼多問題啊！？」

我回答：「因為我寧願現在被罵，也要一次把疑慮都確認完，才能把事情做好。」

導演突然愣住，似乎被這句話點了一下，他笑了一下，搖搖頭，用正常的語氣說：「來吧，一次確認完吧！」

我要說的是，很多時候在別人表現出不悅時，我們第一個反應往往是先讓步。其實這個時候更需要先釐清狀況，跳脫卑微狀態，即使是新加入的人都不應該是卑微的，而是要為你崗位上的一切負責，成為讓這個團隊更完整的一環。

至於「講重點」這句話嘛，我知道聽到的時候心裡多少都會覺得說話被打斷了，覺得自己似乎不被尊重，但是如果你真的也開始不知道自己在講什麼的時候，心裡再不舒服都還是無法反駁對方。那個時候我都會好氣自己，顯得自己腦袋很混亂，感覺自己特別笨拙。有了幾次這樣的經驗後，我開始痛定思痛好好思考著我的表達能力到底出了什麼問題，並整理出這幾個心得。

開口之前先理解對方要表達的是甚麼

當我們和朋友、家人、伴侶相處的時候，因為很放鬆，所以常常會看到什麼就說什麼。但是這個習慣，進到工作環境後就得要換成另一個模式了：「我要很清楚的知道我要表達什麼」。就像我以前排練時，很容易遇到問題就直接說出我的感覺，但是又說不上來這個感覺的原因，像是：

「我覺得這句台詞怪怪的。」 「哪裡怪？」 「就怪怪的啊，不像是這個角色會說的話。」 「你是演員啊，你要合理化台詞，或是換個方式說啊！」

然後我就用了一個我自己也不知道是什麼語氣的方式把那段台詞帶過了，但是心裡一直沒過去，卻也不知道該怎麼辦。

從這個例子裡面，我想要表達的重點是，不要像以前呆呆的我一樣，以自己主觀感受的角度來出發，首先我們需要先在腦中想過一遍「我現在遇到了什麼問題？」、「我需要對方給我什麼幫助？」。接下來，我們就用上面這段對話來舉例吧，如果時光倒流我會在開口前問自己至少三「層」以上問題。

我的問題是什麼？

台詞說起來怪怪的，因為我認為這句台詞和角色的性格與立場相違背，但是我現在想不出更好的台詞。

自己想不出來怎麼辦？

我希望導演可以理解我的問題，並和我討論出更符合角色的語句。

如何讓導演理解我的問題？

明確表達角色的性格設定和劇中的立場，並說明台詞和角色的衝突點是什麼。

如何和導演討論出更適合的表達方式？

可以用反問、引導問句。

好比先讓導演理解衝突點，再用反問或是引導問句的方式看看導演有沒有其他想法。

先找到最顯而易見的問題，再延伸出下一個問題，像撥洋蔥一樣，一層一層的剝開，才能找到問題的核心。慢慢的找到方向，就會知道可以如何開口了。

「我的角色性格設定是陽光直接的個性，這句台詞有點暗地裡諷刺他的朋友，我認為以他和朋友的要好關係，應該不會說這句話。想請教導演，這邊是要做角色個性上的轉變嗎？還是換句話說會比較合適呢？」

如果你希望對方給你多一點回饋，那麼你的結尾就要設定成問題，相對的，當你希望對方給你更多的方向，就要順著他的回答繼續去延伸你的問題。我們先預設導演這樣回答：

「角色個性沒變，但是這句話是他和朋友決裂的原因。」 「是因為這個角色故意用陽光的語調在酸朋友嗎？還是沒意識到自己傷到朋友了？」 「沒意識到。他神經大條，不知道自己講了不該講的話。」

開口之前除了要先思考自己希望得到哪方面的回應以外，也不要害怕問問題，因為很有可能對方也正在和你一起釐清狀況，找到更明確的方向。

先講結論、再說內容才能說清楚講明白

把結論放在開頭，一直是我認為非常好用的溝通公式。尤其在對方沒有太多時間聽你說話的時候，每句話都必須是重點，就必須建立有效率的對話。

舉個以前我擔任服裝執行的例子，進入到後期的排練時，服裝和道具都必須讓演員同時在場上實際練習，因次在過程中常常會發現問題。

「導演，這邊有問題，演員來不及出場。」 「為什麼會來不及出場？」 「因為在換裝時要整套換掉上一場的服裝，加上下一套服裝是排扣，所以要花......」 「講重點！」

我以前真的很討厭被這三個字打斷啊。覺得難為情又委屈，明明不是我的問題，又為什麼不聽我把問題說完。但是我現在回頭看，我真的覺得自己當時的問題很大！謝謝當時沒耐心又提醒我要講重點的導演，讓我在短時間之內意識到我的表達問題。如果是這段對話，如何先講結論再說明內容呢？現在的我會這樣說：

「導演，這場戲演員換裝來不及。因為下一套衣服是排扣要花比較多時間，而且演員一下場馬上就要出場，時間不夠。」 「這套服裝和後面的戲有關聯不能改成其他套服裝，那等等暗場後說書人先出來串場。來，所有人繼續。」

有發現嗎？原本的開頭只是單純的陳述問題：「演員來不及出」，在調整過後改為直接說出結論：「演員換裝來不及」，再補充說明來不及的原因。先說明結論的考量是讓對方可以在第一時間清楚的知道狀況，如果對方希望進一步了解問題的原因，再補上後續的說明。明確的表達問題，對方才不用問了半天才知道你的真正的問題是什麼。除了可以省去很多時間以外，也可以讓對方可以更快速的做出調整。

書籍介紹

本文摘錄自《蘇瀅無所畏 敢輸才會贏》，墨刻出版

作者：蘇瀅

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KOL蘇瀅首部作品娓娓道出

如何找到人生夢想？ 夢想怎麼變現成理想的工作？ 如何跟孤獨、委屈和失敗相處？ 學會開心的做自己。

蘇瀅

從小成績平平無法從學科中找到自我

長大後的職涯起伏又得不到家人認同

12年來輸多贏少

雖然一路從儲備演員到全能打工仔

但堅持沒有放棄就沒有失敗的態度

最後終於在《波特王幹話搭訕術 18禁特輯》及《貴婦蘇奈噁》影片中成為網路紅人

贏得YT、FB、IG等社群媒體的鐵粉認同

及公共電視台精緻戲劇的演出

蘇瀅無所畏：敢輸才會贏！

輸贏不計較可以勇敢挑戰自我

名次不比較能夠突破標籤限制

在你的心中，存在著一個夢想嗎？像是一隻巨獸沈睡在你的心底，遠看有些模糊，想要更近看清楚它實際的模樣，又害怕它醒過來無法存活於現實之中，但它確確實實的在你心裡存在著，因此覺得自己彷彿缺了一塊，無法滿足。

夢想，其實並沒有那麼遙不可及，它讓我確確實實地感受到自我的存在。這是一個完完全全屬於自己的人生目標，帶著純粹的慾望去追求，而這個強烈的感覺在追求的過程中，成為了最堅強的後盾，造就了一個迷人的冒險之旅。這趟旅程，勢必會比別人過上更艱辛的生活，甚至經歷過苦難過後讓你清醒許多，但也會讓你更清楚自己該往哪裡去。

穩定的收入得以生存，遠大的夢想是生活的核心，許多人總是在生存與生活之間難以抉擇。難道這兩者之間真的無法兼得嗎？這也是一直存在我心中的疑問，拼了命的想要同時擁有生存與生活，並且將人生大半時間的追求過程都寫進這本書裡面，但也因為是寫實的經歷，所以這本書並不像心靈雞湯，每一頁都是正向的勵志語錄，相反的，裡面有著許多追求夢想所經歷的現實殘酷面，也許是你以後可能會面臨的，也或許是你現在所陷入的泥沼困境。這些，都是我在追求目標時所付出的代價，看似辛苦，卻也是最彌足珍貴的足跡，讓我走到這一天。

這本書，獻給所有心中有夢想的你，希望可以帶給你不同的想法，內心有著更強大的力量，也不用像過去的我繞了一大圈路才找到方向。

這本書的內容，是按照時間軸將追夢的歷程分為四個章節：「初生」、「養成」、「破繭」、「展翅」。就像毛蟲成長為蝴蝶的四個階段， 這個過程就像是俯瞰過去的自己，埋頭往前衝向心中的唯一目標，而忘了抬頭看看世界，堅定的信念確實是追求夢想的必要條件，但也同時是雙面刃，尤其當堅持失去了意義的時候，就成為帶有盲點的固執，意識到自己的盲點才是能夠繼續走下去的契機，期望在翻開這本書閱讀的過程中，可以得到些許勇氣和幫助自己走得更快更遠的新想法。

Photo Credit: 墨刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬