【大人學】對工作失去熱情，是不是真的只能興趣歸興趣、賺錢歸賺錢呢‪？‬‬‬‬‬‬‬‬‬

文：張國洋

這次，我要來回答署名「L」的朋友提出的問題。他的來信是這樣：

Bryan & Joe好， 我是L，目前是一位設計師。 我剛入行的時候有著極大的熱忱，也因為有在網路上分享設計產業的工作經驗，累積了一小群讀者。最近也有朋友找我創業，開設線上課程。 我知道做線上課程能創造被動收入，其他和我資歷差不多的同行也因為做了線上課程，變得比較「財富自由」。但下班後的時間畢竟有限，我發現比起創業，我更想把時間投入在運動和其他事情上，所以我選擇退出創業計畫。（這決定也跟工作團隊有點關係 ） 只是，收到待付清的帳單和繳房租時，還是會懷疑自己決定放棄究竟是對還是不對。尤其最近正職工作壓力很大，也讓我產生了「興趣真的不能當工作」的想法，對於經營與正職相關的自媒體這件事，也沒有之前那麼積極了。 我開始去做一些與正職不相關、但我也喜歡的事，像是外拍。雖然做喜歡的事蠻快樂的，但又覺得這個興趣無法帶來收入，好像應該認真經營原本小有人氣的自媒體，用流量去變現⋯⋯。 總的來說，我想向兩位提問的是問題就是：我們到底該放寬心做自己有興趣的事，還是全力投入能變現的事？ L敬上

針對L的問題，我的想法是：「有興趣」和「能變現」這兩件事未必不能同時發生，應該還有些什麼可以做的。此外，我認為驅動行動意願的最大關鍵，恐怕更在於過程的「成就感」。

也因此，我建議L從三個可能性來思考看看。

第一個可能：你是不是對本業熱情倦怠了？

設計行業畢竟需要是需要長期累積專業技術的，也不是普遍台灣家長會強迫孩子選擇的工作類型，因此我猜L會選擇當設計師，一開始應該也是對這個領域感興趣，絕不是什麼被家長逼迫進入的。

但麻煩的地方在於，雖然一開始必然是因為有興趣，但有時候隨著工作做久了，每天做的事情類似，人就會開始覺得厭煩。甚至，當有興趣的事情變成了工作，我們還要處理這份工作麻煩的一面，例如業主很難搞、需求變來變去，或者報價很低等狀況。時間久就更容易熱情倦怠。

想解決這個問題，我認為關鍵是要找到合適的客戶，並且努力替自己找回初衷。

舉例來說，我們當講師授課時，如果台下同學都一副意興闌珊的樣子，沒人願意提問或互動，時間久了，一定也會感到疲憊。

可是，並非所有學員都是如此喔！這種狀況比較常發生在我們到企業去授課時。因為學員可能是被公司要求出席的，學習動機本來就不強，所以在課程中未必會積極參與。但自願報名「公開班」的學員就不一樣了，他們的學習動機大多都很強，也願意互動或提出疑問。

所以以我的狀況來說，這幾年我大約有八成的時間都花在公開班上，看到同學們熱烈的回應，我上起課來更有動力和成就感，也就比較不會感到倦怠。

這是我對抗職業倦怠的方式，我想設計行業或許也是類似的狀況 -- 有很難搞的客戶，但可能也有會讓你有成就感的客戶。如果可以，建議L盡量找到那些能讓你有成就感的客戶。

至於該如何「找回初衷」，我會建議如果可以的話，在目前手上的案子結束後，你可以讓自己休息一、兩個禮拜，趁這段休息時間回想一下自己剛進入這個產業時，是抱持著甚麼樣的期待與目標？

這些目標現在是否達成了？

你當初會踏入這個產業一定有些緣由，你可以趁著這段休息時間去回想，並思考有沒有機會把這份初衷重新帶回現在的工作環境中。哪怕不可能全部實現也沒關係，至少你的工作若又能承載住當初的夢想，做起事來也就更有方向和動力！

當然，也有另一種可能是，你想了一輪才發現自己一開始進入這行也沒什麼初衷。那你可以思考下一個可能性。

第二個可能：你對這個行業或許根本沒興趣？

L可能一開始對設計有點興趣，但這個興趣因為某些原因不復存在了；或者雖然具備設計技能，但並不是真心很喜歡。當然，也可能只是學生時期誤打誤撞念了相關科系，畢業後也就順勢進入這個產業。

我自己就是這樣。我以前主修土木工程，一開始會選這個科系，只是因為覺得對建築物有興趣，而且高中時上過一堂製圖課，覺得這似乎很好玩，於是大學時就選擇就讀這個科系。但開始深入學習後，我才發現我對力學或結構計算等內容雖然還算應付得來，但其實不如我想像中那麼感興趣。

在學生時期我還沒意識到這是個問題，勉強完成學業後，出社會還從事相關工作三年。不過後來，我確定自己不喜歡這個行業的工作，也就決定轉換跑道了。

因為有這段親身經驗，所以我很能理解：「可以做」跟「真心想做」往往還是有距離的。

不過我也要提醒L，如果你發現自己屬於這種狀況，也不必覺得在設計行業工作的這段時日是浪費掉了，有這個領域的工作經驗還是值得高興的喔！因為唯有真的把時間投入一份工作，你才會了解「真實面」跟「想像」的差異，也才會越來越確定自己喜歡什麼、不喜歡什麼、擅長什麼、以及不擅長甚麼。

把這些事搞清楚了，你就能毫無懸念地決定是否要轉換領域了。當年的我就是這樣。

如果確定自己對於目前產業沒興趣，不想進一步繼續了，你則可以想想第三個可能性。

第三個可能性：其他興趣或許也可以帶來收益，只是還沒找到方法？

L提到自己目前更專注在其他興趣上，但信中沒有談太多跟其他興趣有關的事宜，唯一有寫到的是外拍。雖然我不確定這指的是「拍攝」或者「被拍攝」，但無論是前者或後者，應該都是可以變現的方向。

所以，如果L對設計沒興趣，也可以思考其他興趣變現和轉換的可能性。如果興趣可以轉換成收入，那經濟問題大概也就解決了。

換言之，我會建議不要只是「把興趣當成興趣」。在從事興趣的過程中，也可以想想它能如何轉換成收入！！

這背後要思考的事比較多，從客戶樣貌、商品設計到定價策略都得顧及。可是如果你認真的有往這方向思考，你就有可能逐步讓自己的興趣獲得變現。（如果對此一下沒想法，我則建議可以參考【銷售專業服務的系統化做法】這門線上課，裡頭集結了我這14年來的實務經驗，能幫助你在這條路上走得順利一些）

透過思考以上三個可能性，L對於目前的工作以及接下來該做的事，大概就會有更清楚的想法了。

不過因為這樣的探尋也可能不容易，所以我想再額外提供L四個探索時的建議。

第一個建議是，如果你決定把新興趣經營成可養活自己的工作，你必須事先知道，它可能無法在短時間內就轉換成成熟的生意、替你帶來足以生活的收入。所以在轉換初期，你恐怕必須邊做能有穩定收入的工作，同時逐步拉高自己投入在新興趣上的時間比例。

在轉換過程中，甚至收入還會減少。於是很多人會在嘗試一小段時間後退縮。但這份忍耐其實是必要的！因為你一旦退回來，就只會掉入原本的困境中。所以你可能得忍耐一段時間，直到營收比重可以完全轉移為止。

可是，只要你能找到轉換變現的方式，而且新領域又更符合你的興趣，你會更投入，隨著時間積累成績可能也會比原本更好。

第二個建議是，不要被自媒體的粉絲數或流量給迷惑了，光追求流量是沒有意義的。

L提到他有經營自媒體，而且看到其他同業因為流量能變現而獲得額外收入，也想著自己是否也該跟進。我對此的想法是，請千萬不要被這些數字或別人的做法迷惑了。

除非你的目標純粹是累積人氣，而非希望結合興趣與經濟收益，否則不要隨意為了流量而行動。

社會上三五不時會有一些流行的話題，追流行也確實會增加一些流量，但在我看來，不能變現的流量其實是毫無意義的。而流量能不能變現，又跟你的長期策略有關。

舉例來說，這幾年台灣政治話題的討論度很高，只要你的文章中牽涉到政治意識，尤其關於當下熱議的政治事件，一定會帶來流量。可能很多人按讚，或po文底下會有不少回應。可是，你的長期規劃若沒有從政的打算，這些因政治意識而來的流量，其實也就沒什麼作用了。

所以，你其實不必一味想著拉高流量。流量的價值還是得跟你轉換策略有緊密的綁定，才會變得有意義。

第三個建議是，L如果在經濟狀況上真有困難，也可以考慮先以自己擅長的老方法建立穩定的收入，然後再來追求興趣。

比如說，L提到身邊有不少人都在做線上課程，也賺到一些被動收入，L其實也可以這樣做，然後再拿這些收入讓自己更有餘裕地追求興趣。

如果經濟來源會是追求興趣的阻礙，那先讓自己經濟上無虞，反而能無懼地踏出追求興趣的路呢！

最後一個建議是，如果覺得工作團隊不太適合自己，不妨就換一個。

L在信中也有提到，決定不做線上課程除了是因為沒動力，也跟工作團隊有關係。如果是這樣，其實反而好解決，你可以乾脆換一個團隊。搞不好這個問題一解，你就會更有意願投入線上課程，賺取額外收入。

以上是我想提供的建議，也希望能解決L所提出的問題！

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航