失能長輩如何居家照護？可諮詢職能治療師擬定復原計畫，並搭配使用輔具

92歲的林爺爺（化名）是位退休的訓導主任，一向硬朗的他，最近卻有些意志消沈了，原來幾個月前，因為跌倒住了院。出院後，他仍行動有些不便，體力也比以前要差很多，加上疼痛，往日的笑容已很少出現在臉上，家人看了很心疼，一直不知道該怎麼找人來幫忙他恢復健康。

職能治療師擬定復原計畫，並搭配使用輔具

職能治療師鍾孟修（身兼「愛迪樂健康促進團隊」創辦人）表示，林爺爺雖然年紀大了，但並沒有因為傷病而怨天尤人，是個很堅強又獨立的長輩。當初來到林爺爺家中時，發現他出院後的狀況並不好，除了行走能力變差了，由於背部也受傷，光是下床就很困難，還出現嚴重駝背的現象。為了幫助他復原，鍾孟修擬定了一連串的復原計畫。

鍾孟修初期從林爺爺的下肢與軀幹開始訓練，並且由站、坐、到走路慢慢強化他肌肉的力量，堅強的林爺爺就從室內緩步走動，逐漸可利用輪式助行器到戶外，甚至開始做很簡單的運動，隨著時間，行動的距離也不斷地在拉長，這個過程只花了三個月，令鍾孟修又驚訝又佩服。

半年多以來協助居家照護，鍾孟修不時也會建議採用輔具來幫助林爺爺，例如在對方家人的同意下，使用電動的氣墊床，讓他生活的舒適度明顯提高。另外，林爺爺是個很愛看書的長者，但年紀大了，視力已不復以往，鍾孟修就用擴視鏡讓他重拾閱讀之樂。

日常生活即是訓練：有效強化失能長輩行動力

其實，長者日常生活的種種，都可以透過職能治療師這樣的專業來協助改善，例如行走、進食，洗臉洗澡、穿脫衣物等動作，這些小動作不順暢時，不但有礙健康，甚至讓長輩的情緒也大受影響。很多人都認為年紀大的人脾氣古怪，殊不知，常常就是因為這些小問題引起的。

職能治療師在居家照護上，會先了解對象的需求，以及相關的問題及背景，包括家庭環境的狀況。鍾孟修強調，所有的照護與改善訓練，都應該要設定好目標，例如：讓長輩自力行走100公尺，這樣才能達到有效果的照護。

有了要改善的目標，職能治療師除了會利用各種動作的訓練，來達到目的，還會藉由各種「輔具」來協助對方，例如走路除了用一般柺杖，還有四腳拐、助行器等等，此外，站立式的電動輪椅、成人的學步車等等，都能幫助不同狀況的長輩來行動。

像「失智」這樣越來越常見的狀況，更要透過「動腦、動口、動手」等各種方式，來延緩長輩退化、惡化的狀況，職能治療師可以透過唱歌、藝術創作、閱讀報章雜誌，甚至家事活動等等方式，來讓失智長輩的狀況維持穩定。

最後，居家照護對長輩的改善，也非常需要家人的配合。職能治療師在協助對象的過程中，都很希望家人也能在旁觀看或參與，除了了解服務過程之外，也可以在平時能自行幫長輩訓練改善。而職能治療師甚至會協助開家庭會議，讓整個家庭能了解如何照顧，以及裝設或添購一些必要的輔具，並協調日常的訓練或分工等等，不但對長輩的照顧更完善，對家庭的和諧也往往產生意想不到的效果。

本文經優照護授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航