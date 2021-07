除了「It’s so hot」，還有哪些英文可以形容天氣炎熱？

炎炎夏日出門時感覺快要融化了嗎?除了hot之外,形容天氣炎熱還有哪些常見的說法呢?現在就跟著VoiceTube一起學會五種形容天氣炎熱的用語吧!

當氣溫高到讓你感覺自己像快要融化的冰淇淋或是巧克力時,就很適合喊出這句話。

A: Dylan, I didn’t expect to see you here! How are you?

A:Dylan,沒想到會在這裡看到你耶!都還好嗎?

B: I’m good! Except that the weather is unbelievable…

B:我很好!除了這個天氣,真是難以置信……

A: Agreed. I’m melting!

A:對啊。我已經熱到快融化了!