2021/07/02,
生活

除了「It’s so hot」，還有哪些英文可以形容天氣炎熱？

除了「It’s so hot」，還有哪些英文可以形容天氣炎熱？
Photo Credit: AP/ 達志影像

我們想讓你知道的是

中暑的英文要怎麼說？如果想表示天氣很熱，除了「It is so hot」之外，還有哪些比較生動的表達方式？

炎炎夏日出門時感覺快要融化了嗎？除了hot之外，形容天氣炎熱還有哪些常見的說法呢？現在就跟著VoiceTube一起學會五種形容天氣炎熱的用語吧！

1. I’m melting! 我熱到快融化了！

當氣溫高到讓你感覺自己像快要融化的冰淇淋或是巧克力時，就很適合喊出這句話。

A: Dylan, I didn’t expect to see you here! How are you?
A：Dylan，沒想到會在這裡看到你耶！都還好嗎？

B: I’m good! Except that the weather is unbelievable…
B：我很好！除了這個天氣，真是難以置信……

A: Agreed. I’m melting!
A：對啊。我已經熱到快融化了！

2. It‘s so burning/boiling/scorching hot! 天氣超級熱！

Burn（燃燒）、boil（沸騰）以及scorch（燒焦）這三個動詞字尾加上 -ing改成形容詞，便可以用來形容天氣炎熱。比起單說It is so hot! 在hot前面加上三者任一，就會形成比較生動的表達方式。

A: It’s so burning hot today! It felt like I was on fire!
A：今天天氣熱到快燒起來。感覺像有火在燒！

B: It is boiling hot! It felt like someone poured boiling water onto me!
B：對我來說，今天熱到快沸騰。感覺像有人把滾燙的水往我身上倒！

C: Isn’t it scorching hot? I felt like my skin will start to blister if I stayed out another minute!
C：今天根本熱到快燒焦！我如果在外面繼續待著，我的皮膚一定會起水泡！

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Photo Credit: 中央社

3. I’m going to have a heatstroke. 我快中暑了。

Heatstroke是中暑的意思，更為嚴重的徵狀則是熱衰竭（heat exhaustion），兩者都是人在過度高溫環境下待太久會產生的症狀。這裡說的「我快中暑了」有時不全然屬實，也可以看作是一種誇飾，表達在高溫環境下不舒服的感覺 。

A: Diane, you seem a bit ill… Are you okay?
A：Diane，你看起來有點不舒服… 你還好嗎？

B: I don’t know… I must have been under the sun for too long. I think I’m going to have a heatstroke.
B：我也不知道… 我一定是在太陽底下待太久了。我感覺快要中暑了。

4. It‘s hot like an oven. 天氣像在烤箱裡一樣熱。

當氣溫升高，熱氣將你籠罩時，是不是彷彿置身於烤箱之中呢？這時我們可以用hot like an oven來形容讓人無法躲避、從四面八方而來的炎熱天氣，或是It’s baking hot/ I’m baking，也可以表達熱得像置身於烤箱中一樣。

A: It’s hot like an oven today, don’t you think?
A：今天天氣跟在烤箱裡一樣熱，你不覺得嗎？

B: Totally! I was actually thinking about going swimming this afternoon. You in?
B：完全！我其實想在下午去游個泳。要一起嗎？

無論是熱到快要沸騰甚或熱到要中暑，在炎熱的夏天記得不要將冷氣開太強，以免溫差過大造成身體不適，也要記得時時補充水分。適時補給一些消暑小物，並且隨時注意自己的身體狀況，才不會真的像冰淇淋一樣融化在地上喔！

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本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航


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