高雄社區大樓疑五人「共用電梯」染疫，在密閉空間該如何自保？

高雄社區大樓五人染疫，疑「共用電梯」遭傳染？

6月30日高雄市新增兩例COVID－19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病例，其中有一例居住於高雄市鳳山區的某棟社區大樓內，同棟樓包括6月30日新增的確診案例，已有五人確診。於是，筆者一大早，就被記者提問，關於這起事件，相關新聞的看法。

事實上，自疫情開始，早已有相關傳聞甚囂塵上，例如：「若沒有戴口罩，在電梯内，即使大家沒有交談、亦無互動，竟然會被新冠病毒感染？」。筆者上節目時，也時常被詢問類似的問題。最常見的主張，會以「因電梯內的按鈕，遭病毒沾附在上，當民眾以手指按壓電梯樓層時，就間接接觸到病毒」來解釋。相關常見的問答，筆者一併整理在下。

問題一、搭乘電梯時若無共乘者、亦無接觸電梯按鈕，就不會有染疫風險？

筆者認為，若民眾所在的社區，已屬於大傳播的地區。這一題的答案，通常是否定的。因為只要民眾身處電梯內，不管是否有無共乘者、不論是否共乘者有無戴上口罩，就有染疫風險！

為什麼呢？請先屏除先入為主的想法：「是電梯內按鈕的汚染，近而造成了手指的汚染，進而造成感染COVID－19」。

事實上，電梯內的按鈕，只是眾多危險因子的其中之一而已。

如果大家都記憶猶新，肯定還記得造成2003年跨國境傳染的SARS疫情風暴，就是來是香港飯店的一間小房間而已：當時事件的起源，是一位從廣州來的醫學院教授，入住了香港九龍酒店911房。而這場風暴，就以911號房為起點，開始了人與人的連結——傳播給數位的房客（包含港人、外國人），甚至，SARS的感染鏈遠傳到了數萬公里遠的加拿大。

然而，根據調查，這些房客和醫學院教授並非同住一室，也並住於同一樓層，也無出席相同的活動。當時的大家都不清楚，為什麼SARS會廣泛的傳染？又是怎麼傳染的？

後來才發現，不得了！飯店內電梯的地板和牆壁上（當然也包括了按鈕），採集出了濃度很高的病毒。這時，大家才恍然明白，原來在電梯狹窄的空間裡（可視為一個封閉的小箱子），只要一啓動電梯、電梯內風扇一旋轉，空間中濃度超標的病毒，就會在封閉的小箱子中群魔亂舞。

因此，電梯，是一個具有高度染疫風險的空間！

而當時SARS一開始，人們還不習慣、也不明白需要戴著口罩。也造成當時「誰進入電梯內，就是踩著病毒、摸著病毒、吸入病毒」的窘況。

問題二、在電梯內，病毒可能分布在哪裡呢？

當一個人咳嗽、打噴嚏時，身體會自然反射：會微微往前、往下。往前，就讓沾附病毒的飛沫噴濺到牆壁上；往下，就讓更多、更多的病毒飛沫都噴到地板上。因為人體的免疫功能，當吸入大尺寸的懸浮顆粒時，幾乎都會啟動「咳嗽」的防禦機制，隨著巨大的飛沫掉落在地板上，在0.02秒下的水氣蒸發，有些飛沬仍會飄到且沾黏上電梯牆上。

問題三、為什麼無法杜絕電梯傳播病毒的鍵結？

原因是，電梯在設計上，其實就是一個封閉的箱子，即是封閉，就會產生空氣悶熱感受。

為了解除內部空氣的悶熱，通常都會在電梯內的天花板，裝上了小電風扇、或加一個密閉的空調。只要電梯一啓動，風扇就會在封閉箱子上頭開始運作，對著那箱子內的空氣滾動，這就是我們傳統消悶消熱的機制。

但是問題來了，如果真的有濃厚病毒在地板，牆面或正在飄動飛沫顆粒。那毎次風扇轉動時，就是對著封閉的箱子內擾動吹襲，當電梯內打開，人體若沒有戴上口罩，就會是在群魔亂舞下，慢慢吸入之前人的小飛沬的機會增加了。我們又回到當時的香港九龍飯店，這些外國人，並没有和廣東來的教授，同個落層或接觸，也是紛紛中鏢，原因就是躲不了那失控的群魔亂舞。

曾有研究人員假設：「半徑為 5 µm 氣溶膠飛沫，大約有一個病毒顆粒」。在電梯內，且沒有戴口罩下，一個COVID－19患者若大聲說話，每分鐘可能產生多達幾十萬顆含病毒顆粒的飛沫。僅只是一個咳嗽，更可以產生達百萬顆飛沫。

在每立方米容積為10至15的電梯內，當1名感染者說話或咳嗽後，我們如果吸入的空氣容量（約40升/分鐘），則意味著，我們每分鐘可能吸數十至數萬個顆病毒顆粒的。

也有研究論文指出：

當人在任何「密閉空調」通氣不良的電梯車廂內，在此全封閉空間內，空氣的流動動力主要來自於密閉空調產生的熱風推動，熱空氣上升可以將帶有病毒的飛沫顆粒運送至較遠的距離，遠超過通常認識的1m距離。 病毒在密閉車廂內有效存活的時長不只低於30分鐘，且病毒存量，依然持續能夠達到足以令人致病的濃度。

而此COVID－19病毒傳播距離，在電流風扇吹動下，最遠可達4.5公尺、至少在30分鐘內仍可漂浮在電梯密閉內空氣中。

所以，千萬不要認為電梯有在運轉也有通風，就沒有染疫風險。也許那時只是把地板，牆面上和空氣中顆粒，再次被你按下按鈕的時刻，又再擾動起來而已！

若非得搭乘電梯，該如何自保？

在疫情流行期間，在大樓內的電梯仍然是要求慬慎且正確的使用，才有可能自我保護。

入電梯的前後

進入電梯前，記得先「戴口罩」，因為你永遠不會知道，何時會有確診者，在你未入電梯時，已經布滿飛沫病毒顆粒，但很肯定的，只要你啓動電梯，當會啓動電梯天花板上的風扇，群魔即可隨之起舞。

出電梯後

出電梯後，記得「勤洗手」，因為你剛剛按到了電梯按鈕了。

在加拿大，曾對120個電梯的按鈕和96個馬桶蓋做過的研究發現，我們電梯按鈕的病菌（61%）比馬桶蓋（43%）更髒，為什麼呢？専家解釋，因為我們太習慣了上廁所後會洗手，且忘了按電梯按鈕後要洗手了（相信你也必然如此）！

間接的碰觸電梯按鈕

生活上有太多的小工具，其實可以減少你和最髒電梯按鈕的接觸，例如筆頭、衛生紙等等，都會是不錯的小工具，有些用了馬上，也可以丟入垃圾桶的例如衛生紙⋯⋯。不管你用什麽方式按電梯，出電梯後，仍然記得一定「勤洗手」，因為你剛剛 ( 直接/間接) 都按到了電梯按鈕了，不是嗎 ?

電梯內，是需要流通的設計

滯留於電梯內的病毒飛沫，會增加感染的可能性。

現在已經有了比較注重空氣流通的通風系統，已經不會是傳統那些都是啓動風扇只爲了消除內部悶熱而已，也只一直在電梯車廂內擾動滯留的氣流而已，現在已有把空氣抽出車廂，加強了新鮮空氣對流的設計，電梯內，已經不再是永遠都是充滿了飛沫微粒空氣恐怖環境了。

增加電梯內的通氣量

每小時的通氣量，也得要增加，由平常的每小時的1-2次，可能要增加到每小時10次以上，這才意味著能在短時間內，有效控制電梯內的飛沫微粒的環境。

只是當然造價和耗電費，會比傳統電梯貴了一些，就看那些蓋房的老闆們，願不願意為了大家健康，而用了對流很好的電梯設備呢！

最後，請記得：「入電梯前，戴好口罩」、「出電梯後，消毒雙手」！

參考資料

本文經黃軒醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航