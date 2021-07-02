是電子遊戲機，還是選物販賣機：改裝夾娃娃機有可能觸法嗎？

根據新聞報導，高雄一名陳姓夾娃娃機台主，因為在機台洞口附近加裝彈跳網、斜板及蒼蠅拍等物件，被認為涉嫌違反《電子遊戲場業管理條例》，遭到高雄簡易庭判處拘役40天並沒收機台。

陳男不服提起上訴，結果案件大逆轉，二審高雄地院認為夾娃娃機不是「電子遊戲機」，因此不為該條例管理的對象，改判無罪。夾娃娃機到底算不算電子遊戲機？有什麼法律問題？一起來看看吧！

是電子遊戲機，還是選物販賣機？

夾娃娃機過去曾被經濟部列為「益智類電子遊戲機」，受到《電子遊戲場業管理條例》規範，不過後來經濟部再將其細分為「電子遊戲機」與「選物販賣機」兩種分類。

這兩種分類最大的差異在於有無「保證取物」（通稱保夾），若沒有保夾的就是「電子遊戲機」，因為物品取得與否完全只能依賴玩家的技術與運氣，這樣就會與其他電玩機台一起受到管制，只有申請到「電子遊戲場業營業級別證」的人才可以合法架設、營業。

而有保夾的話，因為仍是屬於以「對價取物」進行消費的模式，與一般的消費行為沒有太大的不同，所以屬於「選物販賣機」。不過根據經濟部於2018年做出函釋（經商字第10702057660號函）意見，認為就算有保夾機制，原則上取物金額仍不可超過新台幣790元，以降低賭博的可能性；提供的商品市價則不可低於保證取物金額的70%，以符合商品之對價性。

選物販賣機怎麼改都沒事嗎？

經濟部在2019年時又補充（經商字第10802406360號函），選物販賣機的結構或軟體經過修改，再次接受評鑑前即營業就會違反《電子遊戲場業管理條例》第15條「未依本條例規定領有電子遊戲場業營業級別證者，不得經營電子遊戲場業。」之規定，這也是此案檢察官起訴陳男的理由。

但高雄地院認為既然「改裝前」的機台已經過經濟部評鑑為「非屬電子遊戲機」，機台在「改裝後」保證取物的功能也仍能正常運作，雖然結構上已經有所更改，但在經過經濟部再次評鑑之前，仍不可直接認定機台已變更為「電子遊戲機」。法院認為上述經濟部於2019年所作的函釋已過度擴張解釋法律，不符合法律明確性原則而不採納。

依照法院的見解，改裝後的機台在接受經濟部的評鑑前，基本上只要保夾功能正常、足以達成選物販賣的目的就應該不會觸犯《電子遊戲場業管理條例》，至於經濟部要怎麼落實改裝機台的評鑑則又是另一個問題了。

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核稿編輯：翁世航