安寧心理師：戴上「敘事治療」的眼鏡，看見新的醫病互動之道

文：商沛宇（台大癌醫中心醫院臨床心理師）｜編輯：陳琇慧（彰濱秀傳紀念醫院臨床心理師）

安寧心理師的挑戰

我畢業後的第一份工作，是擔任安寧病房的臨床心理師。

在多年心理學與醫學教育的薰陶下，踏入安寧工作的我就像是一位手持放大鏡的偵探，不斷尋找著病人的情緒「問題」。同時我也背負著醫療團隊的期待，努力運用畢生所學的心理學知識與技巧，試圖修理這些「問題」，好讓這些「不正常」的狀態，經由我的專業評估與處置後能恢復正常。

這種思考模式看似合理，卻在臨床上帶給我許多碰壁的經驗。像是當我與臨終病人談論他對未來的擔心與焦慮時，我彷彿也和他一起陷入黑暗的深淵裡，任憑我們怎麼繞也繞不出去；或是當病人得知我的身分是心理師時，則是嗤之以鼻地對我說：「你那麼年輕，沒有生病過，又怎麼懂得生病的苦？」

這些挫折與質疑一再地打擊我，有好長一段時間，我找不到自己在安寧團隊裡的定位與價值。

「原來我不需要扮演專家」──敘事治療的啟發

直到工作第三年，我在一場工作坊上接觸到敘事治療，便深深地被它的世界觀所吸引。那是我第一次意識到，其實身為心理師的我並不需要扮演專家，因為每一個當事人才是自己生命經驗裡的專家。

敘事治療的世界觀告訴我，比起透過既有知識來替當事人的困擾找通則、下診斷或試圖對症下藥，心理師更適合做的，是將那個原本被視為理所當然的困擾，以更仔細與獨一無二的態度看待，並嘗試聆聽問題故事的弦外之音，找出原本未被注意到的生命亮點，協助當事人去看見它、體驗它、豐富它，並為這些重要的片刻賦予意義。

這樣的觀點徹底顛覆了我對於安寧心理師工作樣貌的想法。我不再那麼執著於「找出問題」，不再努力於把病人的問題做歸類與分析，也不再以「修理問題、解決問題」做為心理介入的唯一目標。

於是，我開始能夠放鬆心情聆聽病人的故事，走入他的生命。

運用每個生命片刻的素材，讓個案成為自己的樣貌

曾經有位學識淵博的伯伯住進安寧病房後，家屬擔心他過度樂觀，希望藉由心理師的專業，引導伯伯講出內心真實的感受，進而面對死亡。起初，我試圖與伯伯談生病之後的心情，他簡單回應幾句後便問我：「可以不要談這些嗎？」我想起敘事治療的精神便告訴他：「好，我們就談你想談的吧！」

從那之後，伯伯每天都會準備一則生命小故事，期待著下午與我們分享。我們聊了他對子女的教養哲學、他最愛的股票議題（即便住院也會每天關注）、對命運和鬼魂的看法。有天，伯伯告訴我：「你知道嗎？有時候，我感覺到我的靈魂飄在房間裡看著這一切、看著窗外的美景，那是一種自在、舒服、平靜的感覺。」

有一次，伯伯提到自己引以為傲的英語學習能力，並主動提議想玩拼字遊戲，請我們出幾個難題考他。於是，我們認真出了一份艱難的英語拼字考卷（圖1），伯伯果然向我們展示出令人驚豔的語言能力。因此，我決定替伯伯製作一張專屬的獎狀，見證他這輩子對英文的熱情和努力，讓這個有別於生病角色的故事線，永遠刻劃在伯伯與我們的心中。

圖1：文中提到的英語拼音考卷

頒獎時，伯伯的欣喜之情溢於言表，我永遠記得，當下他用僅剩的力氣努力告訴我們，他一定會將這張獎狀保存到山窮水盡的那一天。

幾個禮拜後，伯伯往生了。他的兒子傳來一張獎狀的照片與我們分享，他說：「爸爸生前很珍視這張獎狀，所以我們把它佈置在告別式的會場，想與來賓分享這份榮耀。」

重新定義心理師的專業展現

照顧伯伯的經驗讓我發現，或許以正規的醫療角度來說，這不算一個成功的「病情認知」評估和「情緒調適」介入，但我不會因此而感到挫折，因為當我戴上一副敘事治療的眼鏡後，看見了一條嶄新的醫病互動道路。

終於，我不再和病人一起被困在那單薄的生病故事裡，而是尊重眼前這個人，他才是自己生命故事的專家，並且秉持著好奇心，與病人共同探索他生命的獨特之處；透過合作性的對話與共同參與，我們一起發展出一個更加豐富與鮮活的「偏好故事」。正因如此，伯伯才有機會在生命終點之前，活出他想要讓大家記得的樣子。

敘事治療博大精深，每個核心概念都可以發展出專屬的提問方式，若要熟悉這些問話技巧需要不斷地刻意練習，至今，我還在努力以自動化運作為目標。

敘事治療的世界觀，讓我從過去的自我懷疑中解放，也使我打從心底相信，其實陪伴安寧病人的重點不在於具備多麼精熟的技術與知識，而是能否保持開放、好奇、尊重的態度面對每一位病人的生命故事，並且以真誠、用心地態度投入每一個美好的片刻，和病人一起寫下那個對他來說別具意義的生命故事。

透過每一次的陪伴與回饋，我漸漸發覺，敘事取向的精神與我的人生價值觀如此契合。我想這將會成為我在心理陪伴或心理治療的道路上的指引，讓我持續編織出每一位病人的偏好故事。

延伸閱讀

本文經心理誌 PsychoLife授權刊登，原文刊載於此

原標題：《心理誌》第56期–2 病榻邊的生命故事裁縫師──我與敘事治療的相遇

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航