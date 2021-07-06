不再是吳下阿蒙！越南國足歷史首次闖進世界盃資格賽第三輪

文：陳賽門

越南國家足球隊歷史首度晉級世界盃資格賽第三輪，這是越南史上距離世界盃正賽最近的時刻。

6月15日在杜拜的Zabeel Stadium足球場，越南國家足球隊在卡達世界盃外圍資格賽第二輪，最後一場小組賽出戰阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates，阿聯酋），雖然上半場處於2-0落後的不利情勢，但同時隨著遙遠彼方B組約旦1-0負於澳洲，無論越南這場比賽贏或輸，都已提前確保晉級資格，挺進越南國家歷史上首次世界盃外圍賽第三輪。比賽最終越南3-2輸球，無緣以G組冠軍之姿晉級，但仍在小組二擇優取前五名的排名中以第四名出線。

圖表來源：Wikipedia 非常驚險憑著小組第二名擇優取前五位晉級，如果前幾場多掉個一兩分，越南就無緣晉級了

當然，要從第三輪12支亞洲強敵中取得前四或前五名的成績，進而打進2022年卡達世界盃正賽，對現在的越南來說，依然是非常艱困的事。世界盃正賽32強分給亞洲的名額就只有4到5個，長年來日本（#28，括號內為現時世界排名）、伊朗（#31）、南韓（#39）、澳洲（#41）、卡達（#58）、沙烏地阿拉伯（#65）幾乎壟斷亞洲版塊，伊拉克、烏茲別克、敘利亞等西亞國家也都有60至100名左右的實力。越南要想進入世界盃正賽，或許在本屆或下屆還難以看見，但未來10到15年間，這並非不可能的夢。

越戰1975年結束之後，越南在1980年代重振國內足球發展，但直到1994年才正式回歸參加國際足總（FIFA）的世界盃選拔賽事。1994年1勝7敗分組墊底、1998年0勝6敗還是墊底——進了2顆球、掉了21顆，越南民族性熱愛足球，但越南國足在1990年代的亞洲舞台毫無競爭力。當時東南亞霸主是1998年世界排名曾攀升至45名的泰國、以及遊走在百名上下的馬來西亞、印尼，當時甚至連新加坡都還比越南有競爭力。

圖片來源：fifa.com） 越南足球世界排名

2002年世界盃（就是很多台灣人都印象深刻的日韓世界盃），越南曾打出回歸足壇後最好的表現，小組賽3勝1和2敗，對孟加拉及蒙古未嘗敗績，但兩連敗給強權沙烏地阿拉伯，小組第二仍然無緣晉級資格賽最終輪；2006年跌回谷底，小組賽只取得1勝1和4敗被淘汰；2010、2014年籤運不佳，採兩回合對戰淘汰制的比賽，分別抽到西亞強權阿聯酋、卡達，對戰敗北無緣晉級次輪。

2018年的資格賽（2015年開打），很多台灣足球迷應都還有印象，越南雖然只排分組第三一樣無緣晉級，但分組與台灣同組，主客場兩場雙殺台灣，尤其在台北田徑場那場比賽，第92分鐘加時階段1-2絕殺台灣，越南球迷衝入場內慶祝，不少台灣球迷還為之耿耿於懷。

圖片來源：自由時報網路新聞截圖 越南球迷的狂喜，是台灣球迷的心碎

在這期間，雖然2008年越南國足曾在東盟足球錦標賽（AFF Championship，也稱鈴木盃）決賽打敗泰國，贏下史上第一次AFF冠軍，迎來短暫欣欣向榮風潮，但中長期而言越南國足仍然黯淡，誰也想不到越南下一座AFF冠軍居然已要等到十年後的2018年，也就是三年前讓人印象深刻的那場決賽。

Photo Credit：陳賽門 鈴木盃決賽賽後慶祝的胡志明市，照片攝於2018年12月15日

歷經了將近10年的黑暗期，越南國足在2017年9月換任總教練，啟用曾任2002年世界盃南韓國家隊知名教頭希丁克（Guus Hiddink）的助教朴恒緒（Park Hang-seo），這個換帥註定要在越南足球歷史上記上一筆，從那之後，越南足球隊迎來史上最耀眼的一代。

朴恒緒重視青年球員養成，2018年1月，朴恒緒帶領越南U23國家隊參與U23亞錦賽，在中國常州（南京、上海一帶）酷寒的冬季，小組賽戰勝澳洲、逼平敘利亞晉級淘汰賽，接著連續兩場延長PK戰淘汰強敵伊拉克、卡達打進決賽。決賽對戰烏茲別克，在雪中銀白色的常州球場，越南苦撐到119分鐘，延長賽最後一分鐘被烏茲別克角球絕殺，含淚奪亞。在那之前，很多越南球員甚至連雪都沒看過（而烏茲別克對雪地則相對熟悉），但暴雪中球員苦戰的畫面，感動了越南全國上下，我想在這世紀至少50年內，這都會是越南足球史上的經典畫面。當時在淘汰賽合計進2球、四強賽一人又獨進2球，又於決賽第41分鐘時，克服落後踢進絕妙自由球追平比數的中場球員阮光海（Nguyễn Quang Hải），現今已經是國家隊的支柱，去年（2020）甚至被英國雜誌點名為世界最重要500大足球員之一（唯一一名入選的越南球員），也是全越南人氣最高的明星球員。

當時的U23班底，後來接連征戰2018雅加達亞運，在小組賽奇蹟似地戰勝日本，最終取得第四名；2019亞洲盃則是打進八強才惜敗日本。而2018年12月15日，於河內美亭國家體育場舉辦的AFF東盟足球錦標賽決賽，越南總比分以3-2擊敗馬來西亞，就在主場觀眾面前，睽違十年再度捧盃。那個星期六夜晚一直遊街到隔天清晨的場景，相信很多人都記憶猶新。而在越南足球迷慶祝畫面中時常會看到南韓國旗，也是朴恒緒成為越南人心目中英雄的鐵證。

Photo Credit：AP/ 達志影像 2018年12月15日，於河內美亭國家體育場舉辦的AFF東盟足球錦標賽決賽，越南總比分以3-2擊敗馬來西亞，就在主場觀眾面前，睽違十年再度捧盃。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 在越南國足比賽現場，球迷舉著南韓教頭朴恒緒的照片

越南黃金一代已成，這次備戰2022世界盃，越南與世敵泰國、馬來西亞、印尼同組，另外還有中東強權阿聯酋，但越南已經不是十年前吳下阿蒙。2019年開打的資格賽，挾著2018以來的氣勢，越南雖然與泰國兩度0-0踢平，但仍三連勝馬來西亞、印尼、阿聯酋。原本要在2020完成的資格賽第二輪因為疫情延遲到今年中，6月初復賽後，越南再連勝印尼、馬來西亞。

對印尼取得4-0大勝，對馬來西亞則是1-1平手至82分鐘桂玉海（Quế Ngọc Hải）12碼罰球罰進，氣走馬來虎。直到小組賽最後一場對戰阿聯酋，越南才吞下整個系列賽首敗，雖然一度面臨3-0落後，但紅杉軍仍然在最後十分鐘連追兩球，展現強烈的求勝企圖。

打進世界盃正賽的路仍漫長，亞洲資格賽第三輪12強名單確定為：

7個分組冠軍：敘利亞、澳洲、伊朗、沙烏地阿拉伯、日本、阿聯酋、南韓。 5個分組第二擇優：中國、阿曼、伊拉克、越南、黎巴嫩。

卡達因為分組冠軍兼主辦國故直接晉級正賽，而12強將分兩組，經過7月1日的抽籤，越南與日本、澳洲、沙烏地阿拉伯、中國、阿曼同組，要在6隊中取得前2名才能確保世界盃正賽席次，而兩組的第3名可以透過兩場加賽對戰，勝方晉級跨洲附加賽，與其他三大洲三支球隊爭取最後兩張正賽門票。

要在這些國家中12取4脫穎而出，實在是非常高的難度，越南光是力求在六隊中不要排名墊底，就已經相當不容易。但能看到越南國足在亞洲頂尖舞台對壘日本、澳洲、沙烏地阿拉伯等強國，就鐵定讓本地球迷沸騰不已。2021年9月到2022年3月將會有10場小組雙循環賽，越南能否締造奇蹟打進卡達世界盃正賽32強？難度很高，但並不是全然不可能。要知道，能走出東南亞對戰這些世界一流強隊，越南能取得任何一勝，都是空前的壯舉！

越南自己家的球員在足球最高殿堂與法國、德國、英格蘭等球隊一同角逐世界盃的畫面，或許10到15年內真的有機會成真。想像一下當2030年越南打進世界盃，幾百萬越南人在那個月應該會全然放下工作，陷入狂熱吧。

在那之前，今年9月到明年3月，請先迎接越南身為東南亞唯一代表，懷著世界盃夢的那十場世界盃資格賽第三輪。如果哪天你在越南聽見街上持續整個夜晚的喇叭聲，就算你不是足球迷，也知道越南又離夢想更近一步了。

作者介紹：陳賽門，人生以不芭樂為目的，越芭樂的事越不想做。但偶爾還是會聽聽五月天陳綺貞然後熱淚盈眶。對越戰遺址或西貢火車站的變遷史比對按摩喝咖啡吃下午茶更有興趣，覺得在越南能看到自己成長過程所不曾經歷的昔日台灣。作家部落格：方格子、白羊與蛾

本文獲點點越南授權刊登，原文在此

延伸閱讀：

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒