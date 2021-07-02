【雄獅文具 想像力製造所】線上獨家美學課程正式開跑囉！ 藝起動手玩 在家fun暑假！

「彩虹染三重奏」課程除了讓您親子共學之外，還能創造出二件「夏天的滋味」的獨特個性T恤、「小樹懶」圖案的可愛束口袋一件，以及日式夏風「水波盪漾」的餐袋包一個，創作出來的作品新穎獨特性又實用，快來用顏料彩繪孩子的夏天！上課時間為7/14-7/16 上午10:00-11:30，更多資訊請見 https://bit.ly/3qtFrhg。

這次所推出課程，非一般高價才藝班美勞課程，只給你一張圖畫紙及彩色筆，整體的課程設計著重孩子美感啟蒙，針對孩子美感創造力與想像力開發，用顏料開啟五感感官體驗及訓練專注力，讓孩子在親自動手體驗後，完成作品時可獲得成就感，並提升孩子對藝術創作的好感度。

課堂上可以學到顏料使用的噴染疊色、遮染技巧；紮染配色及調色技巧；工具運用上剪影概念及手法、衣服紮綁技巧；運用布的彩繪筆在配件上創作漸層搭配及混色技法，適合七歲以上孩童可以獨立學習操作，也歡迎一同親子共學，讓美感學習深入於家庭，創意發揮於生活。DIY畫材顏料，將採用雄獅文具嚴選國際認證安全無毒的彩虹染及布料筆系列產品，課後還能多次使用，讓孩子使用上更加安心有保證。

雄獅文具想像力製造重視在創玩樂趣中，啟動無限想像；在體驗探索中，啟發對美的感知，以做中學的概念引導開發，不管是在首次推出的線上課程或實際展館，都有美的堅持與底蘊。我們也很期待，將這份美好傳給身邊每一位朋友，讓全民想像力可以在生活中不停歇。

Photo Credit : 雄獅文具

雄獅文具想像力製造所「彩虹染三重奏」線上獨家美學課程相關資訊：

報名截止：2021/7/5 PM23:59

上課時間：2021/7/14-7/16 AM10:00- AM11:30

適合年齡：7歲以上(年齡層較小也可親子共學)

諮詢專線：03-4116888

官方網站 www.simbalionartstudio.com

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