2021/07/02,
生活

【雄獅文具 想像力製造所】線上獨家美學課程正式開跑囉！ 藝起動手玩 在家fun暑假！

【雄獅文具 想像力製造所】線上獨家美學課程正式開跑囉！ 藝起動手玩 在家fun暑假！
Photo Credit : 雄獅文具

我們想讓你知道的是

「雄獅文具 想像力製造所」美學課程正式上線囉!由想像力製造所的專業美術老師，即時在線上與孩子們互動教學，首波推出「彩虹染三重奏」課程，現在每組限時優惠只要1680元，親子共學組2680元，所需的材料配件將寄送到府，省去爸媽苦思在家找樂趣給孩子的煩惱。

「彩虹染三重奏」課程除了讓您親子共學之外，還能創造出二件「夏天的滋味」的獨特個性T恤、「小樹懶」圖案的可愛束口袋一件，以及日式夏風「水波盪漾」的餐袋包一個，創作出來的作品新穎獨特性又實用，快來用顏料彩繪孩子的夏天！上課時間為7/14-7/16 上午10:00-11:30，更多資訊請見 https://bit.ly/3qtFrhg

這次所推出課程，非一般高價才藝班美勞課程，只給你一張圖畫紙及彩色筆，整體的課程設計著重孩子美感啟蒙，針對孩子美感創造力與想像力開發，用顏料開啟五感感官體驗及訓練專注力，讓孩子在親自動手體驗後，完成作品時可獲得成就感，並提升孩子對藝術創作的好感度。

1625192801887

課堂上可以學到顏料使用的噴染疊色、遮染技巧；紮染配色及調色技巧；工具運用上剪影概念及手法、衣服紮綁技巧；運用布的彩繪筆在配件上創作漸層搭配及混色技法，適合七歲以上孩童可以獨立學習操作，也歡迎一同親子共學，讓美感學習深入於家庭，創意發揮於生活。DIY畫材顏料，將採用雄獅文具嚴選國際認證安全無毒的彩虹染及布料筆系列產品，課後還能多次使用，讓孩子使用上更加安心有保證。

雄獅文具想像力製造重視在創玩樂趣中，啟動無限想像；在體驗探索中，啟發對美的感知，以做中學的概念引導開發，不管是在首次推出的線上課程或實際展館，都有美的堅持與底蘊。我們也很期待，將這份美好傳給身邊每一位朋友，讓全民想像力可以在生活中不停歇。

「彩虹染三重奏」0714-0716線上課程表
Photo Credit : 雄獅文具

雄獅文具想像力製造所「彩虹染三重奏」線上獨家美學課程相關資訊：

  • 報名截止：2021/7/5 PM23:59
  • 上課時間：2021/7/14-7/16 AM10:00- AM11:30
  • 適合年齡：7歲以上(年齡層較小也可親子共學)
  • 諮詢專線：03-4116888

官方網站 www.simbalionartstudio.com

臉書連結 www.facebook.com/simbalionpencil


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。