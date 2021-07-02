2021/07/02,
國際

華為出局，馬來西亞5G建設由愛立信奪標

華為出局，馬來西亞5G建設由愛立信奪標
Photo Credit：AP / 達志影像

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中國的華為公司，在馬哈迪擔任首相時期，被認為會是成功得標馬來西亞5G建設的最有力競爭者，不過慕尤丁政府卻在7月1日宣佈，已由愛立信得標。

路透社》報導，馬來西亞政府在7月1日表示，已指定瑞典電信商愛立信為合作夥伴，為該國進行5G的網路和生態系統建設，而此前被認為是最有力的競標者—中國電信巨頭華為則確定出局。

負責該項目的馬來西亞國營企業Digital Nasional Berhad（DNB）指出，根據協議，愛立信的5G建設計畫，包括負責在馬來西亞進行點對點的網路開發，總成本為馬幣110億令吉（約新台幣739億元），而且這些項目也會惠及本土的承包商。

日經亞洲》報導，愛立信總裁兼執行長Borje Ekholm表示，5G網路將彌補當地的數位鴻溝，並與DNB合作建立5G體驗和創新實驗室。愛立信在馬來西亞的5G建設計畫中，會投入馬幣40億令吉（約新台幣268億元），在當地發展相關5G的知識建設、技術轉讓。報導指出，愛立信公司早在1965年進入馬來西亞市場。

馬來西亞財經媒體《The Edge Markets》報導，原先政府的5G建設計畫預算為馬幣150億令吉（約新台幣1010億元），因此愛立信以馬幣110億令吉是低於先前預算的。根據DNB的規劃，馬來西亞的目標是在今年年底前在首都吉隆坡、及行政首都（聯邦政府機構所在地）布城（Putrajaya）推出5G服務，最終在2023年前擴展到全國。

DNB也表示，未來馬來西亞的5G運用將專注於三個關鍵服務產品，即增強型移動寬頻（eMBB）、超可靠、低延遲通訊 （URLLC） 和海量機器類型通訊 （mMTC），這些技術將有助於馬來西亞的各項產業發展，如石油和天然氣、港口、機場、政府服務、醫療保健、電力和公用事業、製造、銀行和金融、教育、零售和農業等。

馬哈迪曾屬意華為得標

《路透社》指出，華為長期以來一直被視為是最有可能獲得馬來西亞5G建設的得標者，而且對於美國關注的網路安全問題，馬來西亞政府曾為此提出反駁。

《日經亞洲》報導，早在2019年10月，華為就被引入為馬來西亞最大的電信公司Maxis的5G供應商，根據雙方協議，華為將為Maxis的網絡提供5G無線電設備、服務和專業知識。值得注意的是，時任首相為馬哈迪（Mahathir Mohamad）領導的希望聯盟政府，當時官方的政策是，5G頻段的分配將授予個別電信公司，而5G硬體供應商的選擇取決於獲得頻段的電信公司。

不過，當慕尤丁（Muhyiddin Yassin）在2020年3月推翻希望聯盟政府擔任首相後，改變了作法，慕尤丁領導的國民聯盟政府透過財政部設立特設機構（Special Purpose Vehicle，SPV），即國營的DNB公司，掌管5G的資產和頻段，邀請了8家5G供應商參與投標，包括愛立信、華為、中興、思科、NEC、諾基亞、三星和烽火通信。

《日經亞洲》提到，過去馬來西亞政府並沒有像美國與西方國家那樣對華為表現出厭惡的態度，而阻止華為參與該國5G建設計畫，甚至在今年2月，馬來西亞政府還決定成為華為領導的網路安全實驗室的合作夥伴。

相比馬哈迪，現任首相慕尤丁並沒有在5G課題上表現出明顯的立場，如馬哈迪曾在2019年4月25日，到北京展開5天的訪問，抵京第一天即前往華為位於北京中關村的研究中心，並獲得華為創辦人任正非的親自接待，當時馬哈迪即表達有意願與華為合作。

同年5月30日，馬哈迪出席在東京舉辦的會議時表示，馬來西亞將持續「盡可能」使用華為產品，儘管華為產品確實有安全憂慮，但不會因此而不用。當時馬哈迪說：「是的，可能真的有一些間諜行為發生。但是，究竟在馬來西亞有什麼好刺探的呢？我們完全坦蕩蕩。」馬哈迪認為，華為的研究技術遠超馬來西亞，而美國和「西方世界」必須接受亞洲國家現在能生產具競爭性產品的事實，不應「威脅」商業對手。

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Photo Credit: AP/達志影像
2019年4月25日，馬拉迪在任正非陪同至華為展示研發中心參觀。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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