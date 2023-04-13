誘騙88台灣人赴柬埔寨當「豬仔」，人口販運集團主嫌李振豪一審判18年
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根據台北地檢署調查，李振豪曾在竹聯幫自創東新會，原先以經營酒店維生，2022年11月在臉書刊廣告，徵求有意願到柬國從事博奕、遊戲客服、拍攝AV的國人，誘騙失業、負債、更生人口、八大行業從業者到柬國。
人口販運集團誘騙民眾到柬埔寨工作，實際上是以每人數十萬元代價，將受害者賣到柬埔寨，被賣到柬埔寨的民眾被關押、毆打、護照也被沒收，強迫從事詐騙工作，甚至被轉賣。台北地方法院今（13）日對此案的主嫌共9人做出判決，其中主嫌李振豪依買賣人口罪等共判18年，其餘共犯也被判15年到11年不等，可上訴。
受騙者抵達柬埔寨後，被迫從事詐騙工作，護照被收走、被要求支付高額贖金才能返台，受騙者人身自由受到嚴重限制，若不從或業績不好會被毆打、體罰、關進小房間等，甚至被性侵，摘取器官，或是直接在當地轉賣掉。
兩個人口販運小組分工
根據檢方起訴，李振豪旗下共2個人口販運集團小組，一個旗下有鄭學鴻、陳思瑋、黃炫逢等3人，自2月起與柬埔寨當地人蛇集團勾結，誘騙台灣人。另一個以同樣是竹聯幫份子的林晉宇為首，旗下有陳均翰、楊家豪、黃鈺真、王契文等4人，自2021年11月起從事柬埔寨非法人口販運。
2個小組原本各自與人蛇接洽，因第一組遭人蛇拖欠酬勞轉而與第二組合作；內部分工為陳均翰負責聯繫人蛇、招募及記帳、分配酬勞；「行動組長」林晉宇、楊家豪招募與接送應徵者；鄭學鴻幫林打點事務；黃鈺真協助招募及要求應徵者簽本票，提供資金借給應徵者。
第1組於去年11月與人蛇接洽，由林等人招募國人赴柬、幫忙接送、辦護照、訂機票、記帳及發放酬勞，集團成員彼此協助監視被害人，總計送31人出國；第2組自今年2月開始犯案，共詐騙57人，其中54人被騙出國，另3人來不及送出國。
2個小組每騙1個台灣人，就可獲得1萬7000至1萬8000不等美金。台灣人上鉤後，集團會先集中安置在旅館內，待簽立雇用契約，就把人送到柬埔寨，由當地人蛇集團接手，受害台人88人，初估不法獲利超過約1200萬餘元。
根據台北地檢署調查，李振豪曾在竹聯幫自創東新會，原先以經營酒店維生，不過生意受疫情影響，得知手下小弟做人口販賣有暴利可圖，於是加盟牟取不法利益。集團2022年11月在臉書刊廣告，徵求有意願到柬國從事博奕、遊戲客服、拍攝AV的國人，並謊稱開設私人金融帳戶、辦理貸款可獲利，誘騙失業、負債、更生人口、八大行業從業者到柬國。
法官：惡性重大
判決表示，林晉宇等5人去年2月間至5月間與李振豪、陳均翰另組成性質相同的買賣人口犯罪組織，黃鈺真、王契文隨後加入，這個組織以李振豪為首，也從事將民眾拐賣到柬埔寨的犯罪行為，被賣到柬埔寨的受騙者也遭遇到被迫從事詐騙工作、人身自由受到嚴重限制的艱難處境。
被告9人均共同犯買賣人口罪、營利以詐術使人出國罪及主持、指揮或參與犯罪組織罪。
被告李振豪共19罪，應執行有期徒刑18年；被告林晉宇共11罪，應執行有期徒刑13年；被告陳思瑋共22罪，應執行有期徒刑16年6月；被告黃炫逢共20罪，應執行有期徒刑16年6月；被告楊家豪共9罪，應執行有期徒刑13年；被告鄭學鴻共15罪，應執行有期徒刑15年6月；被告陳均翰共9罪，應執行有期徒刑15年；被告黃鈺真共7罪，應執行有期徒刑11年；被告王契文共3罪，應執行有期徒刑11年。
判決指出，李振豪等9人案發時均正值青壯，不思以正當工作維生，竟為獲取高額利益，組成跨國性買賣人口組織，侵害多名被害人的自由、身體、生命法益，嚴重危害個人法益及治安，置被害人於惶恐、無助之境而不顧，惡性重大。
當時因媒體大幅報導，國際人道壓力大，柬埔寨當局當時主動在金邊、西港等詐騙園區人口清查，加上台灣警方接獲家屬報案後提供名單等方式，因此陸續救出不少被害人，另外有些詐團為了躲避檢國查緝轉移工作地點，也讓被害人有機會從住宿旅館步行到工作地點時逃出。檢警根據帳冊估計，約有88人被這2個集團誘騙到柬埔寨，目前共救回52人，不法所得逾1470萬元。
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核稿編輯：翁世航
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