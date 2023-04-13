行政院會通過「打詐3法」：收集帳戶最重可處5年、網路投資廣告實名制、洩漏個資最重罰千萬
我們想讓你知道的是
收集帳戶罪涵蓋範圍包括冒充公務員收集、3人以上共犯、於網路對公眾收集、利用深偽技術收集，有對價收集，以詐術、監控等不正方式收集，違者最重處5年以下徒刑。修正草案也明定，任何人無正當理由不得將帳戶、帳號交付、提供予他人使用。
詐騙集團猖獗，經常假借名人的名義創造假帳號，透過臉書等社群平台投放釣魚廣告，進行投資詐欺。政府除已成立跨部會「打詐國家隊」防制外，行政院院會今（13）日也推出3個修法，分別針對詐騙集團關鍵的「取得個資」、「人頭帳戶」和「刊登詐騙廣告」來進行強化管治。
收集帳戶最重可處5年
行政院長陳建仁表示，因現代資通訊科技發達及金融的便利性，不法犯罪集團會大量收集民眾金融機構帳戶、虛擬通貨帳號或第三方支付帳號，透過收集這些帳戶、帳號，作為洗錢及詐欺民眾財產的工具。
為阻斷及防制這種不法收集民眾金融機構帳戶、虛擬通貨帳號及第三方支付帳號的行為；同時規範任何人無正當理由不得將金融機構帳戶、虛擬通貨帳號及第三方支付帳號交付、提供予他人使用，而成為犯罪集團的人頭帳戶，今天行政院會今通過《洗錢防制法》修正草案。
修法重點包括增訂無正當理由收集帳戶、帳號罪，最重可處5年徒刑，可併科400萬元以下罰金；並明定任何人無正當理由，不得將帳戶、帳號交付、提供予他人使用，違者經告誡後5年內再犯，處以刑事處罰。
法務部說明，由於詐騙集團多以收購人頭金融帳戶，作為收受詐欺款項的犯罪工具，造成追查實際犯罪所得及幕後集團困難外，在司法審判實務上，往往面臨不易證明提供帳戶者、或收集帳戶者主觀上有無（幫助）犯罪意圖的困境。因此修法從人頭帳戶端，阻斷詐騙集團不法金流源頭，使詐欺、洗錢犯罪斷鏈而無法得逞。
法務部檢查司長黃謀信指出，收集帳戶罪涵蓋範圍包括冒充公務員收集、3人以上共犯、於網路對公眾收集、利用深偽技術收集，有對價收集，以詐術、監控等不正方式收集，違者最重處5年以下徒刑。
修正草案也明定，任何人無正當理由不得將帳戶、帳號交付、提供予他人使用，黃謀信解釋，為衡平刑罰的嚴厲性，避免處罰法網過密，針對人頭帳戶提供者，採取先行政後司法的立法模式，違反者先由警察機關裁處告誡，告誡後5年以內再犯者，處以刑事處罰。針對惡性較高的「賣」帳戶、帳號或一行為交付3個以上帳戶、帳號者，則直接科以刑事處罰。
此外，修法也增訂法人罰金刑，以及收集帳戶罪的域外效力，盼能從源頭端阻斷詐騙集團金流，藉由人頭帳戶、收簿犯罪的法律規範，減少民眾再次受騙。法務部表示，將全力配合法案後續審議等程序，期讓修法順利通過，提供執法人員打詐利器，積極保障人民財產及安全。
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網路「投資廣告」將採實名制
另外行政院會今日也通過《證券投資信託及顧問法》修正草案，要求網路投資廣告採實名制，網路平台提供者必須落實廣告事前審查，同時加強事後對不實投資廣告下架機制，避免類似詐欺發生。
金管會說明，《證券投資信託及顧問法》第70條之1修正草案，明定非屬證券投資信託事業等業者不得從事廣告行為、網際網路平台提供者等網路傳播媒體業者刊登或播送廣告應載明刊播者及出資者相關資訊，及網路傳播媒體業者刊登或播送違反規定之廣告，應下架並與委託刊播者、出資者負連帶損害賠償責任。
修正草案同時規定，有價證券投資或業務招攬之廣告，不得有下列行為，包括：
- 使人誤信經核准經營特許業務
- 從事投資分析之同時，有招攬客戶或投資勸誘行為
- 為保證獲利之表示
- 以推薦、感謝或過去績效等方式，使人誤認投資確可獲利之表示
- 冒用名人或公司名義，對有價證券進行推介、招攬或引誘投資
- 與前5款相關之其他不當推介行為
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洩漏個資最重罰千萬
有鑒於近期非公務機關保有個人資料外洩事件，不僅社會大眾高度關注，外洩的個人資料也容易遭到不法集團不當使用，甚至精準地針對個人資料當事人進行詐騙行為，進而損害當事人權益。
國發會表示，現行《個資法》罰鍰規範，各界也普遍反映罰責過低，因此本次修法適度提高非公務機關違反安全維護義務罰鍰金額，以提升業界對於個資保護重視。將修正第48條，明定非公務機關違反安全維護義務者，處2萬元以上200萬元以下罰鍰，並令其限期改正，屆期未改正者，按次處10萬元以上1000萬元以下罰鍰；情節重大者，處10萬元以上1000萬元以下罰鍰，並令限期改正，屆期未改正者，按次處罰。
另外《個資法》增訂第1條之1，明定個資法主管機關為個人資料保護委員會，及自該會成立日起，屬中央目的事業主管機關、地方政府等權責事項，改由該會管轄。
國發會表示，為符合2022年憲法法庭宣示第13號判決，要求相關機關應於3年內完成個資保護獨立監督機制意旨，並為解決目前《個資法》分散式管理下實務監管問題，且與歐、日、韓等國際趨勢接軌，以及符合各界期待，行政院積極推動設置個資保護獨立監督機關。
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民眾黨：不能換湯不換藥
針對政府宣示要推出打詐綱領1.5版，民眾黨立委賴香伶今天則表示，根據法務部資料顯示，2017年到2021年累計共有近51萬名詐騙嫌犯，起訴率卻只有20%，其中近6成都是最容易被當棄子的「單純車手」，反映司法起訴對詐騙集團無關痛癢。
賴香伶表示，「打詐行動綱領1.5」實際上仍延用去年7月發布的「新世代打擊詐欺策略行動綱領」結構，包含識詐、堵詐、阻詐、懲詐等方針；但如今詐騙模式推陳出新，不只有騙轉帳、購買點數卡等常見犯行，虛擬貨幣詐騙，甚至涉及騙色、器官販賣等，都應該提出實際對策。
賴香伶指出，這次政府雖強調加重刑責，若仍只是偵查起訴方式，恐怕對詐騙集團毫無嚇阻，呼籲現行偵查、起訴方式都需改進。
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核稿編輯：翁世航
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不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
我們想讓你知道的是
育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。