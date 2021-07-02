因應環南市場41名確診，指揮中心、北市府協同成立「聯合前進指揮所」

環南市場昨日進行大規模PCR篩檢，共有41名陽性確診，即日起將停市3天，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於今（2）日上午視察市場，並臨時加開記者會，宣布將協同北市成立「聯合前進指揮所」，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、農委會主委陳吉仲、立委林昶佐等人也一同出席。

指揮官陳時中表示，將與北市府設立聯合前進指揮所，並於環南市場開設快篩站，今天下午開始發送疫情警示簡訊、5點前要完成確診者疫調。明日則預計將密切接觸者完成隔離，並安排篩檢。

此外，陳時中也呼籲環南市場相關人員暫勿移動，包含管理人員、外包人員、承租攤商人員等，須留在家中等待聯繫，並配合疫調與採檢。

Photo Credit: 指揮中心提供

感染從社區進入市場 「焦土戰術」 盼找出潛藏黑數

台北市長柯文哲指出，先前萬華累計確診人數近2千人，感染從社區進入市場，但市場流動性高、成員複雜，因此選擇採用「焦土戰術」。聯合指揮所也將設立兩處，分別位在環南市場與濱江市場，戰略就是依序進行快篩、疫苗接種與PCR採檢。而為了保險起見，市場附近的社區居民也需要等候通知進行篩檢。

在北市批發市場進行的大規模篩檢，分別由台北榮總、亞東醫院與北市聯合醫院協助進行檢測。柯文哲指出，由於疫苗發揮作用尚須10至14天發揮作用，這段期間內會持續釐清並找出感染源，防止疫情擴散到台北市其他區域。

比照北農，7日後持PCR陰性才能進入環南市場

農委會主委陳吉仲則表示，將協助台北市各市場成立篩檢站，依指揮官陳時中的指示儘速完成採檢。陳吉仲也宣布，位於環南市場對面的家禽市場也須休市3天，將安排800名員工與承銷人員進行篩檢。此外，環南市場、家禽市場也將比照北農，從7日開始從業人員必須持PCR陰性證明才能進入市場，並出示身分證或健保卡以換取入場通行證。

在休市期間，北市約1萬隻家禽供應量的缺口，農委會將請新北市家禽市場協助幫忙，在中南部就地屠宰分切再北送，在疫情期間維持穩定的民生供應。

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：楊士範