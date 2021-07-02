被視為伊拉克與阿富汗戰爭推手，美國最具爭議國防部長倫斯斐辭世

編譯：吳宗宜

美國前防長倫斯斐與世長辭

美國前國防部長倫斯斐（Donald Rumsfeld）的家人於6月30日發表聲明，表示倫斯斐已在家中過世，享壽88歲。倫斯斐擔任過二次國防部長，分別是在美國前總統福特（Gerald Ford）和小布希（George W. Bush）任內，兩段任期分別是1975至1977年及2001至2006年。

他被視為美國出兵阿富汗及伊拉克的主要推手，2001年911恐怖攻擊事件後，他極力建議小布希政府發動反恐戰爭，主導美軍進行阿富汗戰爭，推翻拒絕合作交出賓拉登（Osama bin Laden）的塔利班（Taliban）政權。2003年，他則在沒有確切證據下，指稱伊拉克擁有大規模毀滅性武器，發動美國為首的聯軍攻進伊拉克。

倫斯斐的家人表示：「我們悲痛地分享美國政治家，丈夫、父親、祖父和曾祖父榜樣的倫斯斐去世的消息，他在心愛的家鄉，新墨西哥州陶斯郡的家中過世，家人們都陪在他身邊走過最後一程。歷史會銘記他這60年來服務國家的非凡成就，但身為那些最了解他的人，我們則將永遠記得他對妻子喬伊斯、家人及朋友堅定不移的愛，以及他對國家的無私奉獻。」

前總統小布希在一份聲明中稱讚倫斯斐是一個智慧、正直和精力無窮的人，一位從不逃避責任的模範公務員。「他在面臨困難決定時從不退縮，也從不逃避責任，他為國防部帶來了必要且即時的改革，以及強調創新思維和問責制的管理風格。作為三軍總司令，我特別欣賞倫斯斐凡事親力親為，並始終為軍人同袍著想，他是我們軍隊最忠實的管理者，美國因他的貢獻，變的更好、更安全。」

前副總統錢尼（Dick Cheney）和他的妻子也讚揚倫斯斐，「我們經常想起他為我們生活帶來了多大的改變，如果沒有他，我們永遠不會知道許多人和許多事。我們有太多太多的回憶，從改變世界的事件到在小鎮度假的簡單享受，那些我們一起共度的快樂時光，我們會想念他的。」

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也說，「倫斯斐一直用他無限的精力、智慧和承諾來為國家服務。」

名留青史還是惡名昭彰？

1932年出生於芝加哥的倫斯斐，畢業於常春藤名校普林斯頓大學，1954至1957年擔任美國海軍飛行員和飛行教官，1960年開始代表共和黨出任伊利諾州眾議員，並曾擔任尼克森（Richard Nixon）政府時期的駐北約大使。

福特（Gerald Rudolph Ford）政府時期，倫斯斐擔任白宮幕僚長，並於1975年成為美國歷史上最年輕的國防部長。之後他回到私部門工作，擔任了兩家全球前500大公司的執行長，並在2001年再度被小布希任命為國防部長。

《半島電視台》指出，他是美國歷史上最具爭議的國防部長，許多專家認為倫斯斐是2001年阿富汗戰爭和2003年伊拉克戰爭幕後的主要推手，導致數以萬計的人民死亡，也使美國捲入曠日廢時、勞民傷財的長年戰爭泥淖，並在戰爭中使用酷刑。

關注阿拉伯世界自由的社運團體、卡瓦基比基金會（Kawaakibi Foundation）主席巴格達迪（Iyad el-Baghdadi）表示：「倫斯斐是一名戰爭犯，他涉嫌發動非法戰爭、讓美軍大規模屠殺平民、系統性的使用酷刑，並容許大規模貪腐的發生。他參與破壞的國家至今仍未恢復，這就是他留給後世的遺產，願他永遠在地獄的烈火中燃燒。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

2011年911恐怖攻擊事件後，他迅速發動阿富汗戰爭，將塔利班政府趕下台，然而他卻未能在戰後的阿富汗建立法律和秩序，也沒辦法抓到賓拉登，使其繼續活躍了10年，直到2011年美軍才成功擊斃。

倫斯斐被批評決策失誤，沒有及時增派更多美軍而讓賓拉登逃脫，但正如他在2013年出版的自傳《倫斯斐法則：統帥的智慧，美國傳奇前國防部長的14堂領導課》（Rumsfeld’s Rules: Leadership Lessons in Business, Politics, War, and Life）中所說的，「如果你不曾受到批評，你應該沒有做過什麼大事。」

2003年3月，他聲稱伊拉克有大規模毀滅性武器，指揮美軍對伊拉克展開攻擊，這些武器後來從未被發現過，但這場戰爭卻已造成數十萬人死亡，其中包括數萬名美軍，伊拉克平民死亡總數則不詳。根據伊拉克屍體計數中心（Iraq Body Count）統計數據，至2003年6月30日，因這場戰爭而死亡的人數應該高達18萬至20萬。

當時倫斯斐拒絕美國陸軍司令辛斯基（Eric Shinseki）派遣數十萬盟軍部隊以穩定伊拉克的建議，當盟軍推翻海珊（Saddam Hussein）政府後，未派遣足夠軍力以維持伊拉克的穩定，伊拉克遂陷入混亂，遜尼派和什葉派穆斯林之間發生暴力衝突，而美軍也因此被迫一直留在伊拉克到2011年。

2011年倫斯斐接受《半島電視台》採訪時，被問及伊拉克戰爭的軍力調配和小布希政府的戰爭策略是否有誤，以及他是否該對戰爭中無辜被殺的伊拉克人負責時，倫斯斐反駁：「你一直在基於錯誤的基礎上做出論斷，當時五角大廈裡根本沒有人說軍隊數量不夠。」

2004年，美國監獄管理人員在伊拉克的阿布賈里布（Abu Ghraib）監獄，虐待伊拉克囚犯的照片流出，倫斯斐又被爆料親自授權對被拘留者進行嚴酷審訊，如在惡名昭彰的古巴關塔那摩灣（Guantanamo Bay）監獄折磨和虐待犯人。

這些醜聞再加上戰事的拖延，使輿論要求他下台的聲浪越來越大，《陸軍時報》（The Army Times）直接宣稱：「倫斯斐已經失去了軍隊領導階層、軍隊基層、國會和人民的信任，他的策略失敗了，他的領導能力受到質疑。」

2006年11月，民主黨藉由民眾反戰的情緒掌控國會後，小布希最終決定讓倫斯斐下台，並由時任中央情報局局長蓋茨（Robert Gates）接任。

2011年，倫斯斐出版了回憶錄《已知與未知》（Known and Unknown），為自己處理阿富汗和伊拉克戰爭的方式辯護，他在被問到為何在無充分證據下，指控伊拉克恐怖組織有供大規模毀滅性武器，進而主動發起戰爭一事時如此回答：「正如這本書的名字，我們知道一些事情，也知道一些事情我們不知道；但也有些未知的未知，也就是有一些未知的事情我們不知道。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範