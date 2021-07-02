文︰伍鳳嫦

宰牲節，又名古爾邦節或巴卡節，被譽為麥加朝覲節慶的高潮。這個節日紀念亞伯拉罕服從真主的指令奉獻親兒，而當他準備殺死兒子時，天使吉卜利勒攜同一隻公羊出現，告訴他奉獻已被接納，讓他以公羊代替兒子作犧牲。這個故事道出虔誠服從的穆斯林的最終勝利。在先知穆罕默德的言行錄《聖訓》中，此日定為「紀念日」，奉為伊斯蘭曆中最神聖的日子。

在都爾黑哲月（伊斯蘭曆最後一個月）第十日，當麥加朝覲完結之時，朝覲者從麥加東面的阿拉法特山下山，就是宰牲節慶典的開始。全世界的穆斯林會同時開始慶祝宰牲節，並持續到都爾黑哲月第十三日的日落。與開齋節（慶祝齋戒月結束）一樣，宰牲節以兩輪禱告啟動，而呼圖白講道則緊接其後。每家都會儲錢買一隻完好無缺的羊或牛作獻祭之用。當天奉獻了羊或牛，就代表慶典完成。該牲畜的肉分成三份：一份留給自己家、一份送贈親朋戚友、餘下的則分給有需要的人。時移世易，如今慶祝宰牲節的方法也有所不同，例如獻祭改為集體形式進行。在某些國家，沒有牲畜的家庭也可選擇捐錢給慈善機構以分派羊／牛肉予窮人。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

宰牲節的慶典全球基本上一樣，當日男性早上會到清真寺禱告，而女性則會在家中。在香港，穆斯林得到政府一個特別許可，讓當眾宰牲可以在領有政府許可的場地舉行。每個場地都有食環署職員在場，確保程序安全和衛生。當天，由食環署審批的待獻牲畜會運送到場，並逐一入場。獻祭儀式由宗教領袖伊瑪目或智力完好的成年男子主理。主理儀式者要割斷牲畜的咽喉、氣管和頸靜脈，同時確保牠面向麥加。主持在宰牲時會大聲呼喊阿拉之名，並誦念宣告真主至大的《大讚辭》。宰牲儀式結束後，有份奉獻的家庭可以在旁分肉，部分留給有需要的人；有時他們會在場地附近即席烹煮，其餘時候則會把肉帶回家食用。

禮法及慶典是會隨時間轉變的，習俗和儀式也隨著移民離開家園、定居新環境而變化。如在香港，由於不是每個家庭都能負擔得起昂貴的宰牲開支，儀式普遍集體進行。為紀念這個教導自我犧牲的故事，並培養同理心和仁慈，有些人會選擇捐錢給慈善機構。對於在港穆斯林來說，宰牲節代表著信仰的不滅，通過實踐古蘭經的教導、歌頌真主的慈悲，和集體慶祝，這個節日讓信徒保存自己的信仰和民族身分。

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在疫情下，宰牲節不能聚集很多人。但在2017年，作者有機會觀察人們如何慶祝宰牲節。來自巴基斯坦、17歲的漢森一大早起床，換上新衣。對多數學生來說，今天只是平凡的9月上學日。對漢森來說，卻別有一番意味──因為今天是宰牲節！漢森和弟弟們為慶祝節日，今天不用上學。一家人都十分慶幸學校如此開明周到，照顧到不同文化和宗教背景的學生。漢森的母親送他們往早禱後便埋首準備今天的盛宴。漢森他們沒有到附近的清真寺，而是來到專門用作儀式場地的伊斯蘭學校禮堂。超過200名穆斯林男子在此聚集，他們互相打招呼及祝福後，迅即靜下來行薩拉克（一天五次的禮拜）及杜亞（向真主的呼喊）。部分教徒其後在錦田與朋友們會合參與宰牲儀式。漢森一家以前在巴基斯坦時也會宰牲及把肉分給有需要的人，但在香港形式有些轉變。他們邀請朋友們，包括非穆斯林朋友，一起吃飯聯誼，或登上大帽山野餐等。

一個宗教節慶，不但讓下一代記得自己的根源，更提醒他們香港社會對不同價值與文化的尊重。

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