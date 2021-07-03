匈牙利立法禁止校園傳播LGBTQ，各國圍剿總理奧班：「不認同歐盟價值可以離開」

文：唐佩君（中央社駐布魯塞爾特派員）

匈牙利立法禁止校園傳播LGBTQ內容，引發歐洲聯盟峰會領袖們激烈討論，荷蘭總理認為匈國應退出歐盟、盧森堡總理則感性訴求出櫃經歷，場內火花四射，但匈國仍不為所動。

歐盟峰會在6月24日及25日登場，議程討論包括疫情、移民問題、對外關係、經濟復甦和歐元區挑戰等，但因匈牙利近期通過新法禁止校園內傳播LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）內容，不但引起法國、德國及比利時等17成員國連署反對，更成為這次峰會最受矚目焦點。

根據歐盟官員24日晚間向媒體透露，場中不僅許多領導人認為這項法律破壞歐盟不岐視性向的價值觀，甚至也出現情緒激動的火花。

根據歐洲多家媒體指出，其中以荷蘭總理呂特（Mark Rutte）反應最強烈，他先在會前說「就我看來，匈牙利在歐盟已無立足之地」，後來他在會中說，「如果不喜歡歐盟價值觀，還有一個選擇就是離開歐盟。」

此外德國總理梅克爾（Angela Merkel）警告匈牙利總理奧班（Viktor Orban），不能將同性戀與戀童癖混為一談、另葡萄牙總理柯斯塔（António Costa）說，加入歐盟必須遵守規則和價值觀。

而坐在峰會場內的盧森堡總理貝特爾（Xavier Bettel）特別受矚，他在2008年首度公開是同志，2015年與建築師男友結婚，是歐盟27國之中第一位與同志結婚的領袖。

貝爾特感性的說自己不是選擇成為同性戀，而是原本就是，如果有人相信一則廣告、一本書或一部電影會讓人變成同性戀者，他們就無法理解真正的生活，並說接受自己是同性戀是一個人必須做出最困難的選擇之一。

呂特後來對媒體表示，從未見過峰會上各國領導人如此激動討論一項議題，而且當大家聽到貝特爾講述自身出櫃經歷時，很多在場的人都紅了眼眶。

奧班則為己捍衛，表示不明白為什麼其他領導人如此不高興，強調這項立法是關於保護兒童和家庭，並認為其他領導人沒有進一步了解法令。

而匈牙利的盟友包括波蘭、斯洛維尼亞等國則是在場中支持奧班。

匈牙利在峰會場內受到多國罕見直白的批評，風波也延伸至場外，匈國司法部長瓦爾加（Judit Varga）在社群媒體發文回擊呂特，表示匈牙利不想離開歐盟，相反地，要將歐盟從偽君子手上拯救出來。而奧班在峰會結束後也回擊呂特，需對匈牙利人更多的尊重！

奧班2010年上任以來以民粹主義，保護價值觀和照顧人民等理念集中權力；2020年，奧班政府也禁止跨性別者變更法定性別，禁止同性伴侶領養孩子，限制LGBT+群體的權益，新法施行後包括同性戀廣告，或以同性戀為題材的書籍都會被禁。

匈牙利2022年將舉行國會選舉，在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）危機後，奧班面臨反對黨挑戰，外界認為這項立法可能與奧班欲強化傳統價值觀族群票源有關。

在歐盟峰會上，激烈的討論和對其它國家領導人的強烈抨擊非常罕見，不過這場情緒激動的峰會未達成共識，也沒有改變匈國立場，接下來將由歐盟執委會研究是否採取進一步措施。

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