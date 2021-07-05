疫情下的商業策略，中國「知識付費平台」各有哪些應變之道？

文：文薇

當全球疫情大爆發，居家防疫成為新時代下的生活型態。突然多出的時間有不少人拿來提升技能，有的人重拾過往曾經學到一半的小提琴，有的人終於拿起書閱讀，而這些看似微小的生活改變，正一點一點開啟中國知識付費另一條新的大門。

中國知識付費領頭羊：「得到APP」逆向操作，開辦線下俱樂部

說起《得到》APP相信大家都不陌生，就是由能言善道的羅振宇創辦的。在疫情之下，羅振宇重拾他最厲害的說話本領，硬是逆著潮流開辦了線下的俱樂部，就在北京华贸北广场舉辦，還販賣門票，一張人民幣880元（台幣約3800-3900元）。

這樣反常識的大動作舉辦線下活動，是得到團隊想出的應對之策，在疫情爆發後，各種線上平台紛紛出頭，大家都想搶流量的一杯羹，《得到》舉辦的「啟發俱樂部」偏偏就是要逆潮流而行，做成線下，凝聚人與人之間的關係，形成一個更穩固更具互動性的平台，讓人無論在線上還是在線下都能推廣行銷課程。成為疫情之下難得一見的商業策略。

中國說書付費翹楚：「樊登讀書APP」緊跟趨勢，拓展在線教育

若提到羅振宇的《得到》APP，就不得不提到中國超強說書人樊登創辦的《樊登讀書》APP，在中國擁有超過3300萬付費會員。

《樊登讀書》APP比起前面提到的《得到》APP更偏向「教育」類型，也就是「商業」氣息會比較低，親子類的教育會高一些。這種平台的天生屬性在疫情之下顯得更具有價值。理由很簡單，疫情驅使的很多學校都變成線上教學，許多家長想著孩子整天待在家學習，那我得好好監督才行。但要怎麼監督？怎麼輔導孩子讀書呢？

這些問題，《樊登讀書》APP裡有著最權威最詳盡的課程，舉凡怎麼好好和孩子溝通到親子互動學等，應有盡有。讓本來就推崇「新教育」學習模式的《樊登讀書》APP能順著這波疫情，順利拓展了他們在線教育的業務。

非頭部付費平台：百花齊放，人人都是專家

前面介紹了兩個在中國相當知名的頭部付費平台後，緊接著筆者就來介紹其他類型的知識付費平台，看看它們在疫情之下分別用了什麼應對之策。

十點讀書

將自己定位為文化生活平台的《十點讀書》APP內容可說是包山包海，從有聲書到定期播客（台灣稱Podcast）還有線上課程影音，幾乎涵蓋每一種線上資源，內容偏向生活類型的十點讀書在疫情之下舉辦了讀書節的活動，邀請多位作家推出書單，讓更多人加入閱讀的行列，推廣居家期間的閱讀習慣。

千聊

這是最多素人使用的直播教課平台，我自己也有在上面聽過幾堂課，整體來說它的客群面向非常明確，就是針對那些對某些知識感興趣的人，只需要花費小小的金額就能聽到各行各業的知識。在疫情期間，許多線下課程被迫停辦，但線上課程卻走向市場高峰，千聊正是搭著這股潮流，在大眾與小眾之間，穩定獲利著。

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根據數據研究調查，2019年中國知識付費用戶規模達3.6億，預計2021年將接近5億人。這樣龐大的用戶數量，顯示了中國知識付費已然成為新世代吸收知識與資訊的必要管道，讓那些受夠了假消息、假資訊的用戶們，可以通過付費實現內容優化，學習到真正有價值的知識。

疫情之下，倒逼著我們加速進入全新的生活型態。受到大環境驅策下，中國知識付費平台為我們展示了五花八門的應對之道。分別有順潮流與逆潮流的商業策略。在沒有改變平台初衷的前提下，繼續在艱難的時刻裡發光發熱。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航