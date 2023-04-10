高嘉瑜案還在上訴中，檢方再起訴林秉樞逼前女友下跪威脅散播私密照

立委高嘉瑜遭到前男友林秉樞暴力對待，去年9月新北地方法院一審判決，依偽造文書、妨害自由的私行拘禁與強制、妨害名譽、傷害、恐嚇等13罪判2年10月，其中只有傷害8月不可易科罰金。由於雙方都不滿意，目前案件仍在二審中。

然而在新北地檢署執行科在執行林另涉恐嚇徐姓前女友被判拘役40天案件時，發現林秉樞還涉嫌暴力對待徐姓前女友，手法與對高嘉瑜的十分雷同，威脅散播私密照，甚至恐嚇要殺死前女友的小孩，賞巴掌等。此案由偵查檢察官偵辦後，依強制罪起訴，並聲請簡易判決。

威脅前女友要殺死對方，逼迫下跪賞巴掌

林秉樞先前就因威脅前女友徐女「我殺了妳」「殺妳小孩」等語，遭新北地院法官依恐嚇危害安全罪判拘役40天，得易科罰金，緩刑2年。緩刑期間付保護管束，並應接受6小時法治教育。

當時林秉樞以LINE通話打給徐女，以「我要整死妳」、「妳不是想信被揍會很痛？」等語恐嚇徐女，被徐女報警處理，新北地方法院依「恐嚇危害安全罪處」拘役40天，可易科罰金。

林秉樞2020年3月12日晚間，因懷疑徐女劈腿，以散布徐女不雅影像為由，逼迫徐女下跪、賞她巴掌，又用電話錄影徐女下跪道歉，並逼徐女脫光後繼續拍攝。更拿走徐女的行動電話，使徐女無法對外救助或報警。

徐女同年10月30日報警，在地檢署偵訊時坦承犯行，檢方今將依涉犯強制、恐嚇罪將他起訴，並聲請簡易判決。涉嫌傷害罪部分徐女未提告。

高嘉瑜案件仍上訴中

林秉樞與高嘉瑜交往期間，除偷拍高嘉瑜的私密照外，還打人、逼她脫光衣服，並上網誹謗、恐嚇高嘉瑜，強迫她簽下指控辦公室助理馬文鈺竊取公帑的紙條，甚至冒用高嘉瑜的名義，在臉書及LINE群組發言。

新北地院去年9月30日依傷害等13罪，判林秉樞2年10月徒刑，其中傷害罪判刑8月不准易科罰金，其餘2年2月得易科罰金79萬元。

《自由時報》報導，一審審理期間，林秉樞否認大部分犯行，法院將他送精神鑑定，確認他犯案時未受精神障礙或心智缺陷影響，不具備《刑法》19條不罰或減刑要件。一審合議庭認為，檢方起訴的事實與罪名幾乎都成立，僅私刑拘禁未成立，並斥責林男透過肢體、言語、精神暴力及情緒控制方式，造成被害者心理恐慌，且否認大部分犯行，亦未和解或取得原諒，因此判刑。

一審判決出爐後，高嘉瑜對判決結果不滿，《TVBS》報導，高嘉瑜的律師王怡茹當時說明，上訴理由主要針對私行拘禁罪部分，一審對此判林秉樞無罪，高嘉瑜無法接受。

而量刑部分，林秉樞利用高在親密關係中的情感，一再脅迫做出順從他的行為，更可怕的是被害人不只一人。師表示，高嘉瑜會勇敢面對訴訟，不只是為了自己，也是為了其他害怕遭到報復而不敢出來提告的被害人，希望高院能審酌林秉樞屢次利用人性弱點，操控弱勢女性將他重判。

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核稿編輯：翁世航