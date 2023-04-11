為了投票到處遷戶籍犯法嗎？憲法法庭今辯論「幽靈人口罪」是否違憲
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其實每次選舉都有大量「返鄉投票」的人，若限制行使選舉權必須要結合「居住」事實，才能免除幽靈人口投票罪，這些返鄉投票的人難道都有罪？若將戶籍地和實際居住地分離的狀況都視為「虛偽」，全台灣將多出800多萬幽靈人口。
男子胡靈智2006年遷戶籍到花蓮縣卓溪鄉，並在同年6月的村里長選舉支持叔叔，被依《刑法》妨害投票正確罪判刑。胡認為，相關法條違反人民選舉權、遷徙自由、居住自由；而且空降的候選人很少被罰，卻對老百姓遷戶籍十分嚴苛，違反平等和比例原則，聲請釋憲，憲法法庭今（11）日進行言詞辯論。
什麼是幽靈人口罪？
一般說來，被指為「幽靈人口」的人，不是說人像幽靈一樣無影無蹤，而是人把自己的戶籍遷到某個特定處所，但是仍然在原來的生活區內生活，只有在投票這一天，到戶籍地投票。
實務上，為了達到某些特定的目的，而用不實方法遷戶籍的情形並不少見，例如為了讓孩子讀明星學校，把戶籍寄掛在親戚好友家，甚至會有人「販售」掛明星學區的戶籍。還有些銀髮族，是以當地政府對老人福利的多寡來決定設籍，哪邊福利好就把戶籍遷過去等等的。不過這些為了其他原因，故意把實際居住地與戶籍地分開的人，不至於被稱作「幽靈人口」。
「幽靈人口罪」指的是事實上沒有居住在該處，但具有政治性目的，為了讓某個人當選，而遷戶籍取得投票全的「投票部隊」。為什麼「幽靈人口」會影響到選舉的公平？因為通常會出現「幽靈人口」的選舉，都是只要幾十票或者幾百票就可分勝負的小選區選舉，「幽靈人口」通常在這種選舉中才會起作用。
然而《刑法》第146條規定：
「以詐術或其他非法之方法，使投票發生不正確之結果或變造投票之結果者，處5年以下有期徒刑。意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票者，亦同。前二項之未遂犯罰之。」
也就是說，只有遷移戶籍者本身，主觀上具有「意圖使特定候選人當選」，並在客觀上去「虛偽遷移戶籍」，這才是法律上要處罰的對象，因為未遂犯也有處罰，所以縱使最後沒去投票，也會成立犯罪。
為什麼幽靈人口有違憲的疑慮？
聲請釋憲的幾個案件，他們認為，政治人物可以自由遷戶籍至任何地區成為候選人，並投票給自己，但人民遷戶籍投票卻被課以刑罰，明顯是差別待遇，侵害《憲法》第7條保障的平等權。
另外聲請人也主張，其實每次選舉都有大量「返鄉投票」的人，若限制行使選舉權必須要結合「居住」事實，才能免除幽靈人口投票罪，這些返鄉投票的人難道都有罪？若將戶籍地和實際居住地分離的狀況都視為「虛偽」，全台灣將多出800多萬幽靈人口，不符比例原則，相關規定已侵害人民遷徙自由、選舉權的自由表達及憲法保障法律的公平性。
另外，這次除了花蓮的胡靈智案外，憲法法庭也併案審理李毅強、劉汝松等3人、蘇榮輝等12人、劉惠宗等3人聲請案。其中值得注意的是，劉惠宗、朱良駿、趙剛等3人都是華航企業工會和空服員職業工會的幹部，當年支持同為工會幹部的朱梅雪參選桃園市長，而把戶籍遷到桃園市來投票。
幾經上訴後，雖然中間一度被高等法院認為3人確實因為工作住在桃園，有居住事實判無罪，不過最後還是被最高法院認定為「幽靈人口」，判3人各3月徒刑，得易科罰金，褫奪公權1年，宣告緩刑2年，經最高法院駁回上訴定讞。
工會認為，台灣常發生候選人「空降」，明明和在地沒關聯，為政治盤算遷戶籍參選都不會被處罰，然而工人遷籍投票，卻構成《刑法》第146條第2項的幽靈人口罪，質疑雙標，決定聲請釋憲。
律師劉冠廷指出，劉惠宗等三人因工作與桃園有深刻的地緣關係，和桃園的人、地、事務有高度連結，基於住民自決原則，享有投票權利，三人遷戶籍並非使投票結果不正確，反而是讓投票結果成為正確，真實反映人民意見。
今天的言詞辯論中，中興大學法律系教授李惠宗認為，台灣有許多小選區的選舉，選舉勝敗往往在十幾票票間，然而選舉職務又有相當龐大金錢利益，例如村里長、鄉鎮民代表都可以說是「肥缺」，因此許多人會冒險請親友虛偽遷徙戶籍來支持。但在證據上，因選舉是秘密投票，其實完全無從證明遷徙戶籍究竟是要投給何人。遷徙戶籍進而參加投票是否就應視同具有「危害選舉風氣」的「知」與「欲」，值得懷疑。
台北大學法律系教授徐育安則指出，實務上，很少針對候選人遷戶籍「空降」某個選區就是查辦他，但是對老百姓遷戶籍投票卻如此，《刑法》第146條第2項違反平等權原則，也有比例原則疑義。
不過中央研究院法律學研究所研究員蘇彥圖認為，目前的規定是確保民主自治與選舉公正的一種選舉刑法規制，在現行選舉行政的基本制度架構下，有正當性與必要性，並無違憲，若將第2項的構成要件行為除罪化乃至合法化，會對我國自由而公平的選舉民主造成何種負面衝擊，有待審慎評估。不過他也認為，現在法院對於「什麼樣算幽靈人口」的解釋與適用，應隨時代與社會變遷修正、更新「實際居住」的認定標準。
台灣大學法律學院教授薛智仁也表示，《刑法》第146條第2項的規定是要保障合法的投票結果，在行政管制手段不能防堵無權投票發生時，透過處罰虛遷戶籍之人的無權投票 ，具有其他行政管制手段所無的預防效果，符合手段必要性。
中選會、法務部：為了維持民主選舉的秩序並無違憲
法務部主張，幽靈人口投票罪針對的是「選舉詐欺」，並未限制居住遷徙自由、也未干預選舉權核心，不處罰返國或返鄉投票者，是因為這些人有「籍在人不在」的客觀情狀，而非為了選舉而遷徙戶籍。法務部強調，刑法146條必須同時符合「虛偽遷徙戶籍」及「意圖使特定候選人當選」兩要件，才可能構成選舉詐欺，已限縮處罰範圍，具手段目的關聯性，未違反比例原則，相關規定合憲。
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