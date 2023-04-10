詐騙集團1年吸70億，電商外洩個資「0裁罰」？政府研擬投資廣告實名制，提供帳戶也要罰
我們想讓你知道的是
在各類詐騙手法中，假網拍詐騙案數量第一，假投資詐騙案數量排名第二，共發生6600件，但假投資的總財損34億2255萬元居冠。
個資外洩燒不停，連帶讓詐騙事件頻傳，2022年全台詐欺財損近新台幣70億，中央跨部會成立打詐國家隊，然而民眾受騙上當仍時有所聞；立委們也質疑這個「國家隊」成效不彰。而和詐騙行為的「源頭」，也就是個資外洩問題，也被指出，檢查比例僅約1成，且裁罰掛蛋，立委們批評，行政怠惰與企業罔顧資安，已淪為詐騙幫凶。
內政部長林右昌今（10）日回應，研擬推動打詐綱領1.5版，包含投資廣告實名制，更要修法加重刑責。數位發展部部長唐鳳則表示，都有要求平台業者限期改善，沒改善就會裁罰。
打詐國家隊越打越猖獗？
立法院今天內政委員會和交通委員會都召開相關專案報告會議，討論新型態詐騙猖獗該如何因應；根據內政部統計，去年查獲詐欺集團共1628件，嫌犯共有1萬5047人，查扣不法所得22億557萬元。截至今年4月7日，共執行2次全國同步打擊詐欺專案，共查獲429件，嫌犯1988人，查扣不法所得3億4353萬元。
在各類詐騙手法中，假網拍詐騙案數量第一，假投資詐騙案數量排名第二，共發生6600件，但假投資的總財損34億2255萬元居冠；若再加上假愛情交友，被害人上鉤後還是被騙去投資、損失2億6574萬元，假投資就占全部財損的5成以上。
高等檢察署也指出，針對假投資詐騙，高檢署分別於去年7月及今年2月間，指揮檢警調發動2波專案查緝，總計查獲70餘件，涉嫌被告300餘人，犯罪不法所得達台幣35億餘元。
立委葉毓蘭今天在質詢時就表示，去年政府成立國家打詐隊後，假投資詐騙暴增5倍，「打了之後詐騙集團越來越強大？」林右昌則反駁，不是這樣，台灣詐欺犯罪從2020年開始大幅提升，在國家打詐隊成立後有些成效，但還不夠，因此政府才要推動「打詐綱領1.5」。
游毓蘭追問詐騙案破案率，黃明昭答覆說破獲率約9成多；不過這樣的回答讓游不滿，直言很多詐騙被害人都沒拿到錢，所謂9成多是些詐騙案，真正的首腦卻沒抓到。不過林右昌表示，有抓到首腦，也有重判的。
電商平台涉洩個資，裁罰數掛0
根據刑事局分析165反詐騙諮詢專線的報案資料，近期駭客假冒「蝦皮拍賣」、「旋轉拍賣」等交易平台進行釣魚網站攻擊，盜取網路交易個資，然後進行「解除分期付款」詐騙。
去年6月至今年2月為止，警方將蝦皮、旋轉拍賣、博客來、生活市集、ONE BOY、大大寬頻等100家，涉及數發部、交通部、衛福部、教育部、經濟部、文化部和通傳部業管的個資外洩電商，函送7部會，發動行政檢查，要求改善者僅11家，另78家是書面通知改善，然而裁罰數為零。
根據《個資法》，非公務機關個資外洩可處5萬元以上、50萬元以下罰鍰，並限期改正。
時代力量立委邱顯智質疑，刑事局認為電商平台個資外洩狀況嚴重，警察也很努力去查，一年來函請七部會對業者發動行政檢查，結果檢查比例不到1成，去年到現在裁罰還掛零，要求改善只有11家。
民進黨立委何欣純、莊瑞雄、國民黨立委葉毓蘭等也都指出，近一年來均無裁罰紀錄，對於罔顧資安之不肖電商業者，懲罰力道不足，企業罔顧資安，恐怕將成為詐騙幫凶。
警方指出，個資外洩是詐騙源頭，詐團竊取消費者的個資，偽冒公司客服以解除分期付款的詐術，誘騙民眾至ATM或網銀轉帳。有警方表示，個資外洩造成的詐騙案，2個月件數可達近千件，財損逾1億元，相比業者不投入資安成本，最重也才罰50萬，根本不成比例。
唐鳳回應，會把列為個資外洩的區分及判斷是從哪裡外洩的，如果是從電商外洩，就會要求平台業者說明案情，並要求限期改善。惟根據《個資法》目前規定，如果平台在過程中，已經有做出改善，就不能罰錢，相信如果罰錢對商譽有很大影響，業者都會願意改善。
產業署長呂正華則表示，就主管綜合性電商部分，有接獲74家，每件都有請業者說明，另由於發現不少民眾在報案時誤以為是個資問題，但本質上不是個資問題佔大宗，最後召開7次行政檢查會議，至少有5家都有召開相關會議，要求做改善，實際上不到接獲件數的10％。
產業署也強調，沒改善就會依法裁罰。像諸多消費者常用的蝦皮購物，已在3月底將改善狀況送到產業署，產業署會在檢視事證後做處理。
內政部：以後提供帳戶也要罰
林右昌今天則表示，目前行政院長陳建仁指示政委羅秉成協調金管會、國家通訊傳播委員會、法務部、內政部等機關，研議推動「打詐綱領」1.5，針對投資、求職面向打詐，除了更有針對，強度更強、範圍也會更廣，同時提高刑度、科技打詐，強化打詐量能。
林右昌說，解決打詐問題，不只要在後端查察，更重要是前端源頭管理，很多詐騙利用網路匿名特性，科技手法，讓查察不易進行。所以針對源頭，包括投資、求職廣告，都要朝「實名制」的規畫努力。
林右昌也說，另外在新的1.5綱領裡，內政部也會提出修法規劃，包括提高打詐刑度，過去詐騙行為大家會認為是比較輕罪，但未來將是政府重點打擊的對象，詐欺相關罪行都會全面提高，無論是主謀或協助犯罪，提供帳戶者，可能都要納入。
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核稿編輯：翁世航
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！