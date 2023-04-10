詐騙集團1年吸70億，電商外洩個資「0裁罰」？政府研擬投資廣告實名制，提供帳戶也要罰

個資外洩燒不停，連帶讓詐騙事件頻傳，2022年全台詐欺財損近新台幣70億，中央跨部會成立打詐國家隊，然而民眾受騙上當仍時有所聞；立委們也質疑這個「國家隊」成效不彰。而和詐騙行為的「源頭」，也就是個資外洩問題，也被指出，檢查比例僅約1成，且裁罰掛蛋，立委們批評，行政怠惰與企業罔顧資安，已淪為詐騙幫凶。

內政部長林右昌今（10）日回應，研擬推動打詐綱領1.5版，包含投資廣告實名制，更要修法加重刑責。數位發展部部長唐鳳則表示，都有要求平台業者限期改善，沒改善就會裁罰。

打詐國家隊越打越猖獗？

立法院今天內政委員會和交通委員會都召開相關專案報告會議，討論新型態詐騙猖獗該如何因應；根據內政部統計，去年查獲詐欺集團共1628件，嫌犯共有1萬5047人，查扣不法所得22億557萬元。截至今年4月7日，共執行2次全國同步打擊詐欺專案，共查獲429件，嫌犯1988人，查扣不法所得3億4353萬元。

在各類詐騙手法中，假網拍詐騙案數量第一，假投資詐騙案數量排名第二，共發生6600件，但假投資的總財損34億2255萬元居冠；若再加上假愛情交友，被害人上鉤後還是被騙去投資、損失2億6574萬元，假投資就占全部財損的5成以上。

高等檢察署也指出，針對假投資詐騙，高檢署分別於去年7月及今年2月間，指揮檢警調發動2波專案查緝，總計查獲70餘件，涉嫌被告300餘人，犯罪不法所得達台幣35億餘元。

立委葉毓蘭今天在質詢時就表示，去年政府成立國家打詐隊後，假投資詐騙暴增5倍，「打了之後詐騙集團越來越強大？」林右昌則反駁，不是這樣，台灣詐欺犯罪從2020年開始大幅提升，在國家打詐隊成立後有些成效，但還不夠，因此政府才要推動「打詐綱領1.5」。

游毓蘭追問詐騙案破案率，黃明昭答覆說破獲率約9成多；不過這樣的回答讓游不滿，直言很多詐騙被害人都沒拿到錢，所謂9成多是些詐騙案，真正的首腦卻沒抓到。不過林右昌表示，有抓到首腦，也有重判的。

電商平台涉洩個資，裁罰數掛0

根據刑事局分析165反詐騙諮詢專線的報案資料，近期駭客假冒「蝦皮拍賣」、「旋轉拍賣」等交易平台進行釣魚網站攻擊，盜取網路交易個資，然後進行「解除分期付款」詐騙。

去年6月至今年2月為止，警方將蝦皮、旋轉拍賣、博客來、生活市集、ONE BOY、大大寬頻等100家，涉及數發部、交通部、衛福部、教育部、經濟部、文化部和通傳部業管的個資外洩電商，函送7部會，發動行政檢查，要求改善者僅11家，另78家是書面通知改善，然而裁罰數為零。

根據《個資法》，非公務機關個資外洩可處5萬元以上、50萬元以下罰鍰，並限期改正。

時代力量立委邱顯智質疑，刑事局認為電商平台個資外洩狀況嚴重，警察也很努力去查，一年來函請七部會對業者發動行政檢查，結果檢查比例不到1成，去年到現在裁罰還掛零，要求改善只有11家。

民進黨立委何欣純、莊瑞雄、國民黨立委葉毓蘭等也都指出，近一年來均無裁罰紀錄，對於罔顧資安之不肖電商業者，懲罰力道不足，企業罔顧資安，恐怕將成為詐騙幫凶。

警方指出，個資外洩是詐騙源頭，詐團竊取消費者的個資，偽冒公司客服以解除分期付款的詐術，誘騙民眾至ATM或網銀轉帳。有警方表示，個資外洩造成的詐騙案，2個月件數可達近千件，財損逾1億元，相比業者不投入資安成本，最重也才罰50萬，根本不成比例。

唐鳳回應，會把列為個資外洩的區分及判斷是從哪裡外洩的，如果是從電商外洩，就會要求平台業者說明案情，並要求限期改善。惟根據《個資法》目前規定，如果平台在過程中，已經有做出改善，就不能罰錢，相信如果罰錢對商譽有很大影響，業者都會願意改善。

產業署長呂正華則表示，就主管綜合性電商部分，有接獲74家，每件都有請業者說明，另由於發現不少民眾在報案時誤以為是個資問題，但本質上不是個資問題佔大宗，最後召開7次行政檢查會議，至少有5家都有召開相關會議，要求做改善，實際上不到接獲件數的10％。

產業署也強調，沒改善就會依法裁罰。像諸多消費者常用的蝦皮購物，已在3月底將改善狀況送到產業署，產業署會在檢視事證後做處理。

內政部：以後提供帳戶也要罰

林右昌今天則表示，目前行政院長陳建仁指示政委羅秉成協調金管會、國家通訊傳播委員會、法務部、內政部等機關，研議推動「打詐綱領」1.5，針對投資、求職面向打詐，除了更有針對，強度更強、範圍也會更廣，同時提高刑度、科技打詐，強化打詐量能。

林右昌說，解決打詐問題，不只要在後端查察，更重要是前端源頭管理，很多詐騙利用網路匿名特性，科技手法，讓查察不易進行。所以針對源頭，包括投資、求職廣告，都要朝「實名制」的規畫努力。

林右昌也說，另外在新的1.5綱領裡，內政部也會提出修法規劃，包括提高打詐刑度，過去詐騙行為大家會認為是比較輕罪，但未來將是政府重點打擊的對象，詐欺相關罪行都會全面提高，無論是主謀或協助犯罪，提供帳戶者，可能都要納入。

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核稿編輯：翁世航