被關押35年史上最久，邱和順獄中度過63歲生日，救援律師團呼籲審查會盡快重審證據
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邱和順在1988年被牽扯進陸正及柯洪玉蘭謀殺案，問他為什麼不放棄；邱和順回答，過去母親還在時，他咬牙忍下來是為了還他母親一個清白的兒子；母親過世後，他苦撐下去是為了所有相信他的人。
邱和順被控與共犯於1987年11月、12月先後犯下「強盜分屍保險員柯洪玉蘭」與「男童陸正撕票案」；歷經13次審判，2011年7月判死確定、褫奪公權終身定讞，至今已被關押長達35年。最高法院總共撤銷二審的有罪判決11次，認為高院判決未能完全釋疑；而邱和順始終主張自己無罪，並強調當時受到嚴刑逼供，廣受社會矚目。
邱和順的律師團和多個民間團體今（7）日在立法院召開記者會，指出台灣高等檢察署有罪確定審查委員會（簡稱審查會）未對邱和順案作出任何決定，也未告知目前的處理進度，而今天是邱和順的生日，目前除了總統特赦這條路之外，就是只能等審查會的進度，呼籲台灣高等檢察署能夠重視此案，盡快處理。
高等檢察署的「審查會」至今進度不明
自台灣高等檢察署有罪確定審查委員會（簡稱審查會）成立以來，儘管已受理約50件案件聲請，僅4件成功通過審查。其中1件案例能夠迅速開啟再審並判決無罪，是由於同案被告已成功聲請再審並獲改判無罪；但另2件再審案件並未達成相同結果。此外，1件非常上訴案件的聲請遭到最高檢察署駁回。
而邱和順義務律師團與救援大隊於2018年5月4日，依《檢察機關辦理有罪確定案件審查作業要點》（簡稱審查會要點）向審查會提出聲請審查，至今情況未明。審查會於2020年1月22日時，駁回義務律師團的聲請。直至監察院公布調查報告，並再次協助邱和順聲請審查後，審查會才重新開始審查。然而至今審查會除了請義務律師團及監察院說明相關疑點外，並未對邱和順案作出任何決定，也未告知目前的處理進度。
依據上述結果，審查會目前的運作使得制度初衷難以實現，導致冤錯案件進入審查會後，幾乎無法獲得再審或非常上訴的機會。在調查方面，審查會僅進行例行性的閱卷調查，未運用公權力深入調查其他可疑之處，使原本冤錯案當事人對檢察官的協助調查和真相揭示的期望受挫。同時，審查會的討論內容並不公開，除非當事人親自參與說明，否則無法了解審查會委員的開會進度及相關疑慮。
根據審查會要點，審查會的主要目的是讓承擔客觀性義務的檢察官協助冤錯案當事人提出再審或非常上訴，並期待具有調查權的檢察官能夠重新審視冤錯案的疑點，促使當事人與司法機構合作，而非僅依賴被告自行提出再審來糾正錯誤判決。
司改會指出，有鑒於審查會運作及相關法令存在的問題，顯然有必要儘速進行修正。值得注意的是，現任檢察總長邢泰釗在2022年4月14日的立法院備詢中，曾提出「跨級管轄」的冤案救援平台構想。因此，檢察總長應盡快實施相關政策，讓最高檢察署的審查會與高等檢察署的審查會能攜手共同努力。
除了總統特赦，只能靠審查會重審證據
邱和順案義務律師團召集人尤伯祥說，監察院幾次的調查報告，都指邱和順案是冤案，檢察總長曾提非常上訴，卻被最高法院駁回，「這是人類社會最大的不正義之一。」
尤伯祥表示，除了請總統特赦，目前最有機會就是依「檢察機關辦理有罪確定案件審查作業要點」（簡稱審查會要點）向審查會提出聲請審查，期待能重新審視邱和順案的證據和事實，並促請台灣高等檢察署代為聲請再審或非常上訴，為邱和順伸張正義。
尤伯祥說，審查會於2020年1月駁回義務律師團的聲請，直至監察院公布調查報告，並再次協助邱和順聲請審查後，審查會才重新開始審查，但至今審查會除了請義務律師團及監察院說明相關疑點外，並未對邱和順案作出任何決定，也未告知目前的處理進度，去年檢察總長邢泰釗有說過願意改革，期待總長盡快落實承諾，救援邱和順和無數仍在冤海中浮沉的人。
社團法人台灣冤獄平反協會執行長羅士翔說，審查會的審查要點在2017年由法務部制定，當時制定的初衷是要學習美國定罪完善小組（Conviction Integrity Unit），美國由檢察官來發動冤案救援，是因為由檢察官進行冤案的調查、審查以及冤案的救濟，經過美國30年實驗發現是最有效益的做法。律師可能要花6年的時間，才能取得DNA的鑑定，但對於有公權力的檢察署而言，可能只需要6個禮拜。
但羅士翔也強調，過去6年看到高檢署的審查要點，真正的有成效的是郭中雄先生的無罪平反，司改會的律師團也參與其中，努力讓此案子獲得救濟，然而過去6年，除了郭先生外沒有其他的平反案件。根據美國國家冤案登錄中心，從2017到2021年的統計，每年美國都有將近130到140位的平反案件，約三成以上甚至高達五成的案件是由檢察官來發動救濟，檢察署雖然要追緝犯罪，要追查真兇，但是一個制度設計得當，由檢察署內的人針對過往的定罪案件進行調查、進行救濟是有可能的。
羅士翔也呼籲是修改審查要點，在修改要點之前，我們也希望跟高檢署負責審查的檢察官們及這個審查會的成員們喊話，這個制度作業要點很重要的一點，要以合作取代對抗，彼此是要互相對話的，如果您對邱和順案有任何疑慮，覺得該如何調查，歡迎來向律師團詢問，歡迎跟律師團隨時進行討論，「我想，大家是隨時在等待檢察官的一通電話、一封郵件，那我們也希望高檢署能夠快速地，要如何加速作業方法，不用去改這個作業要點，其實現在就可以開始進行調查」。
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep6：不當孩子的提款機！理財教育融入生活情境，助你成功教出「小小理財家」
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理財不只能滿足我們對「好日子」的想像，還可以建立正確的價值觀念，幫助我們抵禦人生不可預測的風險和災害。如果投資理財這堂人生必修課能夠從小培養，良好理財觀念的養成必定事半功倍，但父母該如何教育孩子理財這件事情呢？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「親子理財」，於官方YouTube和Podcast同步播出。本次節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家Jackie及知名新聞主播岑永康來到現場，三人一起聊聊教養路上的點點滴滴，分享他們是如何教育孩子關於「理財」的大小事。
早點開始，長期規劃，從生活培養敏銳「數感」
「投資理財一點都不難，甚至許多人就正從事著理財行為卻不自知。」國泰世華銀行專家Jackie舉例，「像很多父母會幫小孩買保險、定期定額基金，這些都是理財行為。」Jackie鼓勵觀眾，要學會理財，第一步就是建立正確的認知──生活處處是理財──如果你一開始就覺得理財很困難，就會在潛意識抗拒它；但實際接觸之後，就會發現它沒有想像中困難。親子理財也是同樣的道理，思來想去總不知如何開始，但其實只要帶著小朋友一起，在生活經驗中讓孩子體會金錢的重要性，就是親子理財教育的開始。
談到「開始」，知名新聞主播岑永康也大方地分享，「我從小就帶他們一起逛賣場、看標價，培養他們對數字的感受。」岑永康說，「上小學以後，我還會帶著他們去開設銀行帳戶，拉著他們親自操作ATM，讓孩子親自把鈔票存進去、刷存摺。」當孩子們看著數字慢慢增長，就會慢慢對數字產生感覺，甚至後來還會主動把身上多餘的錢存起來，如此一來，儲蓄的觀念就一點一點地深植在他們心裡。
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練習擁有、容許試錯，養成孩子理財基本觀
建立良好的數感之後，就是實戰訓練的開始。要讓孩子真正學會理財，就必須先給孩子屬於自己的財，他們才有學習的機會。「所以到五六年級，我就開始給他們零用錢，」岑永康接著說，「一開始因為沒有『拿多少花多少』的概念，所以他們從月初就是月光族。」於是他改變策略，把零用錢發放頻率從「發月薪」調整成「發週薪」，並主動跟孩子們談論消費觀念。後來，孩子就學會控制自己的花費，來滿足如看電影等比較大筆的支出。預算、收支的概念也就這樣慢慢地養成了。
或許有些人會對「太早發零用錢」感到遲疑，但岑永康認為，千萬不要小看「擁有」的力量。無論大人還是小孩，「擁有」都是學習理財必經的過程──如果我們手中沒有持股，不管股市震盪的再大都不會有感覺；但你一買入進場，紅紅綠綠就不再只是螢幕裡的顏色。孩子也是一樣的。「你必須給孩子一點財去使用、容許他犯錯，他才會從實際的感受中學習，知道應該從哪邊開始修正。」岑永康強調。就如同「父母應該放手讓孩子跌倒」的觀念，在生活中試錯、再藉機展開溝通，才是理財教育最有效的方法。
如果真的擔心孩子太早擁有金錢、個人帳戶可能產生問題，現代多元的金融服務其實也幫得上忙。父母除了可以幫孩子開設普通帳戶，也能考慮國泰世華銀行擁有「大戶帶小戶」特性的「母子帳戶」。如此一來，孩子既能在父母的協助下處置金錢，也可以藉機教育孩子款項分流、專款專用等比較深入的理財觀念。在有限的權力中運用學習，讓孩子利用現有的數位工具，建立更完整的理財觀念。
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傾聽孩子的需求，開啟雙向的親子理財教育
除了機會教育，家長也必須注意「溝通」的方式。不同年齡的孩子無論思維特質、認知詞彙量都不相同，甚至個體的理解能力也有所差異，所以，如何運用孩子聽得懂的語言來溝通，也成為父母重要的課題。「以前兩集節目談到的信用貸款為例，」Jackie說，「當我想和孩子介紹『信用』的觀念，我會問他，『如果有人跟你借橡皮擦，今天沒有還給你。明天他跟你借，又沒有還給你。第三天，他跟你借，你還要借他嗎？』」他巧妙運用孩子聽得懂的語言──借橡皮擦──讓孩子認知到借、還及信用三者之間的關係。
理財除了攸關生活與財富，更是深深影響每個人的價值觀。有句話說「我們不用很厲害才開始，但你需要先開始才會變得很厲害。」不論是理財還是親子教育，都必須要先跨出第一步，從經驗中學習，才能夠越來越厲害，掌握正確的親子理財訣竅！