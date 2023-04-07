2年內獵殺4隻台灣黑熊還有水鹿，屏東檢警追緝後依野保法起訴9人
我們想讓你知道的是
檢調後續發動9次搜索，搜索25處，發現顏家父子三人與另6名親友，在2020年1月至去年12月，2年多內，連同上述母熊共槍殺了4頭台灣黑熊。4人在訊問時指出，獵殺黑熊是供自己及親人吃，並未販售。
去年12月，社群網路上出現一段「機車載黑熊屍體三貼」影片，引起社會震驚，屏東檢警追緝後，查出在霧台鄉的顏姓男子等4人涉案重大，遭收押，另2人交保。偵查過程中也發現，他們先後已獵殺4隻台灣黑熊，且發現另有3人還涉嫌獵殺水鹿。全案昨（6）日偵結，依違反《野生動物保育法》將9人起訴，其中獵殺黑熊的6人，屏東檢方求處重刑。
此案屏東地檢署歷時4個月偵辦後今偵結起訴，今天上午並舉行破獲台灣黑熊遭連續獵殺案「你我都是台灣黑熊守護者」記者會，並會同屏東林區管理處、保七總隊第八大隊，說明相關案情。
2年內共殺死4隻台灣黑熊
根據屏東地檢署的新聞稿，屏東檢警去年12月8日接獲線報，台灣黑熊遭獵殺，然而幾天之後，網路上出現一段霧台鄉青年騎機車載運黑熊屍體三貼的影片，從16秒的影像中可以看見，2名男子騎著沒有車牌的機車，把黑熊夾在2人中間，後座乘客抓著黑熊揮手惡搞，影片中的人說「我來拍一個好笑的，看下鏡頭，牠的頭怎麼朝那邊，不屑呢」，機車後座乘客還順勢舉起黑熊左手揮手。
影片在網路上瘋傳後引發爭議，檢警掌握到顏男一家3人與其親友家族共6人涉案，追查後，更在顏男家中冰箱發現台灣黑熊、台灣野山羊1隻、台灣水鹿腳14支與水鹿頭標本1個，並且查獲2把槍枝。
而後續也查出，當時遭獵殺放置冰箱的台灣黑熊是頭年輕母熊，55公斤、140公分，母熊頭部、腳有多處遭散彈槍槍擊的傷口，還未曾生育過，去年12月8日被顏男的兩名兒子在大武村坡地發現，2人分別持獵槍朝母熊頭部與腳開了3槍，導致母熊死亡，接著由顏家大兒子與另名柯姓友人，把母熊屍體夾在機車中間，以「三貼」方式載運回家，先在家門口供人展示後再冰起來。
檢方當時訊問後，顏男涉違反《野生動物保育法》20萬元交保。到案後因供述有諸多不合理之處，改為將顏男收押。擴大偵辦後發現，顏男兒子除騎機車載黑熊屍體，疑也參與獵殺，去年12月底顏男兒子也被收押。
檢調後續發動9次搜索，搜索25處，發現顏家父子3人與另6名親友，在2020年1月至去年12月，2年多內，連同上述的年輕母熊之外，總共槍殺了4頭台灣黑熊。
4隻台灣黑熊受害過程，包括柯男於2020年1月25日，持獵槍至霧台鄉巴油溪旁獵殺1隻台灣黑熊，朝胸口射擊1槍後，再朝其頭部射擊1槍，熊隻中槍死亡後，柯男為求減輕重量以利搬運，並將其剖腹取出內臟丟棄。
第2隻受害台灣黑熊有顏姓父子3人、麥姓及包姓等5人涉及，於2021年5月某日傍晚，前往霧台鄉來布安溪畔狩獵，5人依據河床左、右岸分成兩隊，分持數支獵槍朝台灣黑熊射擊，導致黑熊死亡。
第3隻台灣黑熊於2022年10月5日受害，有麥姓、顏姓及包姓村民參與，當天下午2時許，攜帶獵槍前往霧台鄉隘寮北溪一帶狩獵，發現台灣黑熊的右前肢誤中麥男之前所設的鋼製吊索陷阱，麥男見狀立持獵槍朝熊的腹部射擊1槍，熊中槍後趴在地面掙扎喘氣，顏姓村民趁機持獵槍朝其腹部射擊1槍，麥男填裝彈藥後再朝其頭部補開1槍，導致黑熊死亡。
第4隻受害的台灣黑熊，就是屏檢所查獲的熊屍，為顏姓兄弟於2022年12月8日下午2時許，前往霧台鄉大武村坡地發現台灣黑熊（為未曾生產幼熊的母熊），遂分持獵槍朝黑熊的頭、頸部及右後肢共射擊3槍，致黑熊死亡。
已被收押的顏男4人在訊問時指出，獵殺黑熊是供自己及親人吃，並未販售，而檢調調查後發現四頭熊被獵殺之地點，距離村落，路程約各為16、16、4.2、0.4公里，故客觀上並不存有被害的台灣黑熊是因入侵村落而遭被告等人射殺情形。
屏東地檢署表示，獵捕、宰殺保育類野生動物者，可處6個月至5年有期徒刑，得併科20萬至100萬元罰金，嚴肅正告違法獵殺、購買保育類野生動物及其產製品者，檢調必將嚴查速辦犯行，絕不寬貸。
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核稿編輯：翁世航
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。