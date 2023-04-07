2023/04/07,
動物

2年內獵殺4隻台灣黑熊還有水鹿，屏東檢警追緝後依野保法起訴9人

2年內獵殺4隻台灣黑熊還有水鹿，屏東檢警追緝後依野保法起訴9人
Photo Credit: 屏東地檢署

我們想讓你知道的是

檢調後續發動9次搜索，搜索25處，發現顏家父子三人與另6名親友，在2020年1月至去年12月，2年多內，連同上述母熊共槍殺了4頭台灣黑熊。4人在訊問時指出，獵殺黑熊是供自己及親人吃，並未販售。

去年12月，社群網路上出現一段「機車載黑熊屍體三貼」影片，引起社會震驚，屏東檢警追緝後，查出在霧台鄉的顏姓男子等4人涉案重大，遭收押，另2人交保。偵查過程中也發現，他們先後已獵殺4隻台灣黑熊，且發現另有3人還涉嫌獵殺水鹿。全案昨（6）日偵結，依違反《野生動物保育法》將9人起訴，其中獵殺黑熊的6人，屏東檢方求處重刑。

此案屏東地檢署歷時4個月偵辦後今偵結起訴，今天上午並舉行破獲台灣黑熊遭連續獵殺案「你我都是台灣黑熊守護者」記者會，並會同屏東林區管理處、保七總隊第八大隊，說明相關案情。

2年內共殺死4隻台灣黑熊

根據屏東地檢署的新聞稿，屏東檢警去年12月8日接獲線報，台灣黑熊遭獵殺，然而幾天之後，網路上出現一段霧台鄉青年騎機車載運黑熊屍體三貼的影片，從16秒的影像中可以看見，2名男子騎著沒有車牌的機車，把黑熊夾在2人中間，後座乘客抓著黑熊揮手惡搞，影片中的人說「我來拍一個好笑的，看下鏡頭，牠的頭怎麼朝那邊，不屑呢」，機車後座乘客還順勢舉起黑熊左手揮手。

影片在網路上瘋傳後引發爭議，檢警掌握到顏男一家3人與其親友家族共6人涉案，追查後，更在顏男家中冰箱發現台灣黑熊、台灣野山羊1隻、台灣水鹿腳14支與水鹿頭標本1個，並且查獲2把槍枝。

而後續也查出，當時遭獵殺放置冰箱的台灣黑熊是頭年輕母熊，55公斤、140公分，母熊頭部、腳有多處遭散彈槍槍擊的傷口，還未曾生育過，去年12月8日被顏男的兩名兒子在大武村坡地發現，2人分別持獵槍朝母熊頭部與腳開了3槍，導致母熊死亡，接著由顏家大兒子與另名柯姓友人，把母熊屍體夾在機車中間，以「三貼」方式載運回家，先在家門口供人展示後再冰起來。

檢方當時訊問後，顏男涉違反《野生動物保育法》20萬元交保。到案後因供述有諸多不合理之處，改為將顏男收押。擴大偵辦後發現，顏男兒子除騎機車載黑熊屍體，疑也參與獵殺，去年12月底顏男兒子也被收押。

檢調後續發動9次搜索，搜索25處，發現顏家父子3人與另6名親友，在2020年1月至去年12月，2年多內，連同上述的年輕母熊之外，總共槍殺了4頭台灣黑熊。

4隻台灣黑熊受害過程，包括柯男於2020年1月25日，持獵槍至霧台鄉巴油溪旁獵殺1隻台灣黑熊，朝胸口射擊1槍後，再朝其頭部射擊1槍，熊隻中槍死亡後，柯男為求減輕重量以利搬運，並將其剖腹取出內臟丟棄。

第2隻受害台灣黑熊有顏姓父子3人、麥姓及包姓等5人涉及，於2021年5月某日傍晚，前往霧台鄉來布安溪畔狩獵，5人依據河床左、右岸分成兩隊，分持數支獵槍朝台灣黑熊射擊，導致黑熊死亡。

第3隻台灣黑熊於2022年10月5日受害，有麥姓、顏姓及包姓村民參與，當天下午2時許，攜帶獵槍前往霧台鄉隘寮北溪一帶狩獵，發現台灣黑熊的右前肢誤中麥男之前所設的鋼製吊索陷阱，麥男見狀立持獵槍朝熊的腹部射擊1槍，熊中槍後趴在地面掙扎喘氣，顏姓村民趁機持獵槍朝其腹部射擊1槍，麥男填裝彈藥後再朝其頭部補開1槍，導致黑熊死亡。

第4隻受害的台灣黑熊，就是屏檢所查獲的熊屍，為顏姓兄弟於2022年12月8日下午2時許，前往霧台鄉大武村坡地發現台灣黑熊（為未曾生產幼熊的母熊），遂分持獵槍朝黑熊的頭、頸部及右後肢共射擊3槍，致黑熊死亡。

已被收押的顏男4人在訊問時指出，獵殺黑熊是供自己及親人吃，並未販售，而檢調調查後發現四頭熊被獵殺之地點，距離村落，路程約各為16、16、4.2、0.4公里，故客觀上並不存有被害的台灣黑熊是因入侵村落而遭被告等人射殺情形。

屏東地檢署表示，獵捕、宰殺保育類野生動物者，可處6個月至5年有期徒刑，得併科20萬至100萬元罰金，嚴肅正告違法獵殺、購買保育類野生動物及其產製品者，檢調必將嚴查速辦犯行，絕不寬貸。

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核稿編輯：翁世航


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