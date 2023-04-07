2023/04/07,
司法

高端內線交易案偵查終結：食藥署疫苗審查委員劉滄梧夫妻遭起訴，基亞董事長等14人不起訴

高端內線交易案偵查終結：食藥署疫苗審查委員劉滄梧夫妻遭起訴，基亞董事長等14人不起訴
Photo Credit: 中央社

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專家審查委員會建議有條件通過高端新冠肺炎疫苗緊急使用授權，劉滄梧將此重大消息洩漏給妻子施庭芳。施庭芳於7月19日重大消息公布前買入20張股票，並分批賣出，獲利15萬1000元。

疫情爆發後，高端因研發疫苗，公司股價開始劇烈震盪，從2020年10月26日最低83元，一路漲到2021年5月17日最高417元，士林地檢署自2021年6月開始成立專案小組調查，去年12月約談包含董事長張世忠在內等18人，今（7）日依「洩密罪」起訴食藥署疫苗審查專家委員劉滄梧及其施姓配偶。基亞董座張世忠等其餘被告因罪嫌不足不起訴。

至於高端母公司基亞生技所涉非常規交易等案尚在偵辦中，該案被告包括董事長張世忠、張的胞妹同時也是云辰電子開發董事長的張姿玲、基亞前財務長歐朝銓等人。

士林地檢署透過新聞稿說明，承辦檢察官依高端公司研發新冠肺炎疫苗歷程，深入比對證券櫃買中心提供的交易分析報告，分別就「利多消息」及「利空消息」等重大消息明確後、公開的高端公司股票交易情形，函衛福部等機關調查相關審查參與人員及任務編組人員等資料，逐一釐清各筆交易是否涉及內線交易，主動清查包含高端、基亞、丘以思公司員工及相關家族成員、疫苗審查專家委員等人。

劉滄梧洩密給妻子，妻子買入股票2人都遭起訴

根據新聞稿說明，食藥署疫苗專家審查委員會的專家委員劉滄梧，也為國衛院癌症研究所代理所長，與任職於台大醫院的施庭芳為夫妻，2021年7月18日下午，專家審查委員會建議有條件通過高端新冠肺炎疫苗緊急使用授權，劉滄梧將此重大消息洩漏給妻子施庭芳。

施庭芳於7月19日重大消息公布前，在高端公司股價每股約新台幣260.5元買入20張股票，並分批在平均股價約268元的7月23日、7月26日分2次賣出15張、5張，獲利15萬1000元，施庭芳認罪並已繳回全數犯罪所得。因認劉男涉嫌洩密罪，施妻涉嫌內線交易罪，均依法提起公訴。

檢方認，劉滄梧身為疫苗審查委員，是基於職業關係而獲悉消息內部人，在調閱資金來源、比對通訊紀錄後，難認被告劉滄梧與其妻有共犯關係，因此在內線交易罪部分，劉滄梧是不起訴。

其餘14名被告不起訴

至其餘14名被告，包括食藥署疫苗專家審查委員會、高端員工、基亞生技員工、張世忠（基亞生技董事長）妹婿黃子亮及黃子亮親友等，均無經手或參與各該重大消息所涉合作案、計畫案、採購案、核准案或終止案，且審酌等買賣高端股票的交易模式，並無證據證明其等利用地位或職務以獲悉相關重大消息，而在消息未公開前買賣高端公司股票，難認其等交易行為構成內線交易，而為不起訴處分。

高端公司馬來西亞MGB備忘協議案介紹人王信雄，與股市作手廖學邦涉操縱股價部分，因無管轄權，已經台灣高等檢察署核轉台北地檢署偵辦。至於，張世忠等人涉基亞內線交易、非常規交易，檢方持續積極偵辦中。

士林地檢署強調，證券交易法禁止內線交易，旨在使買賣雙方平等取得資訊，維護市場交易之公平、公正，針對重大影響股價之消息，均全面清查交易時段、過濾相關公司、政府機構及百大交易人資料，查明有無不法情事， 以保障投資人權益，健全市場發展。

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核稿編輯：翁世航


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