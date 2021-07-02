疫情延燒東京奧運是否開放入場仍未知，日本首相菅義偉：不惜空場

東京奧運賽事即將於7月23日登場，然而由於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情來勢洶洶，東京確診病例不斷增加，日本首相菅義偉昨（1）日重申，如果在東京奧運舉辦期間發布「緊急事態宣言」，可能「不惜空場」，不開放觀眾觀賽。因此觀賽觀眾是否能進場，東京奧運是否要以閉門賽事舉辦？將成為未知數。

日本首相菅義偉：可能以閉門賽事的方式舉辦東奧

《共同社》報導，日本首相菅義偉昨（1）日討論東京奧運會觀眾接待事宜時，再次重申，如果在東京奧運舉辦期間發布「緊急事態宣言」，可能會「不惜空場」，以閉門賽事的方式舉辦。

菅義偉也表示，先前發布緊急事態宣言時，就曾明確說東奧可能不開放觀眾進場，將以民眾的安全作為優先考量。

除此之外，是否延長東京的「防止蔓延等重點措施」也成為關注焦點。目前東京實施的「防止蔓延等重點措施」，原定將於7月11日解除，但由於東京疫情不斷升溫，是否延長「防止蔓延等重點措施」，仍有待商榷。針對這個問題，菅義偉表示「下週會有結論」，而日本政府也提出重點措施延長的因應方案，若重點措施延長，會將東京奧運觀眾人數上限減半，只有5000人能觀賽。

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解除緊急事態宣言，東京疫情仍持續延燒

事實上，解除「緊急事態宣言」後，東京疫情仍不樂觀，沒有下降的趨勢。而東京疫情的延燒，也影響菅義偉這次東京奧運可能「空場」的宣布。

東京在6月20日解除「緊急事態宣言」，然而確診病例卻在解除後短短10天內暴增，前天（6/30）就新增了714例確診病例，昨（1）日也新增673例。

根據《中央社》報導，有專家預估，照這樣來看，如果疫情沒有趨緩，2週後7月14日東京單日新增確診病例可能達到724例，幾乎等同4月下旬，第3度發布「緊急事態宣言」時的疫情水準。而4週後7/28日，也就是東京奧運舉辦的第6天，單日新增病例將可能超過1000例。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範