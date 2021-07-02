2021/07/02,
健康

本土新增57例、死亡15例，指揮中心：環南市場確診者，傳染力偏高者比例不低

本土新增57例、死亡15例，指揮中心：環南市場確診者，傳染力偏高者比例不低
Photo Credit: 指揮中心提供

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指揮官陳時中表示，位在台北市的環南市場昨日大規模篩檢發現的41名確診者，都不包含在今日公布的個案裡。針對環南市場與北市共同成立的聯合前進指揮所，指揮中心這次仍是指派王必勝負責，疫調人員以及防疫醫師也會跟著進駐。

中央流行疫情指揮中心今（2）日下午召開記者會，公布COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土新增57例確診，確診個案中新增15例死亡。

指揮官陳時中表示，台北市環南市場大規模篩檢發現的41位確診者，並不包含在今天的案例數。醫療應變組副組長羅一鈞也透露，環南市場41位確診者中，CT值介在15-20的有16位，傳染力偏高的比例並不算低。

本土新增57例、死亡15例，環南市場確診者尚未包含在今日

依據指揮中心新聞稿，今日公布國內新增58例COVID-19確定病例，分別為57例本土及1例境外移入；另確診個案中新增15例死亡。

指揮中心表示，今日新增之57例本土病例（其中22例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為25例男性、32例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年6月22日至7月1日。個案分布以台北市29例最多，其次為新北市15例、新竹縣4例、桃園市及基隆市各3例、台中市2例、新竹市1例；其中28例為已知感染源、6例關聯不明、23例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增15例死亡個案，為8例男性、7例女性，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介於5月25日至6月21日，確診日介於5月28日至6月28日，死亡日介於6月3日至6月30日。

0702_COVID-19_死亡個案數目與移動平均線v2

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月30日累計公布13605位確診個案中，已有10347人解除隔離，解隔離人數達確診人數76.1%。

指揮中心表示，今日新增1例境外移入中（案14975），為本國籍50多歲女性，6月28日自匈牙利返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，7月1日申請外出奔喪，由衛生單位安排至醫院自費採檢，於今日確診；個案在台期間並無症狀，相關接觸者匡列中。

指揮官陳時中表示，近日確診病例趨勢仍是往下，但位在台北市的環南市場昨日大規模篩檢發現的41名確診者，陳時中表示都不包含在今日公布的個案裡。醫療應變組副組長羅一鈞也透露，環南市場41位確診者的CT值，大於30的有12位，其他都在30以下。CT值介在15-20的有16位，他表示傳染力偏高的比例並不算低。

針對6月8日起曾在環南市場活動人員發送的警示簡訊，發言人莊人祥表示發送數量目前仍在計算中，預計最快可於今晚8點發出。陳時中也表示，針對環南市場與北市共同成立的聯合前進指揮所，指揮中心這次仍是指派王必勝負責，疫調人員以及防疫醫師也會跟著進駐。

屏東Delta變異株群聚，陳時中：確診數未繼續增加，情況較為樂觀

有關屏東Delta變異株的群聚，陳時中表示在社區篩檢或是醫院的情形，到目前為止仍算穩定，確診個案沒有再增加。陳時中表示，此群聚隨著匡列範圍愈來愈大，都維持這樣的陽性確診數，相信這是比較樂觀的情形。

陳時中表示，社區篩檢站PCR檢驗到昨天已累計1萬0689件，其中1萬0365件為陰性、324例檢驗中。針對枋寮醫院全院工作人員及住院病人採檢，已於6月29日全數完成共392人，檢驗結果均為陰性，並將於第7和14天再執行一次。陳時中表示，該院也已於昨天完成1樓門急診區域環境採檢42件，結果也均為陰性。

延伸閱讀：

新聞來源：新增58例COVID-19確定病例，分別為57例本土及1例境外移入（指揮中心新聞稿）

核稿編輯：楊士範


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