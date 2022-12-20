憲法法庭今辯論「黨職併公職」追回溢領退休俸是否違憲，救國團：溯及既往是製造社會對立

在國民黨時代，不少人擔任國民黨黨職或救國團等國民黨附隨組織職位，因為黨政合一，這些人後轉任公職，年資可繼續計算，退休金也依此計算。在轉型正義及年金改革政策下，2018年4月25日，立法院三讀通過《黨職併公職條例》（全名《公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例》），「黨職併公職」的退休人員將重新計算退俸，過去溢領部分被要求返還。

《黨職併公職條例》生效後，銓敘部開始向黨職併公職的公務員追討溢領的退休金，相關退休公務員和救國團陸續提起提起訴願遭駁回後，接著向各地法院提起訴訟。

不過像是國民黨前台中市長胡志強，因「黨職併公職」被考試院銓敘部行政處分追討溢領退休金163萬多元，胡志強繳還溢領款後提告，台北高等行政法院認為原處分並無違誤，判胡志強敗訴，胡不服提起上訴，最高行政法決駁回上訴，全案確定。

被追討543萬餘元的前監委黃肇珩、救國團和部分地方法院向大法官聲請釋憲，憲法訴訟新制於今年1月施行後，改由憲法法庭審理。憲法法庭今（20）日)午邀請聲請人、銓敘部等進行言詞辯論。

救國團：溯及既往追償將近70年，製造社會對立和仇恨

救國團代表鄭斐文指出，條例要求救國團負擔連帶責任，顯無合憲的公益基礎，也欠缺重大急迫的公益目的，且溯及既往追償近70年，「比死刑追訴期還長」，不符轉型正義的目的，製造社會對立和仇恨，破壞團結。

東吳大學法律系教授陳清秀表示，政府當時成立許多民間社團，但這些社團其實是在幫國家執行公務，性質等同於政府機構，互相採認年資有其正當性、合法性；他也強調，不能掛上「轉型正義」的名號就無限上綱、為所欲為，這樣荒謬的立法是在追殺無辜的第三人，懲罰良善的公務員、人民，「難道他們對於台灣社會沒貢獻嗎？」

陳清秀也說，法的安定性、信賴保護原則是國家應該有的誠信，政黨不管如何輪替，應該堅守人權保障、不應該讓步，建請大法官判決條例違憲。

《NOW news》報導，從台灣博物館館長一職退休的施明發今天也以當事人身份到場旁聽，他表示，自己退休19年後，收到政府寄送的公文，告知他要追回8年的年資。他自己公務員總年資只有28年，被扣8年，公務員的退休金計算是以年資作為基礎，「退休金還能剩多少？」

施明發強調，他支持年金改革、取消18%也很合理，但是他不支持把年資扣掉。他也說所有退休的軍公教人員約有50萬人，但被扣掉年資的只有200人，這個條例專門對這200人扣年資很不合理，這200人是以救國團、國民黨、救災總會、反共聯盟、童子軍等，現在被政府認定是「壞社團」所以要扣年資，其中被扣最長年資者高達19年。

而當事人代表之一的國民黨則主張，該條例制定高舉轉型正義大旗，但刻意忽略公職併社團年資的歷史脈絡，還把國民黨列為規範對象，讓從未實際領受退休給與的國民黨負連帶返還責任，希望大法官作成符合憲法法治的判決。

李惠宗教授認為，行使國家權力必須要有實質正當性，該條例除了針對社團專職人員的「年資合併計算」有違憲爭議外，其他的條文他認為沒違憲。張嘉尹教授則認為，該條例符合憲法對於個案立法的規定，且法律不溯及原則的「例外」規定，但行使期間對於「時效無規定」這部分違憲。教授林明昕表示，該條例溯及既往有重大公益性，可以被允許。

主管機關銓敘部主張為何？

銓敘部表示，當年黨職併公職的目的在於落實以黨領政，而後在報紙批評、黨外民代質詢、監委調查、即將開放黨禁等情況下，才報請國民黨中央委員會同意廢止，顯示制度存廢皆聽從威權時期的政黨指揮。

銓敘部表示，新制溯及既往是為了達成極重要的公益目的，可受允許；史料證明這些社團確實因為年資併計，而免除應自行支出的退職金或退休年資結清，獲得不當利益，故要求社團應負起連帶責任（非政務人員溢領款項由社團償付），是為了保障弱勢；重行核計的處分做成後，消滅時效適用公法的5年，並非無期限。

銓敘部強調，2017年通過的條例，是為維護憲法所保障的公務員制度，回復公務人員年資採計的公平性外，更具有匡正威權時代下不法秩序，促進政黨公平競爭，匡正黨國體制，回復威權時期不法秩序，促進政黨公平競爭環境，健全民主政治並落實轉型正義，屬重大公共利益、合憲。且相關規定的手段正當，請憲法法庭宣告合憲。

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核稿編輯：翁世航