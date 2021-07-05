《白銀、刀劍與石頭》：忙著向自己的神職人員興戰，梵蒂岡未能察覺新教的急遽擴展有其原因

文：瑪利・阿拉納（Marie Arana）

政治面臨危機，在拉丁美洲更是處於深深的危機之中……它稱不上健康，更接近病了。——教宗方濟各（Pope Francis I），二○一八年

看哪，都變成新的了

現在看來，輕率的千禧年主義顯然錯了。天主教會在這裡（拉丁美洲）的未來業已決定。對此我一直很篤定。——教宗本篤十六世，飛往巴西的航班上，二○○七年教宗本篤十六世原為樞機主教拉辛格，他於一九七○年代的行徑形同拿虛擬的帶尖刺棍棒擊打解放神學家後背。當本篤十六世於二○○七年首次教宗訪問飛往巴西，到訪的大陸是他絕大多數信眾的家園。當時超過半數虔誠天主教徒住在拉丁美洲，對於一個在五百年前強制、甚至暴力推行的宗教來說是個驚人數字。不過他這趟訪問出於迫切需要。

教宗慎重挑選巴西作為首次出訪地點有其充分道理，巴西是全球擁有最多天主教人口的國家。但是這項抉擇還有一個更迫切的正當理由：儘管人數眾多，巴西教會正以令人擔憂的速率流失信眾。僅於一代的時間內，天主教就有整整四分之一的信徒流向新教，多數人是在近十年內離去。速度相當驚人，更糟的是這次大出血似乎未見止息。

來到美洲的五百一十五年歷史裡，天主教會一直在這些土地握有宗教方面的獨占。僅有的挑戰是無神論或某些邪惡印地安儀式的惱人重現。事態改變了，而且發生的速度飛快，等到教會察覺時血已流失太多。

拉丁美洲精神生活的重大變遷發生得太快，導致難以準確描述。數字天天變化，不過趨勢顯而易見。如今五分之一的巴西人是新教徒；其中絕大多數為五旬節教派。在尼加拉瓜、薩爾瓦多、宏都拉斯和瓜地馬拉等受流血衝突折磨的國家，三分之一的居民捨天主教信仰而採信重生福音。

從哥斯大黎加到阿根廷的整片地區，追隨信眾數量驚人，促使數千間福音派教會湧現，天主教堂則出售資產以求延續。不過在二十五年前，改信新教對多數拉丁美洲家庭而言難以想像，但如今幾乎沒有一個家庭在晚餐桌旁全無福音信徒。據估計，確實有近百分之四十的五旬節派信徒住在拉丁美洲。他們出生時幾乎全都是天主教徒，幾乎全都出身於底層階級。淪為漫長殖民主義與惡毒種族主義受害者的窮人，正在逃離控制他們超過五百年的教會。

從許多方面來看，此現象屬於更廣泛顛覆性重新定位的一部分。在二十世紀的歷程中，基督教信仰本身歷經徹底蛻變。它使半球翻動，實現帕查庫特克世界終將翻轉的預言。「北方世界」（北美洲、歐洲、澳洲和紐西蘭）曾住有四倍於「南方世界」（世界其他地方）的基督徒，如今則不再是全球基督徒最多的區域。

一百年前整整百分之九十的北方世界居民自視為基督徒，今日僅餘百分之六十九如此認為。為了詳細說明，試著這麼想：在已開發地區，身為虔誠信徒的一對夫妻，孫兒從不去教堂禮拜的機率較大。或者如此：在歐洲，四百年前新教徒與天主教徒在人類史冊上最血腥的宗教戰爭中相互屠殺的那片土地，宗教志業日漸衰微。在倫敦，空無禮拜者的教堂以餐廳之姿重新現身。二○○○年代在荷蘭關閉的千餘座教堂中，許多成為現今的豪宅。其中一處變成滑板公園。

在德國，從柏林到門興格拉德巴赫的廢棄教堂改建為清真寺，以因應日漸增長的伊斯蘭人口。在西班牙和葡萄牙，征服者曾一見神父長袍就下跪之地的修道院，變成以「老饕天堂」為號召的度假村。美國對此現象亦不陌生：距離白宮不遠處，禮拜場所出售後改建為豪華公寓；神聖的老教堂變成啤酒廠重新亮相。

相反的情況發生在南方世界。同一段時間裡，基督教無比興盛於撒哈拉以南非洲與亞洲，導致目前絕大多數基督徒如今居於南半球，使得天主教修道院在開發中地區迅速擴張。當天主教會掙扎於財務，流失歐洲信徒給不可知論、無神論或純然的漠不關心之際，也在膚色較黑的種族間贏得大批堅定信眾。這番成功大多歸功於哈維爾世代的神職人員，他們在一九五○與一九六○年代立定目標要往第三世界傳福音。若言天主教日漸沒那麼屬於白人，那是因為在棕皮膚的人群間取得重大進展。

儘管如此，當教宗本篤十六世在里約熱內盧走下飛機，他正為兩個迫切問題煩憂：巴西人、智利人、阿根廷人、中美洲人等這許多個世紀以來構成天主教核心的虔誠人民，為何加以棄絕教會視為外來的、基本教義的信仰？他的神父又要如何留住這群基督信眾，他們完全沒有遺棄耶穌，卻以每天一萬個靈魂的速率背離天主教會？

教宗本篤十六世逐漸領悟，未來若寄望於拉丁美洲，就必須發動全面攻勢。如此觀點在教宗選舉展現得最為激烈，使得來自德國、年長易怒的本篤十六世於二○一三年辭職震驚世界時，由樞機主教伯格里奧登上教宗寶座，讓這位開朗的南美洲人負責重修舊好。如今天主教信仰的未來重擔徑直落往教宗方濟各一世肩頭，人們寄望這位耶穌會士實現他所屬世代五十年前應達成之事，他還堅持教會應屬於窮人並為窮人服務。

民眾疏遠教會的原因紛雜。如同教宗本篤十六世所指陳，其中格外重要的是暴力迅速蔓延於二十世紀後半，恐怖分子或毒品走私犯席捲拉丁美洲鄉間，主張左翼觀點的任何人皆面臨殘忍反擊。從巴西到尼加拉瓜，獨裁者與軍事將領清楚表明，神職人員、同情共產主義的自由派、為耶穌而戰者就跟任何新興革命人士一樣，無論現身何處都會遭到鎮壓。一個接著一個，勇於承擔民粹志業的激進神父和修女被列為目標、殺害、放逐。

戰火迅速波及梵蒂岡。教會曾於梵二會議之初敞開大門，以對抗貧窮的堅定立場使神職人員燃起期待，接著又認為他們行徑過火而猛然關閉。在所有為窮人所做的英勇舉止、所有獻身的殉難神父與修女眼裡，二十世紀後半席捲拉丁美洲的暴力及教會的牽連其中，嚇跑了農民與貧民窟住戶，他們開始湧向五旬節教派會堂，選擇性靈生活以遺忘日常險境。

如同一位美國新教牧師所述：「天主教會選擇窮人，但是窮人選了福音派。」教宗本篤十六世飛往巴西企圖重獲此大陸的反覆靈魂，或許未能察覺這項關聯：藉著一再冷落參與社會運動的神職人員，藉著支持當權者，藉著保護教會相關人員不受任何一絲批評，藉著未能回應土地上溫柔的人，藉著放任變節神職人員建構其解放神學版本，梵蒂岡迎來了暴風。石頭顯然正交往他人手裡。

教宗本篤十六世並不孤單。他的前任教宗若望保祿二世支持「給窮人的優先選項」，因而成為在拉丁美洲最受敬愛的其中一位教宗，同樣忽略了出走的跡象。一九八○年代赴南美洲巡迴訪問時，若望保祿二世察覺福音派湧入，可是他造訪每一國皆不缺熱烈接待，熟讀聖經的信眾簇擁迎接並樹立榮耀他的紀念碑。很容易把那想成一時的熱潮。

儘管如此，到了他教宗任期的尾聲，令人煩憂的跡象顯示事態出了差錯：解放神學家甘冒的風險倍增，對於好色神職人員性虐待行徑的加劇怒火，教會顯然不願處理組織內部的罪過，諸多歷史修正必須從事。

最終教宗若望保祿二世對於遠太平洋地區原住民發表擲地有聲的道歉：「必須坦白承認對於原住民犯下的過錯。」他向澳洲人和玻里尼西亞人直言。「在其子民參與不正當行為之地，教會表達深沉遺憾並請求原諒。」但是教會尚未承認曾參與美洲的征服與鎮壓，年復一年在每個國家現身迎接他的數百萬本地信眾並未忽略這項事實。

在那趟拉丁美洲訪問中，波蘭出身的教宗集中關注解放神學的弊病，嚴辭譴責其拉丁美洲提倡者，且以專制的、歐洲中心主義的觀點處理解放神學特有的區域本質。他全力反對普遍的左派政治立場、尤以共產主義為最，導致難以更審慎評估拉丁美洲的失能現實。

當薩爾瓦多主教奧斯卡．羅梅洛代表國人懇請他予以同情，去譴責派敢死隊對付國內人民的政權，若望保祿二世只告誡羅梅洛要當心政治並固守反共立場。「可是聖父，」羅梅洛抗議，「反共產主義是右派（暴力擁護者）竭力鼓吹之事！」主教堅稱，固守反共立場意味著容忍敢死隊。

薩爾瓦多的暴力右派政府的確證實對其人民構成生命危險。國家衛隊清楚表明，且於公開論壇如此說道，假使平息左翼叛亂的代價是殺害多達三十萬薩爾瓦多人，他們準備好付諸實行。至少已有四萬農民遭到屠殺，占國內人口的比例令人震驚。以同等比例計算，在美國將是超過四百萬人。

儘管如此，教會並未聽從羅梅洛的懇求。拜訪教宗為同胞尋求憐憫的數個月後，主教在光天化日之下遭到槍擊殺害，當時他正在薩爾瓦多一間醫院的禮拜堂主持彌撒。

即便如此，教宗若望保祿二世仍未信服。三年後訪問尼加拉瓜時，他公開譴責表明政治立場的神職人員，儘管身邊盡是人類苦難的證據：三分之二的國民生活貧窮，嬰兒死亡率達歷史新高，百分之九十三的人口缺乏安全無虞的飲用水。

當他向聚集聽講的五十萬尼加拉瓜人發表演說，其中許多人耐心用盡，「我們要和平！」「權力歸於人民！」的質問喊叫聲一再蓋過他，顯然因此惱怒的他不止一次回吼「肅靜！」當解放神學家卡爾迪諾雙膝跪地後親吻教宗的戒指，若望保祿二世把手抽回，在神父的臉面前搖搖手指，並責備他要「改正你的立場，跟教會一致！」隨後卡爾迪諾嚴辭回應：「基督領我通往馬克思！」他主張。「我不認為教宗了解馬克思主義。」梵蒂岡未能察覺新教的急遽擴展有其原因：過度忙於向自己的神職人員興戰。

當若望保祿二世終於把注意力轉向福音派在此區域的斬獲，他表現得無禮且輕蔑。一九九二年在多明尼加向拉丁美洲區的主教演說，旨在慶祝哥倫布踏上這片海岸五百週年時，教宗警示福音派裡存在「貪婪狼群」。他指控這些不速之客是掠奪者，推動「偽性靈運動」，只會引起分歧不和。他語帶不祥地警告，他們的錢和計畫大量來自國外資助。

這項訊息藉由遍布整個區域的主教傳遞，他們斥責福音派倡議是赤裸裸的北美入侵，受到美國中央情報局的默許與金援。某種程度上，他們忘了曾藉由入侵強加天主教會於新世界。聽講的群眾意識到「慶祝」無情征服五百週年的諷刺之處，等著演說多少提及教會在此暴行的共謀，卻沒能聽見。

「打從一開始，天主教會就是印地安人的不懈捍衛者。」教宗若望保祿二世反倒這麼告訴他們，毫無諷刺意味地舉出教會在十六世紀譴責的修士曾發聲對抗暴行。

在那事實的五百年後，教會領袖重申教宗亞歷山大六世於一四九三年提出的論點：假使原住民信仰基督教會將保護他們，即使人人明知並非如此，即使一九九二年的印地安人地位幾乎等同於一四九二年的先祖——同樣屬於社會最底層。隨後教宗迂迴提及當今的解放神學家，暗示他們令人分心，也許正是拉丁美洲人對天主教信仰持審慎態度並尋求其他精神主宰的原因。「大眾欠缺適當的宗教關注。」他擔憂。「信眾在他們的牧靈神父身上找不到強烈的神性。」

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書籍介紹

本文摘錄自《白銀、刀劍與石頭：魔幻土地上的三道枷鎖，拉丁美洲的傷痕與試煉》，時報文化出版

作者：瑪利・阿拉納（Marie Arana）

譯者：楊芩雯

2019年美國圖書館學會《書單》雜誌最佳非小說圖書得主

2020年安德魯・卡內基優秀小說與非小說獎入圍作品

執迷於採礦、用殘暴武力寫下傳奇故事、宗教的牽動人口

在這片魔幻土地留下痕跡，創造歷史！

怎樣全面掌握拉丁美洲的歷史和現實？這片土地上的人有著什麼樣的特徵？

無論是神祕的古代文明、鮮明的文學風格，還是動盪的政局、不平衡的發展，拉丁美洲究竟為何與世界其他地區如此不同？讀完這本書你會有答案！

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航