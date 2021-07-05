疫情期間增加了多少環境污染？ 歐盟一次性塑膠報告出爐

環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；林大利 審校

根據歐洲環境署（European Environment Agency, EEA）的報告「COVID-19對歐洲環境中一次性塑膠的影響」，疫情導致許多由長效一次性塑膠製成的產品使用量增加。口罩和手套能保護人們的健康，但某些類型的食品包裝導致額外的溫室氣體和其他污染物排放，產生的垃圾也可能危害生態系統和動物。

大流行期間，歐盟口罩和手套進口量成長超過一倍

去（2020）年大流行的上半年，歐盟的口罩和手套進口量增加了一倍多，國內產量也在成長。歐洲環境署簡報估計，在此期間，歐盟進口了約17萬噸口罩，即每人每天約0.75個口罩，導致額外的溫室氣體排放和其他類型的污染。簡報進一步估計，可重複使用的棉質口罩在洗滌約13次後便比一次性口罩更加氣候友善，但可能無法提供相同水準的保護力。

國際醫療保健組織並未建議大眾使用手套作為防疫措施。不過根據報告，在去年4月～9月歐洲第一波大流行期間，手套進口量增加了80%，總計10萬5000噸。

報告顯示，大流行期間一次性口罩和手套用量增加，從資源開採、生產、運輸、廢棄物處理和亂丟垃圾的行為等方面，對環境和氣候造成影響。生產階段的影響主要出現在歐洲之外的出口國，而與廢棄物和亂丟垃圾相關的影響則出現在歐洲。

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大流行期間塑膠包裝產量下降，包裹塑膠包材用量大增

大流行期間塑膠包裝的使用也發生變化。但在大流行的頭幾個月，歐盟國內塑膠包裝的產量沒有增加，而是迅速下降，接著去年10月許多國家解封後反彈。歐洲環境署報告顯示，在封鎖期間，餐館紛紛改成外賣和外送，增加了一次性塑膠食品容器的使用。

然而封鎖也可能減少了隨身零食的整體銷量，進而減少了該種塑膠包裝的需求。

歐洲第一波大流行對餐館和食品服務業造成沉重打擊，因為許多國家當局限制內用或強制餐館關閉。報告指出，去年3月～8月餐飲業營業額比正常營業水準減少了45%。在家工作和就學的增加，使外出用餐消費減少。另一方面，許多餐廳可能已經轉向外賣或外送，可能導致一次性包裝的使用增加。

根據報告，去年3月～9月電商營收比過去增加了16%。包裹遞送服務使用量在2020年也創下歷史新高：德國郵政DHL集團的收入比前一年增加了近15%，相當於總計約18億個包裹。電商活動的增加很可能導致包材中使用的塑料數量增加。3月～9月間，包裹運送用的塑膠包材總計增加了1.1萬至1.7萬噸。

報告提出幾項因應措施，為未來可能發生的類似意外事件和不確定性做好準備，包括替代材料和產品設計的研究、減少亂丟垃圾的策略、醫療產品消毒的選擇、更妥善的回收利用和循環商業模式。

參考資料

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航