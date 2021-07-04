【專訪】《婚內失戀》舞台劇導演吳維緯：戀愛與婚姻裡，你希望當另一半的玫瑰還是狐狸？

文：愛麗絲、《婚內失戀》製作團隊

「五年木婚、十五年水晶婚、三十年珍珠婚，我們有沒有想過，這些是怎麼被定義出來的？又該如何活出這樣的時間定義呢？」《婚內失戀》舞台劇導演吳維緯未婚，雖然過去經常聽人提起《婚內失戀》這本書，但直到此次受邀擔任改編舞台劇，才真正翻開這本書。

「如果這個Gap只是變深，也許你還能跳過去，但若日積月累，變得更寬、更廣，你怎麼跳？你如何敢跳？」「我忽然覺得這些溝通衝突，和親子間的Generation gap很類似，」書頁上貼滿各色標籤紙，隨著閱讀與思考，吳維緯以此發想出「Marriage gap婚內代溝」，說明在因戀愛結婚後，夫妻之間的互動卻逐漸喪失戀愛感，成為在婚姻裡失戀、有婚無伴的破碎靈魂。

「譬如書裡提到，『華人文化中的「女鬼」意象，跟怨婦有相似之處，』」許多在婚姻中的女性，在缺乏愛的婚姻中例行生活日常，惡性循環的互動也將伴侶推得更遠。此次改編，吳維緯需要面對的挑戰是：「如何在兩個小時的舞台表演裡，讓真實人生的婚戀問題，跨度空間與時間呈現在觀眾眼前？」

失語之後，躲進外星人的太空船

《婚內失戀》書中以真實案例呈現婚姻的衝突及碰撞，而在改編文本的過程中，吳維緯探訪身邊的已婚友人，試著從他們的親身經歷，找到屬於此齣戲劇的切入點。「印象最深刻的，是廁所。」吳維緯說，在訪談過程裡，大多數的已婚男性不約而同表示，廁所或者浴室，是他們覺得最安全的地方。「甚至告訴我：『坐在馬桶的那瞬間，我才是我自己。』」當伴侶間的溝通失效，兩人竟彷彿語言不通的外星人，寧願躲回各自的太空船擁抱孤寂。

「將平面立體化，我並不是一比一地搬上舞台。」三對夫妻，以交錯的方式呈現一天當中的三個時段，朝氣蓬勃的早晨、時空凝滯的午後、人靜深處的夜晚，象徵婚姻的年歲變化。「夕陽無限好，只是近黃昏。婚姻像陷入一片漆黑之中，我們得開燈，才能找到你的伴侶。」吳維緯說道。

戀愛與婚姻裡，你是小王子的玫瑰或者狐狸？

「自由」與「對話」其實互有關聯——「在感情與婚姻裡，大家都想找自由，但什麼才是真正的自由呢？我們是不是永遠都在想像對方，卻不曾想像自己的樣貌？而當中許多問題，都是因為不對話產生的。」吳維緯指出，莎士比亞在《仲夏夜之夢》裡，就呈現了「在現實與夢境不同身份的轉換間，每個人都可能對伴侶產生不同的想像，但不明白自己被對方如何想像。」

《希臘羅馬神話》裡則體現我們對自由的追求、與奔馳的想像，「希臘羅馬神話中有太多關於戀愛、婚姻、想留下與想逃離的表述，畢竟希臘羅馬裡的神，只是比人多一點神性而已。」吳維緯笑稱，所以在《婚內失戀》舞台劇中，有不少對話「都像是宙斯和希拉在吵架的台詞。」

《小王子》裡呈現不同角色、立場間的對話，「我們可以看到許多不同的角色扮演，你希望當另一半的玫瑰還是狐狸？你希望自己像玫瑰被好好照顧著，卻長出扎人的刺，還是像狐狸一樣告訴對方，『我會在這裡等你？』」吳維緯提出的每一個疑問，都值得我們仔細推敲、捫心自問。

有時，我們在書裡讀到的，則是會心一笑的默契與共鳴。「像《日安憂鬱》，是我們對自由的追逐和想望，每個人心底一定有一個小女孩開著敞篷車，義無反顧往海邊去的樣子。」而羅蘭．巴特的《戀人絮語》，是吳維緯在大二時讀到的書籍，「那時候根本看不懂啊，」但此次回顧，卻驚喜萬分，「我很喜歡裡面一篇〈真可愛〉：『可愛。說不清自己對情人的愛慕究竟是怎麼回事，戀人只好用了這麼呆板的詞兒：「可愛！』」吳維緯笑稱，在戀愛裡人們或許單純笨拙，卻也直白可愛。

吳維緯在改編《婚內失戀》過程中，用自由、想像、對話三種切入點，尋找合適的書籍，以閱讀的方式進行取材。「《小王子》是當中最早讀到的書，但長大才讀懂聖修伯里藏在書裡的暗示，所以人也是越長越複雜啊！現在有機會複習一次這些書也挺好的，都是不一樣的風景，還好都有留下。」

「那其實是一整櫃的靈魂與思念，你怎麼分？」

夫妻共有的書櫃，在決定離婚時該如何拆分？這是《婚內失戀》舞台劇裡的最後一場戲，但也是創作劇本時，吳維緯寫的第一場戲。「當你說出要離婚，能感覺到這不是氣話，而是重大決定。不是在投石問路的過程，是在路中央下定決心，要分道揚鑣。」吳維緯將夫妻兩人設定為文字工作者，決定分開時，站在兩人共有的大書櫃前，究竟該留下哪些書？又該如何區分彼此的書籍？「其實那些書代表了某種意義，包含你內心思念與靈魂的重量，」吳維緯顯得語重心長，「那其實是一整櫃的靈魂與思念，你怎麼分？」

吳維緯自小在眷村長大，任職空軍的父親不常返家，母親是那個時代少有的職業婦女，兒時最可靠的玩伴便是書籍。「我的書真的爆多的，搬家時如果總共五十箱物品，衣服大概只有一小箱，但三十箱以上都是書。」和大多數的書蟲一樣，吳維緯只有搬家時才會重新思考書的去留，「有時我也會想，為什麼有些書一路走來都丟不掉？有時也會問自己到底需不需要這本書？但總覺得有天會用上啊！」

C’est la vie!

當年讀到的哲學，直至今日仍深深影響著吳維緯的待人處事，而閱讀的經驗與習慣，在劇場裡更顯重要，「劇場相當倚靠文本，兩者相互影響，閱讀讓我對文字更加敏感。」例如以繁複文字細膩描述一切的普魯斯特，吳維緯就相當喜歡，「《追憶似水年華》太美了，描寫細膩，當中的時代氛圍讓人著迷，話語和感覺都被描述得如此真實，讀這部書，我的靈魂都被吸入了。」吳維緯說，整部作品的畫面感如法國新浪潮電影，讓一切栩栩如生，鮮活呈現，「當時讀完，除了瘋狂想閱讀該時代背景的其他故事，我還真是很想吃瑪德蓮啊！」普魯斯特以瑪德蓮沾茶的吃食描寫，成為穿越時空的共感記憶。

吳維緯喜愛的另一本作品——《流動的饗宴：海明威巴黎回憶錄》，書寫的同樣是時代縮影，那是1921年到1926年，海明威雖然貧窮卻快樂的日子，「看了會覺得原來可以這樣吵架、這樣吃東西、這樣喝酒，」吳維緯說自己在書裡，讀到的是困頓中的閃爍與明亮。熱愛法國的她，也曾在《一輩子一定要上一堂拉丁語課》中，讀到藉拉丁語傳遞的生活態度，系出同源，這些或許也在法國體現地淋漓盡致。

吳維緯告訴我們，當年在法國亞維儂外圍藝術節的其中一場演出，表訂的開工時間是下午一點半，時間到了，劇場裡卻黑壓壓一片，不見半個人影，吳維緯走到街上的咖啡廳，才找到正歡快品嚐下午茶的夥伴們，「他們對我招手，問要不要一起來吃下午茶？」入境隨俗，儘管替擱置的工作心焦，吳維緯仍選擇入座，相信他們的生活態度能與工作專業取得平衡，「最後我們大約到三點半才開工，但神奇的是，當天的工作如期完成。」耳熟能詳的一句「C’est la vie!」似乎說盡一切，絕不只是我們所認為的豁達而已，「那是多麼重的事情，我們卻用如此輕盈的語言去說。」

劇場就像生活的切片

「我可能就比較像夢想家的浪漫性格吧，」吳維緯自大學起，便走入戲劇領域，深耕至今，而一切的起點雖說湊巧，卻又像命中註定。「那時朋友問我有沒有聽過國立藝術學院？」吳維緯高中時擅長桌球、籃球，喜愛地理歷史，又愛畫畫，「老師說我很活潑，鼓勵我試試看戲劇系。」在朋友邀約、師長鼓勵下報考，幸運考上，「北藝大三月就放榜了，一般人是七月大考，但我考上了哪還會想念書呢？」吳維緯笑稱，當時因早早考上，竟成為畢業生致詞代表，「結果人生的第一場演出，竟然是畢業生致詞。」吳維緯的第一場演出，替她往後的戲劇經歷揭開序幕。

憶及過往，吳維緯說研究所畢業製作的《百年孤寂》，是最歡快的劇場記憶，「雖然那時首演在北藝大後山，罕見碰上極冷的冬天，偏偏我們的表演服十分單薄啊！」那時飾演《百年孤寂》烏蘇拉一角的吳維緯，身兼製作人，也像照顧全劇組的家長般，總抽空在排練場附近的小屋內煮著熱騰騰的薑母鴨。「但2016年在台南鹽山演出的重製版，我們又碰上酷熱夏季。」而當時《百年孤寂》劇本由劇作家周曼農撰寫，最初以她寫至一半的劇本編排，邊排邊寫，「很有趣，排練的時候大家其實早把原著小說翻爛了，卻都不知道戲的結局會是什麼，這大概是最魔幻寫實的部分吧！」吳維緯的笑容裡，是當年無巧不巧，卻又無可取代的經歷。

而賴聲川《如夢之夢》中的演出，則是吳維緯心中最難過的劇場體驗。時長八小時的一齣集體即興創作，如同人的一生，又好比前世今生，「我們像跟那齣戲相處了一生，謝幕時，覺得像心裡有什麼東西被抽走了。」每一回的劇場表演，都是掏心掏肺，彷彿在舞台上生死一場。「每次進劇場準備演出，大約是七天左右的時間，這七天，我們像上帝一樣，創造舞台上的世界，而後世界的結束不過幾小時，這不正與人生相同嗎？」戲如人生，人生如戲，吳維緯或許早親身經歷。「劇場就像生活的切片，在人生裡我們拿著單程票進場，不就都想精彩到最後一場戲嗎？」吳維緯笑問，而答案已了然於心。

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