「勞動合作社」是助弱勢脫貧的社會解方，為何長期受到政府漠視？

文：基督教芥菜種會

阿蘭原為原住民社區文化健康站（簡稱文健站）的照顧服務員，因文健站將工作機會給年輕人，希望將年輕人留在部落，因此阿蘭失業了。透過鄰居的介紹，她加入「花蓮縣芥菜種會社區照顧服務勞動合作社」，不僅成為社員，也是股東。她說：「到長輩家裡煮飯、洗衣服、整理家務，讓這些長輩居家環境能舒適一點，不但幫助別人同時賺取生活費，工作有彈性、時間上也比較自由，現在的我比以前開心多了。」

基督教芥菜種會為服務弱勢族群並回應聯合國永續發展目標（SDGs）第八項「實現勞動尊嚴和經濟成長」，2019年在花蓮、高雄分別輔導成立社區照顧服務與新住民清潔服務勞動合作社，提供「給魚吃，不如給釣竿」的就業型態，強調以人為核心，兼顧公平及社會正義，實現平民經濟的理想。

芥菜種會執行長吳小萍表示，以社會救助的方式長期扶助弱勢家庭，不一定能夠有效幫助他們脫離貧窮的循環。芥菜種會所服務逾4000名弱勢兒童的父母多數都在打零工，因此協助家長擁有穩定收入，就能用較短的服務時間，讓一個家庭得以經濟自立，於是芥菜種會以「勞動合作社」作為脫貧的解方。

勞動合作社社員擁有彈性工時，對負擔家計的婦女有很大的幫助。且長照及居家清潔符合目前高齡化社會的需求，能創造出雙贏的局面。

合作社的精神與特色

1995年，國際合作社聯盟（ICA）將「合作社」定義為「基於共同所有及民主管理，為滿足眾人經濟、社會、文化的需求與期望，自願結合的自治團體。」根據合作社法規定，合作社是指「依平等原則，在互助組織之基礎上，以共同經營方法，謀社員經濟之利益與生活之改善，而其社員人數及股金總額均可變動之團體。」依法規定組成合作社需7人以上才可設立，主管機關為內政部，能經營的業務包括生產、運銷、供給、利用、勞動、消費、公用、運輸、信用、保險及其他。

像阿蘭所參加的便是屬於「勞動」合作社，是由沒有一定雇主的勞動者，專精於同一種行業或職場的勞工所組成，基於彼此經濟上的共同需要，以民主、平等、互助為基礎，用合作社的名義向外承攬勞務工作，社員付出勞力完成勞務獲得報酬後，透過分配報酬總額，謀取社員經濟利益與生活改善，如此一來即可減少資本家中間剝削，幫助像阿蘭這樣的中高齡失業婦女改善家庭經濟情況。

自1844年英國的羅虛戴爾小城，有28位紡織工人籌組消費合作社以來，合作社至今已有170多年歷史。根據國際合作聯盟（ICA）的資料顯示，全球有超過300萬家合作社，12%人口是合作社的會員，並為全球10%的就業人口提供工作機會。社員共同遵守合作社七大原則：

自願與門戶開放（voluntary and open membership） 社員民主管控（democratic member control） 社員經濟參與（member economic participation） 自治與自主（autonomy and independence） 教育、培訓與宣導（education training and information） 社間合作（co-operation among co-operatives） 關懷社區（concern for community）

1992年聯合國大會通過決議，宣佈每年7月的第一個星期六為聯合國國際合作社節，今年落在7月3日，主題為「Rebuild better together（共創美好未來）」。世界各地的合作社以團結與韌性來對抗全球COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行危機，並為社區提供兼顧以人為本和環境正義的恢復方式。

不只是給予謀生工具：互助自治的另類經濟模式

吳小萍認為，在全球經濟不景氣及貧富差距愈來愈大的社會中，合作社是協助人們脫貧、互助合作、改善生活環境及善盡社會責任的一種經濟模式。雖然在台灣合作社已經有超過100年的歷史，不是什麼創新的模式，但過去許多合作社的失敗在於管理不善、財務不透明，造成社員信任關係破裂，其中多數也未真正落實社員民主管控與自治的重要原則。因此芥菜種會的作法是在輔導成社前，社員必須組成讀書會研讀合作社的核心價值，藉此培力社員提高知能，了解社員的權利義務，並認同合作社的精神及理念，這是合作社成敗的重要關鍵。

合作社是一個對新住民或原住民很好的創業機制，一個人創業要擔的責任和風險很大，但一群人共同努力創造出來的力量更大。每個人都有自己的專長，有夥伴互相支持與鼓勵、共同成長，學習如何開會、怎麼做決策及營運管理等。合作社不只是給予一個謀生工具，也是學習用民主的方法來實踐共享共好的價值。合作社應建立制度，讓組織透明建全。若芥菜種會輔導的合作社超過40位社員，就會鼓勵資深社員另外成立新的合作社，讓合作社維持像家人一般緊密的關係，也不斷地開枝散葉。

以目前芥菜種會兩間合作社的營運狀況來說，花蓮合作社從一開始月營業額不到10萬，直到去年底為90萬，大幅成長了9倍，社員年收入最高者有90萬，次高者也有80多萬，比起社員們上一份工作收入至少多三成，且工時較短，一個月只有100多小時；高雄合作社營業額雖沒那麼多，但也成長了3到4倍，主要是高雄新住民並非以居家清潔為全職工作，僅為了兼職家庭照顧需賺取零用金，並學習一技之長。

Photo Credit: iStock

合作社的挑戰與困境：長期受到政府漠視乃至刁難

根據世界合作監測（World Co-operative Monitor）的統計報告，目前全球最大的前300家合作社，其營業額超過2兆美元。但反觀台灣，根據2019年內政部合作事業統計數據顯示，相較於2001年的5475社，2019年僅不到4000社，衰退幅度近30%；若以社員數來看，相較於2001年的440萬人，2019年僅剩下197萬人，衰退幅度高達55%，如今普遍呈現停滯狀態。

芥菜種會執行長吳小萍認為，政府並未鼓勵合作社的發展，雖然《中華民國憲法》第145條第二項寫著：「合作事業應受國家之獎勵與扶助」，有《憲法》的保障及合作社法相關法令的規範，明文規定要扶植合作事業的發展。但就主管機關而言，因應政府組織改造，合作社原屬於內政部社會司的業務，2013年內政部社會司下的福利業務移撥衛生福利部管轄，合作社業務則與人民團體合併暫設「合作及人民團體司（籌備處）」負責，待組織法修法完成才會正式設立。

發展合作事業是「基本國策」，但卻長期受到中央政府漠視，從2004年之後，合作事業預算不斷下降，由2004年的4960萬元降到2020年的544萬元，每年不斷縮減。中央政府在組織人力、預算投入、獎勵協助等嚴重不足下，造成合作事業長期積弱不振，甚至地方政府也打壓。

芥菜種會社區發展處處長李士青說，以芥菜種會輔導合作社成立的經驗來看，光是要申請合作社就受到地方政府窗口的刁難，再三強調成立合作社很困難、做不起來，承辦人員還鼓勵用公司行號會比較快，若是一般公司早就能順利申請，申請合作社卻常被要求補件、流程繁瑣。合作社是為了社會共好卻不被鼓勵，政府反而獎勵私人資本，地方政府承辦人員也缺乏正確認知，認為申請合作社的人是為了要避稅才成立，甚至阻撓申請。或許是因為過去有一些失敗的合作社案例，而導致基層人員帶有錯誤偏見。

但吳小萍認為合作社在台灣還是有發展機會，雖然目前的困境是民眾和政府對合作社有誤解或長期忽略，導致推展及營運合作社的困難。例如當公部門有事業體的補助或紓困政策時，合作社多半被排除在外，而合作社與中小企業雖同是營利機構，但主管機關是內政部人民團體司（籌備處），而非經濟部，接收的待遇與扶持全然不同，無法能給予像中小企業一般的多元化輔導資源。李士青也強調，具體來說，同樣是受到疫情影響，在花蓮的合作社營業額光是五月就掉了一成，少了十幾萬，六月的營業額更慘，政府紓困補貼有時是看得到領不到（註）。

吳小萍建議政府應有更多獎勵機制，比照企業、社會企業等，在財務上提供預算補貼、融資或低利貸款，更主動積極提供更多的資源或教育輔導等措施。她強調弱勢族群更有努力奮鬥的心，只要給他們一點力量，他們會努力回饋社會，合作社的結餘也能提撥百分之五以上的公益金，應用於社區關懷服務。未來芥菜種會將持續在其他縣市成立合作社，目標將三個以上的合作社組成聯合社，強化教育訓練及經驗交流、共同開發資訊系統，成立研發團隊及資源共享，期待將來與聯合國連結，推派成員出國觀摹國外其他單位的運作，強化與國際的經驗交流。

註：合作社可申請經濟部提供的受疫情影響之艱困事業營業衝擊補貼，但補助以全職員工薪資為主；亦可有條件地請領衛福部紓困補助；個人紓困申請因為社員投保於職業工會，可有條件地按照月投保薪資請領1至3萬元的補助金。

延伸閱讀

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航