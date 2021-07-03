疫情正夯，請放心吃來自「疫區」的水果

文：林應然（作者台灣大學醫學系畢業，美國喬治亞州立醫學院免疫過敏科研究員。台灣兒科醫學會副理事長、台北市醫師公會常務理事、台北市立忠孝醫院小兒科主任、台灣兒科醫學會秘書長）

南台灣屏東原本連續10多天都沒有確診個案，但是6月底從一名確診的63歲計程車司機，在疫調匡列他的接觸者時，發現有確診者是從秘魯返台的祖孫，本來一度以為是祕魯正在流行的Lambda變種病毒株，但指揮中心後來公布基因定序結果，這對祖孫感染的是印度Delta變種病毒株，至今已傳染了共10多位個案。政府如臨大敵，以近乎封城的四級警戒方式處理，造成極度恐慌。

為了防堵印度變種病毒株，中央流行疫情指揮中心改變機場防疫策略，將巴西、印度、英國、祕魯、以色列、印尼，孟加拉列為重點高風險國家，過去有14天的旅遊史含轉機，入境一律入住集中檢疫所14天，入住及檢疫期滿都要進行核酸PCR檢測，而國籍航空公司的機組員，只要是來自高風險國家航線航班返台後，也都要居家檢疫14天，入住防疫旅社或公司宿舍，檢疫期滿也要進行核酸PCR檢驗。

為了這印度變種病毒株，台灣全面加強疫情監測和邊境管制措施，避免國門經歷華航、諾富特英國變種病毒株入侵案件後再度被印度變種病毒株攻破，不能再錯放任何一個新冠變種病毒入侵的機會。

印度變種病毒株為何可怕？

這印度變種病毒株到底有甚麼特點會讓台灣如此恐懼？印度變種病毒最早在2020年10月被發現。帶有2個突變，一個和美國加州發現的變種相同，另一個則是與巴西、南非變種病毒的突變相同，有助於病毒逃過免疫系統的抗體。台灣目前流行的英國變種病毒Alpha，比原生種武漢新冠病毒傳播力強60％，而印度變種病毒Delta又比英國變種病毒Alpha強至少40％以上。

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原來武漢新冠病毒株平均一人可傳感染約三人，英國變種則為一傳四人，而印度變種（Delta病毒株）是最具傳染力的變種病毒，平均一人可傳染六人，由於突變較大，即使是以色列跟英國這兩個疫苗施打率很高的國家在面對Delta變種病毒的侵襲時，也很難抵擋得住，雖然疫苗的接種還是可以大幅減少感染後重症跟死亡的機率，但謹慎起見，英國解封延後一個月，以色列也恢復室內要戴口罩的措施，可見印度變種病毒株的厲害。

恐懼隨風而生，因媒體傳播更遠更深，人恐懼也就罷了，卻連帶的也衍生出對物的恐懼，屏東枋山原本以生產優質芒果聞名，甜度高、風味佳，卻因該地發生印度變種病毒株的群聚感染，遭遇池魚之殃，被謠言說芒果也有病毒，會傳染給人，不要食用，因而湧現退訂潮，農民苦不堪言，無語問蒼天，就怕血本無歸，到底病毒會不會藉由水果傳染給人？可否安心食用？

首先要聲明的是，病毒的感染有物種專一性，雖然曾經從與人居住一起的貓狗驗出病毒，但未聞貓狗因而染病，連不同種的動物都不會感染了，更不用説感染人的新冠病毒病會感染植物水果了。

水果內是不會藏有病毒的，即使因為採集水果的果農手上有病毒汙染了果皮，但消費者觸摸水果並不會被傳染，因為病毒不會穿透人的皮膚，病毒是經由眼、鼻、口腔的黏膜傳染，因此我們在預防病毒感染時，除了戴口罩防止飛沫感染外，我們也要避免觸摸眼、鼻、口以避免接觸傳染，更要時時勤記以清潔劑或酒精消毒雙手。

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病毒不太可能長存於水果之上

病毒不是一個完整的生命體，它需要細胞才能繁殖生存，因此雖然在人體細胞內它可以很活躍快速繁殖，在幾十分鐘或幾小時內複製出千百個病毒的下一代，但在無細胞的外界環境中它會很快死去，而且因為外套膜含有脂質，因此很怕可以去脂的酒精及清潔劑，也不耐胃酸的腐蝕。

室溫下這果皮上的病毒最最多一兩天就死去了，越高溫它越容易死亡，在陽光照射下也不易生存。芒果從採收、包裝、運送、再到消費者手中已過幾日，病毒幾乎已經死亡了，即使殘存，也老弱到幾乎不可能有傳染力了，消費者應該可以放心採購使用。

再不放心，頂多再放個一兩天再食用，又不放心，食用前以水再清洗一下，還不放心，食用前以清潔劑再洗過。雖然曾經也有從冷凍食品採集到病毒的實例發生，但全球幾無因蔬果及包裝而染疫的案例，病毒在低溫下確實可以生存較久，但在室溫下很快就死去了，所以請放心吃水果，不要怕。

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航