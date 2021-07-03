圖像小說《這不是沒關係》：你知道走夜路被跟蹤不對勁，但你知道那有多恐怖嗎？

文：朱家安

《這不是沒關係：20則性暴力受害者的圖像故事》這本圖像小說畫得很漂亮，看了心情會很差，因為每個故事都跟性騷擾和性侵有關。書名取得很好，因為很多人並不知道有些事情並不是沒關係。

例如我臉書上過去一個月最多人留言的文，是一則關於電玩的新聞，講將近六成女性玩家為了避免被騷擾會刻意隱藏性別。在貼文底下，超級多人現身說法。又例如我往往發現，當自己跟女性友人公開發表幾乎一模一樣的政治意見，他們受到的批評和羞辱會是我的好幾倍。

在這些事件裡，有些人顯然覺得打個電動騷擾女生沒關係、因為對方是女生而說教他的電動技巧沒關係、看到乍看之下的蠢意見來自女生就先笑沒關係、在討論性騷擾議題的貼文底下拿性騷擾開玩笑沒關係⋯⋯等等。若你試圖跟這些人溝通，他們恐怕會覺得你小題大作：「也太誇張了吧，這跟性別平等有什麼關係？打電動互嘴不是很正常嗎？網路上批評別人也是。我們不是身處言論自由的社會嗎？」會有這些意見，是因為這些人對於整體氛圍無知，他們沒有感受到女性在線上遊戲和言論場域確實受到較糟待遇，所以認為自己的行動沒有什麼問題。

Photo Credit: 朱家安 直到今天，還有一些人認為直接的羞辱和騷擾沒有關係。

上面都在說別人，其實我也不總是知道什麼事情有關係。《這不是沒關係》收錄二十個性暴力故事，在書本開頭還特地提醒讀者「書中為真實呈現主角們的故事，依不同的情境下會出現直接的、對受害者的污辱性字眼與強烈的圖像表達。因此，閱讀過程中，這些內容可能會引起情緒不適」。我知道書裡故事呈現的那些行動不對，但老實說我的閱讀過程並沒有出現太多情緒不適。有女生朋友跟我分享說，他讀這本書每翻幾頁就要停下來休息一下，這時候我心裡的反應是：

每幾頁就要休息也太誇張了吧⋯⋯

⋯⋯天哪，我就跟上一段我批評的那些人一樣

男性並不免疫於性暴力，但身為男性確實讓我比較少受到性暴力（性侵、性騷擾、性羞辱、因為性而多承受的羞辱）。這不只影響一個人一輩子會遭受多少傷害，也影響一個人會長出怎樣的心態來和世界互動：

在我生活中常見的溝通裡，我通常不需要懷疑別人因為我的性別而低估我的能力。 當別人對我釋出善意或肯定，我通常不用擔心他是否別有所求或者下一秒就會傷害我。 就算一位女性在一夜路上並沒有受到騷擾或傷害，他的這段夜路也會比我走得更提心吊膽。

如果沒有這樣的心態，像我，可能無法體會那些在這些處境下受傷的人的受傷究竟是怎麼一回事。我知道走夜路被跟蹤不對勁，但我知道那有多恐怖嗎？可能並不。在我的女性朋友分享之前，我也不知道對於一些女生來說，半夜肚子餓的時候，「要不要去巷口便利商店買宵夜」會是非常糾結的考慮。

Photo Credit: 朱家安 我的女生朋友說這段被跟蹤的故事讓他冷汗直流，而我並沒這感受，這顯示了性別倡議不容易之處。

沒概念很糟，但有概念也不算畢業

世界上有一些事情很糟糕，而我因為自己的身份，竟然無法體會它們有多糟糕，對我來說本身就是一種糟糕。要避免不好的事情發生，往往需要不同人類群體同心合作，而大家感受不同，有些人對問題無感，就不太可能同心合作。這種認知落差造成的問題不僅僅存在於不同性別之間，想一下：

如果遊客知道對於原住民族來說祭典有多嚴肅，為什麼還會闖進去？

那些不聽小孩勸告，依舊不敲房間門就直接把門打開的家長是怎麼回事？

為什麼會有人認為閩南語本質上比北京話低俗？

有時候特定族群的處境受到長期忽視，以致於整個社會甚至缺乏詞彙來描述。例如「性騷擾」、「霸凌」、「家暴」、「情緒勒索」都是非常晚近才發明出來的詞彙。在這些詞彙出現前，相應的現象當然已行之有年，但現象有沒有詞彙來描述，至關重要。

在「性騷擾」這詞出現前，性騷擾的受害者不但很難跟其他人溝通和求助，甚至很難理解自己的處境：如果對方只是「釋出善意」，我為什麼會覺得這麼不舒服？打情罵俏不是很常見的互動方式嗎？難道是我自己的問題嗎？同樣的，在「家暴」和「體罰」這些概念出現前，家庭裡的暴力常常被當作是正常的管教，在「情緒勒索」這些概念出現前，我們更容易服從情緒脅迫。

人類需要概念來理解自己的經驗，恰當的概念可以讓你認出現象當中值得自己注意的部分，並且有效傳遞意見讓別人知道。當然，這並不是說「性騷擾」的概念出現後，相應的溝通就會順暢、性騷擾就不會再發生。就算到了現在，性騷擾的受害人依然得承受各種羞辱、說教和譴責受害人。但比起「性騷擾」無法言說的時代，現代大眾至少知道社會上有一類現象需要解決，並且有辦法指認和討論。

是不是小題大作？

當然，即便有了概念，也不保證大家對於概念指涉之物都能有溝通所需的恰當理解。這並不是說每個概念都有一個客觀正確的理解方式，而是說，當我們使用同一個概念，但彼此理解差距甚大，而我們對此一無所知，這顯然會出問題。概念是用來讓你知道對方想講什麼，若你們使用了同一個概念，但依然不知道對方想講什麼，那這個目的很明顯沒達成。

這就是發生在我理解「女性走夜路有多恐懼」和部分漢人理解「原住民祭典有多嚴肅」的時候發生的事情。我們現有的概念顯然不足，因為我們依然會發現彼此判斷大相徑庭，並且難以設身處地想像對方的處境和感受。

有了語言概念可用，卻無法彼此理解，還有比這更糟的情況嗎？其實有，就是在發現彼此認知不同，卻草率認為是對方有問題的時候。女性走夜路因為身後五公尺有人而恐慌，這是他想太多嗎？原住民祭典連拍照一下都不行，是不是原住民太封閉對觀光客太不友善？中國用飛彈指著台灣有什麼問題嗎？是不是台灣人太敏感？

人的認知有其限制，我們的生活經驗決定了我們能看到哪些東西，當你對不同生活經驗的人看見的東西視而不見，就有可能覺得是對方太敏感、小題大作。這就是《這不是沒關係》這類書能幫上忙的地方，這本書裡收錄的是二十則性暴力受害者的故事，你可以想像書裡的每則故事，都有機會引起一些人的創傷反應。

若你像我，對書裡某些故事沒有什麼明顯反應，可以先想想自己多幸運，然後再想想：對於那些看了這些故事會睡不著的人，我們該怎麼調整社會，讓他們有機會過上我們這樣的生活。

※感謝鄭丁嘉、Judy Peng和Ya Yuan Chen給本文初稿的諮詢意見。

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本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰