【專訪】《返校》電影配樂師盧律銘：音樂不能改變世界，但我們有責任讓這個產業有趣一點

文：Stella Tsai

盧律銘的話不多，但音樂裡充滿情緒，未必是澎湃或張揚，卻總能剛剛好地擊中人心裡的那根弦。從《返校》、《陽光普照》、《無聲》到《消失的情人節》、《腿》、《緝魂》，他在音樂創作上的多產與多變，讓影迷開始習慣用耳朵記住電影的經典片段。若說國際知名電影配樂師漢斯季默（Hans Zimmer）與名導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）的合作是雋永的，那盧律銘與台灣導演的合作，也是如此叫人期待。

Photo Credit: 盧律銘提供 盧律銘（中）是台灣電影界近年崛起最快、炙手可熱的配樂師。盧律銘為電影《小美》配樂時，和音效大師杜篤之（左）、監製鍾孟宏（右）合影。

真愛 不用逼也甘願

1982年出生於屏東，盧律銘自小學習鋼琴與小提琴，然而個性使然，他注定在習慣威逼苦練的台派訓練中敗下陣來，逼迫式的練習抹滅了幼時的熱情，但並未踩熄他對音樂的熱愛，大學加入熱音社開始自由地玩團、創作、Cover流行歌曲之後，盧律銘終於真正感受到音樂帶來的自由與美妙。

而會下定決心走音樂路，則是在偶然聽到Radiohead主唱Thom Yorke個人創作專輯《The Eraser》之後，「那時的我聽完後覺得，我好像也能做。」盧律銘憶起那個決定性的瞬間，生平第一次，在沒有人逼迫的狀態下，他打心底油然升起想嘗試看看的念頭，「當你沒有了束縛跟制約，卻還是想做這件事，那就是真正的喜歡吧！」他想。

大學畢業後，因為父母的堅持，盧律銘開始準備出國讀研究所，拚著要拿張文憑，好順理成章地投身音樂。從小愛看電影的他，本來就很關注配樂這個環節，在選擇專業時，自然以電影配樂為目標，順利申請到英國Kingston大學影視配樂研究所（Composing for Film and TV），開始人生新一階段的旅程。

「那是我這輩子最認真的一段時間。」過往的他既不清楚電影配樂的流程，也從未將心思放在課業或成績上，卻因著對音樂與電影的愛，以及投身此業的決心，而一反過往對學業漫不經心的態度，認真上圖書館找資料、讀書、做研究，看了大量的作品，並努力惡補基本作曲理論，逼著自己跟上同學的腳步。最後，他以獨樹一幟的實驗電子音樂完成論文，更從中找到自己的創作定位。

Photo Credit: 盧律銘提供 盧律銘在大學時代和同學一起玩樂團，重新點燃被澆熄的音樂魂。

等待 是蓄積起跑的爆發力

回到台灣後，盧律銘等了整整七年，才終於做到第一支電影長片的配樂。

等待的日子並非一帆風順，他曾主動出擊寄出履歷和作品給眾家電影導演們；也曾在前輩林強介紹的電影配樂案子裡慘遭滑鐵盧。在這之間，盧律銘持續玩樂團、創作音樂，一面投入主導電音樂團「棋盤上的空格」，並以實驗電子樂風拿下三座金音獎，也同時擔任後搖滾（Post-Rock）團「聲子蟲」的吉他手。

他曾參與多部廣告配樂製作，更跨足劇場圈，為知名導演周東彥的科技藝術作品《光年紀事：臺北—哥本哈根》等創作配樂。涉獵面向廣，彼此間自然也有相互援引挪用的地方，但盧律銘苦笑說，這意味著他當時的案源與接案生活一點也不穩定。

2017年，盧律銘才等來了機會，一口氣完成了鍾孟宏監製、黃榮昇導演的電影《小美》，以及姊姊盧謹明導演的《接線員》等兩部電影配樂。因為上片時間差異，《接線員》成為他在大銀幕上的首部作品；隔年，《小美》在柏林影展Panorama單元首映，並入圍了第54屆金馬獎最佳原創電影音樂。

Photo Credit: 盧律銘提供 盧律銘在2018金馬獎頒獎典禮表演《小美》主題曲後，與工作人員合照。

完整一部電影 較表現自我更為重要

「電影是一個整體，音樂沒有融入是很奇怪的。」每次接受採訪，盧律銘總是再三強調這一點。不似海內外配樂大師，一聽就知道是誰的作品，盧律銘試圖將音樂的辨識度降到最低，「現實生活中不存在音樂，音樂是創造出來的，不好好使用，在影像中就是干擾。」在他的心目中，音樂不是功能，而是具有生命力的有機體。

因此，盧律銘為《接線員》安排了略微疏離但濃郁的樂音，一路將主角的心理情緒堆至最高點；兩年後的《無聲》，他索性抽掉煽動情緒的音樂鋪陳，以幾近安靜、靜到可以聽見存在於場景裡的刮擦與細微聲響的方式，讓真實的緊繃和不安溢出畫面。

「有些導演希望音樂作為主導情緒的武器，但我很排斥這件事。」盧律銘認為，讓觀眾感動的關鍵，是與劇中的角色感同身受。音樂只能是香料，提味、引導觀眾的感官靠近導演鋪下的網。「有時候導演給的範例，未必是他真正想要的架構跟內容。」由於彼此對音樂的專業不在同一個位置上，做配樂必須與導演有大量的溝通，才能準確地跟著角色、配合畫面、符合剪接，讓彼此間找到連結點，並相互啟發。

備受矚目的《返校》是盧律銘與徐漢強導演的初次合作，也是他第一次遇上音樂底子極好的導演，細到旋律的某個音要換哪個音都能清楚溝通。因此僅管《返校》的音樂量極大，兩人的合作卻極為快速，討論也很精準。

Photo Credit: 盧律銘提供 盧律銘與《返校》導演徐漢強的合作，是少見的好默契。

如此的合作默契延續到2020年金馬獎年度廣告，以及今年初甫釋出的《鬼才知道》前導影片，都在影片呈現上達到極好的效果。對於曾兩度合作的柯貞年導演來說，盧律銘更是令人安心的存在，她知道他必然會將每一支電影配樂視為作品而非商品，這點讓她格外安心。

改變 從自己開始

盧律銘一直記得，英國Kingston大學影視配樂研究所畢業那天，系主任對所有人說：「今天你們離開這個地方，會很殘酷的發現，音樂並不能改變世界；但當你們離開這裡，就有責任讓這個產業有趣一點。」這段話對盧律銘影響極深，2017年以《天黑請閉眼》獲得金鐘獎最佳音效獎時，他甚至在得獎感言裡覆述了一次。

「台灣電影越多，我們工作機會就越多，但依然有工時、薪資等問題需要改變。」盧律銘對業界現狀憂喜參半。以預算來說，早年國片對配樂相對較不重視，往往都是用拍片剩下的錢支應，成品總是不如預期。

當然現在大家都知道優質配樂對電影的重要性，「但有些觀念還是要從源頭開始改變。」盧律銘舉例，部分預算較充裕的電影團隊在考慮配樂時，會選擇出國找國外錄音室、樂團及樂手現場演奏錄製配樂，其實台灣錄音和演奏水準一點都不輸給國外，作為配樂部門的頭，他一直堅持著請樂手進錄音室現場錄音的原則，即便現場錄音成本高昂，求好心切的他有時甚至必須自掏腰包貼補。

Photo Credit: 盧律銘提供 請樂手或樂團進錄音室現場錄音，是盧律銘製作配樂的堅持。

「如此一來，才能真正活絡整個產業的生態，讓產業裡的每一顆螺絲釘都得以維生。」身為電影配樂的靈魂人物，盧律銘覺得自己有責任去影響整個產業，堅定的語氣裡有著捨我其誰的使命感，早已不是過去那個什麼都不在乎、什麼都沒興趣的小孩。

「改變是好的。」盧律銘總是一再強調，也始終相信影視配樂產業還有更多的可能性，唯有持續地接受改變與嘗試，才有機會讓這個產業長出更多元豐富的面貌，而這也是此刻的他正身體力行著的目標。

本文經臺北文創授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航