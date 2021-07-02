避免群聚風險，中選會宣布公投延期至12/18，「刪Q」罷免案8/28投票

中央選舉委員會今（2）日舉行委員會議決議，原定2021年8月28日舉行全國性公民投票，因受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、武漢肺炎、新冠肺炎）疫情影響選務工作進行並增加群聚風險，確定改定於12月18日辦理。中選會也另外宣布，審查通過陳柏惟罷免案，定於原本公投日8月28日投票，是否因為疫情延後，將再提委員會議審議。

選務人員和場地難找、群聚風險高，公投確定延期

中選會說明，本會於110年5月27日發布全國性公民投票案第17案至第20案公民投票公告，定於110年8月28日舉行投票，超過1980萬投票權人將於遍佈全國1萬,479個投票所進行投票，選務機關所招募的投開票所工作人員則將近27萬人。選務工作繁瑣，除需動員相當人力外，亦需歴經相當時間籌備辦理。

然而COVID-19疫情在5月間轉劇，中央流行疫情指揮中心於5月11日宣布全國進入二級警戒，又於5月15日提升雙北市為三級警戒進而擴及全國，日前復延長至7月12日。除禁止室內5人室外10人以上之聚會外，並關閉校園、社區活動中心和宮廟教會等場所，選務工作亦受到嚴重影響與延遲。

中選會進一步表示，《公投法》準用《選罷法》第60條規定，全國約27萬投開票所工作人員都應接受選舉委員會所辦之講習。此項講習活動平均每場次超過200人參加，人數眾多，顯逾現階段中央流行疫情指揮中心的防疫指引而無法辦理。

而投開票所工作人員負責查驗投票權人身分、發放公投票、協助投票、維持秩序及辦理防疫事務等，與投票權人密切接觸，容易成為病毒傳播的破口。因此，地方選舉委員會反應，盼選務人員能優先施打疫苗，否則將引發辭退潮。

另外選舉業務龐雜繁複，多靠地方政府兼辦協助，而各地方政府現在無不傾全力辦理各項防疫工作，公所人力相當吃緊，實無暇再兼顧選務。

投開票所場地洽借困難。本次公投全國預定設置1萬7479個投票所，其中全國中小學校教室佔44%，依第三級疫情警戒標準及防疫措施規定，全國中小學校園停止對外開放，縱日後調降疫情警戒標準，全國中小學校園於第二級警戒期間仍停止對外開放，勢必無法提供設置投票所。

中選會也說，另外根據許多媒體報導與研究顯示，在國外各種節慶活動人流群聚之後，往往引發疫情升溫。鑒於公投日為全國近期最大規模人流移動與群聚活動，值此疫情蔓延之際，允宜避免因群聚造成疫情爆發之嚴重後果。

李進勇說，委員們認為，以上情形已符合依《公投法》第24條準用《公職選罷法》第66條第1項、第2項規定，公民投票投票日前發生天災或其他不可抗力情事，致可預見不能投票或開票之投開票所將達全國三分之一以上改定投票日期之要件，並參酌司法院釋字第553號解釋，避免依原定日期投票將產生立即嚴重之後果。為了確保公民投票之權利，維護全民防疫之成果，考量政府提高全民施打疫苗覆蓋率的時程，及選務作業調整所需時間，全體委員一致通過，改定投票日為110年12月18日。

中選會也補充說明，他們徵詢指揮中心對於疫情發展及疫情警戒措施等相關意見，指揮中心表示，由於影響疫情因素眾多且不確定性高，長期疫情趨勢尚待密切觀察監測。依國際疫情狀況，於疫苗覆蓋率不足、未嚴格管制下，重要節日或大型活動均會造成人口流動增加、民眾防疫遵從度下降，提高社區傳播風險，加上傳播力較高之變異株陸續出現，即使原本受控制疫情，仍有很大機率會再度快速升溫。

今距原定公投投票日不足2個月，預期投票活動將使外出人數增加，同時增加返鄉人流，可能助長病毒傳播風險，提高政府控制疫情難度。地方政府及地方選舉委員會對於依原定日期投票或改定投票日期意見不一，不過多數支持由中選會參酌指揮中心之防疫規範及意見後作決定。依今日委員會議通過修正後的公投案工作進程表，重要工作日程如下：

7月2日發布改定投票日期公告

8月8日投票權人名冊編造完成

11月8日公告投票所設置地點

11月13日至12月11日辦理公民投票案意見發表會或辯論會

12月14日前公告投票權人人數

12月18日投票、開票

12月24日前審定公民投票結果

12月24日公告公民投票結果

就有關投票權人名冊編造之基準，為凡於2021年8月8日（含當日）已登錄戶籍登記資料，依規定有投票權人資格者，應一律編入投票權人名冊；至於已編入名冊之投票權人於2021年8月9日（含當日）以後遷出者，仍應在原戶籍地行使投票權。

「重啟核四」公投案團體：重點還是不在籍投票

「重啟核四」公投案發起人黃士修透過聲明稿表示，現在公投確定延期，對民進黨來說，好處是避免疫苗民怨的報復性投票，以及有更多時間砸資源做宣傳，期望能將藻礁案和核四案翻盤。對公投領銜人來說，不用擔心三級警戒之下，投票率太低導致公投被封殺。

但他仍然要提醒，延期至12月18日，就保證不會再有疫情、疫苗施打率能達到群體免疫嗎？因此他認為「不在籍投票」才是真正關鍵。黃士修說，國民黨與民眾黨皆已提案召開立法院臨時會，希望民進黨能夠從善如流，不要再以私利考量，長年阻擋不在籍投票法案。

黃士修也表示，中選會副主委陳朝建主張的移轉投票，更是不需要修法的最簡便形式，戶政系統可立即處理，因此也希望行政機關能夠及早準備，請數位政委唐鳳督導協助，不應消極等待立院修法進度。

陳柏惟罷免案成案暫定於8月28日舉行

另外原本有望可以「綁大選」的台中市第2選舉區第10屆立法委員陳柏惟罷免案，中選會今天也宣告成立，也討論通過該罷免案定於110年8月28日（星期六）舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。

中選會表示，台中市第2選舉區原選舉區選舉人總數29萬1122人，法定連署人人數應為2萬9113人以上。該罷免案原連署人人數4萬3979人，符合規定人數3萬6073人，不符合規定人數7906人，已達法定連署人人數，依法應由中選會為罷免案成立之宣告。

中選會進一步表示，該罷免案之投票日期、投票起、止時間，依《公職人員選舉罷免法》第85條規定，將於被罷免人提出答辯書期間屆滿後5日內發布之罷免公告中載明，至是否改定投票日期，該會將於發布罷免公告後，再提委員會議審議，目前預計將在7月16日討論。

而發起罷免的「刪Q團體」本來希望可以和公投同一天投票，衝高投票率，但現在公投延期，而罷免投票卻舉辦在原定的公投日。他們日前就曾表示，為了防疫考量，希望投票延期；現在確定公投可以延後，但罷免卻不能延後，他們質疑「我們台中第二選區公民的命就不是命？」並呼籲中央選舉委員會的委員能夠審慎地評估投票日期。

對此陳柏惟辦公室執行長李雨蓁則表示，在這段期間無論是面臨疫情或罷免等議題，委員對團隊都是做以下的要求：

「盡忠職守、全力以赴篳路藍縷、無怨無悔齊心防疫、台灣平安」，一切以防疫為優先。

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核稿編輯：翁世航