2021/07/05,
社會

市府長期不正視茶室的存在，讓萬華一角成為「看不見的台北」

市府長期不正視茶室的存在，讓萬華一角成為「看不見的台北」
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

萬華茶室長期被汙名化，這個在地圖與都市計畫看不到的台北，始終沒納入市府的政策視野，以至於防疫措施無法對症下藥，也導致疫情爆發後，市府無法掌握萬華茶室的人群活動狀況。

文：尚智

蘇碩斌《看不見與看得見的台北》是台北城市發展史的重要著作，作者提出一個有創見的概念：清代官府無法直接統治地方社會的老百姓，只能透過紳商間接治理，因此對於人口與土地都僅有模糊的認識，此時為官府「看不見的台北」。

到了日治時期，殖民者透過現代化的統治技術，包括強有力的警察制度，以及精準的人口與土地調查等，終於達成數目字上的管理，於是成為政府「看得見的台北」。

進入21世紀以後，照理來說，現在的台北應該也是「看得見的台北」。不過遺憾的是，今年5月以來在萬華茶室爆發的疫情，讓我們發現，萬華茶室與周邊區域的非正式經濟部門，這正是「市府看不見的台北」。

萬華茶室（有女陪侍的特種行業，又有「茶店仔」等稱呼）的存在有其歷史根源，可以上溯至清代河港的風月場所，至日治時期，官方劃為「遊廓」以便集中管理，戰後轉化為寶斗里的公娼制度。不過，隨著1997年市府驟然宣布廢公娼，由於缺乏完善的配套措施，萬華的情色產業並未消失，而是走入地下化。

市府對這個議題的態度可說是眼不見為淨，只要求「小姐」不要上8米寬以上的大馬路拉客，在疫情爆發之前，還能看到警察在廣州街、西園路口站崗，把茶室圍堵於6米以下的小巷內，至於巷弄內的攬客行為則被默許。雖然柯文哲在第一任市長任內傳出，對萬華是否成立性產業專區不預設立場，但前提是地方居民要有共識，新聞一出，激起正反兩極的對立意見，這個討論無疾而終。

ypecmyfs0hz6iv2smso0p65vj12if7
Photo Credit: 中央社

正因為萬華茶室長期被汙名化，在這次疫情爆發後，許多茶室與周邊行業的工作者，以及前來消費的客人都噤聲，市府亦難以及時從事疫調。直到有的確診者發病後，才吐露曾經在萬華有過「人與人的連結」，許多人驚覺，原來萬華茶室的人際網絡與消費市場遍及台灣各地，遠遠超乎眾人想像。

反過來說，如果市府當初能正視萬華茶室的存在，使之納入正式的管理機制，在平時就建立基礎的調查資料；疫情爆發之前，就有適當的防疫措施；疫情爆發之後，市府也能迅速透過疫調掌握人群足跡。那麼，這次全台疫情就不會如此嚴重。

總而言之，這個在地圖與都市計畫看不到的台北，始終沒有納入市府的政策視野，以至於防疫措施無法對症下藥，也導致疫情爆發後，市府無法掌握萬華茶室的人群活動狀況，這是此次疫情向全台擴散的一大原因。

延伸閱讀

本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。