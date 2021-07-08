《唐鳳15個關鍵詞》：別拘泥於「共識」，如此才有創意發揮的空間

文：唐鳳口述，黃亞琪主筆

【關鍵字11：折衷取捨】

新冠病毒席捲全球，危機之中，面對汰弱留強的考驗，有的人一蹶不振，有的人逆勢投資壯大自我等待黎明來時，企業亦然。人們的生活模式也跟著改變，例如遠距工作和宅經濟的大鳴大放。

機器學習與民主

NETFLIX就是一個例。一開始，NETFLIX以一口氣上架一整季影集的創舉，吸引眼球；之後在疫情帶動下，個人化推薦與訂閱制助攻了會員成長數。「客製化是我們精益求精、日日追求的事，不管在內容或硬體設備的整合上，」這是二○一八年底NETFLIX新加坡亞洲創新大會上，產品副總裁泰德・耶林（Todd Yellin）的發言。

NETFLIX擁有用戶使用經驗的海量訊息，根據觀看行為的分析結果，可推薦用戶其他節目，並對新節目的製作做出判斷。當時，耶林也說，客製化是以全球為母體進行社群分類、推薦。

機器學習加上可觀的利潤動機，於是全球影視觀眾的多元面向有了更清晰、精準的描繪。讓人不禁好奇，相同的模式能夠運用在民主議題的推動上嗎？

被日本媒體譽為「IT大臣」的唐鳳不諱言，「運用機器學習確實有更好的方法來呈現公民的意見。讓這些方式進入政策制定過程的意義，或許在於創造出更好的政策結果。」唐鳳也表示，她從「占領運動」與「阿拉伯之春」等民主運動中，看到了眾多且複雜的溝通挑戰，因而有了開源資料科學平台Polis的開發，其中的數學理論正與NETFLIX所運用的推薦引擎大致相同。

比二元對立更複雜

二○一六年，唐鳳參與義大利都靈公民科技學院會議。當時義大利關注的焦點是即將舉行的憲法公投。該次公投將決定行政部門的權力，以及該國總統大位。在組織者要求下，唐鳳和四十名與會者在一個私密環境中，對公投進行了模擬審議。當參與者對同儕提交陳述表達立場，並產出意見矩陣後，Polis機器學習演算法就會自動運行。

轉換一下，若將試算表欄位中的「電影片名」改成「個人意見」，「觀眾」改為「選民」，「評分」改成「同意與否」，演算法就能找出參與者的意見模式，形成集群。唐鳳解釋，從公投的角度來看，絕對是兩極分化的議題，但事實上群眾有著複雜而微妙的觀點，也願意權衡考量各種主張，甚至挑戰現行的意見傳達程序。也就是說，議題本身並非僅有是非二元對立的答案，而是充滿了紛雜的意見和觀點。

正因為意見和觀點紛雜，而每一個意見都很重要，所以協作中必須有包容、協調與折衷。與唐鳳對談時，她也分享了參與國際論壇的經驗，若與她的徹底透明原則有所抵觸，她並不會一拍兩散，而是互相討論出一個折衷方案。生活中，我們也常面臨下判斷的時刻，但是未必要走到非黑即白的僵局。

連續、累積、有彈性

八次訪談中，唐鳳都沒有要求訪綱，我感到有些好奇，對此她的回覆是：「因為對我來講都是同樣的事情。」

乍聽好像很狂妄，其實不然。「如果已經擬好一個訪綱，我配合演出也是可以，可是這就不永續，因為這種架構有點像疊疊樂，很薄弱也很容易倒。」唐鳳認為每一次對話建立在之前對話的累積過程中，這是連續的結構，並非照本宣科僵固在一個模式中。它是有彈性的。

凡是與公共利益相關的事，唐鳳都用一種有彈性的折衷姿態面對。不僅工作八小時內，各項記錄全部攤在眾人面前，在藝術家鄭淑麗的睡眠行動計畫中，唐鳳朗讀多語開源語音資料集「同聲計畫」（Common Voice），唸到讓聽眾睡（不）著，現場還可接上腦波儀，因為是公共利益，他都二話不說參與。

我們呢？

日常生活中，有許多事情或狀況需要取捨，在取捨之間有什麼原則嗎？

工作上老闆要求你做不喜歡或你認為多此一舉的事情時，當下會有什麼反應？通常最後會做還是不做？

判斷事情一定只有零和一的選擇嗎？有沒有灰色地帶？

如果選擇了灰色地帶，如何避免誤觸雷區？是否會嘗試創造出更好的可能性？

聽聽唐鳳怎麼說

「Podcast」這個詞出現前就已經有些專門經營者，而許多國外媒體也常用這種方式訪問我。近幾年來，由於製作工具的民主化，基本上只要有手機或者手機加個好一點的麥克風就能進行。

大部分可以不受地點限制，不像以前做廣播一定要到錄音室或需要非常好的錄音環境，現在只要後製能夠解決的，都不是問題。我覺得有點像用智慧型手機拍電影一樣，大家很願意參與Podcast，有想法的人就可以成為廣播電台的台長，不同的聲音出來，這就是民主的展現。

與預設立場好好相處

當然，想法和問題紛沓而來，但是與問題背後不同的預設立場相處是我的愛好，即使沒有最後的共識或共同價值也無妨。選每一邊站，以多視角包容不同意見，徹底了解各方立場。協作中除了包容外，還有協調的挑戰。

好比之前參加一個年度國際戰略安全論壇，討論全球秩序與威脅等課題，該群體的特色是討論不對外公開，發言的內容不具名，也不能傳出去。這與我過往參與活動的原則相違背。

我參與開放原始碼活動時，基本上所有討論都是透明公開的，就算只是一小群人討論，我們也會留下文字或影像的記錄，日後有新人加入時便能分享。像上述的論壇，不僅避免公開討論，還是閉門討論怎麼對付另外一群人，類似的情況我沒遇過，通常也不會參加這類活動。

但是，現在國際戰略社區裡面，台灣經驗非常重要，我不能因為不習慣這種開會方式就不參加。後來討論出一個折衷辦法，我參加視訊，討論時我所有的發言都不引述別人講的話，透過同一個鏡頭錄我自己的臉和聲音，然後僅公開我自己這部分。

從結構上化解問題

這個過程的折衷取捨兼具黑客文化中徹底透明的部分，但我並沒有要求論壇的其他人這樣做。在取得雙方共識後，論壇會議一結束，我講的每句話就已經公開上網，這樣等於在兩邊取得一個平衡。類似的情況，在我入閣之前是不需要花時間斡旋的。

其實這個求解的範圍非常窄，因為我只錄我的聲音，其他人雖然了解，但他們也會擔心，萬一我的發言中提到某某某講得很好，其實就破壞了遊戲規則，所以這是很需要互信的。一方面對方需要信任我不會破壞規則，二方面我也需要信任對方，不會因為我在過程中採取一種徹底透明的方式，而不讓我參加，或者在我面前就不敢多說話。彼此互信之下，我們取得雙贏。

折衷或化解問題在生活中經常發生。很多人知道我小時候在學校曾遭遇霸凌，對我來講，解決方式就是自發去了解霸凌我的人的想法，了解之後用一種新的方式與同學互動，不是往復仇方向去想，而是從結構上讓事情不再發生。

因為是從結構上去解決和回應問題，本來的感受已經昇華，不會停留在《基度山恩仇記》中「有恩報恩、有仇報仇」的個體層次，也能避免留下心理陰影。只要是停留在個人層次，或者擴大對特定群體的貼標籤與歧視，若以這類方式回應，只會加深心裡不舒服的感受，並且沒有讓自己變得更好。

從結構上去回應，可以促使未來不會再發生類似的事，而我在觸目可及範圍內從結構上進行新的行動，讓同樣的事情不再發生在我身上，且發生在其他人身上的機率也會降低。

別拘泥於「共識」

我寫過一篇文章〈樂趣最優〉，其中談到一個作法：「不求共識，只求創意」。這邊應該稱為「共識期」比較正確，因為「共識」有兩個意思，一個是我們有共同的認識（common understanding），但英文不會翻成「consensus」；另一個是我們共同對這個合約進行認識，這時候就不是對彼此而是對外面，也叫「共識」，因為彼此共同遵循。

不過，我要講的是不要追求大家都可以在合約上簽字的狀態，而是達到大家都不反對的情況就可以，如此才有創意的空間。好比我們之前討論Uber是否是共享經濟，首先如果要求很精細的共識，就要解決到底什麼叫共享經濟的問題。因為有人認為沒有共乘服務不能叫共享經濟，只能叫零工經濟、平台經濟；但另外一邊的說法認為共享的是他的時間，如空閒或上下班時間拿來賺點錢，類似時間銀行的概念。

「共享」兩個字對每個人來說，意思都不太一樣，在這上面爭吵永遠不會有交集，當時我們就不要求精細共識，因為十年也不會有結論，反而是很具體地討論個案：一個沒有職業駕駛執照的司機，他利用上下班時間繞路載陌生人，一天進行二十趟而且還收費，這種情況你怎麼看？

然後發現，大家都有一些不反對的想法，但也不需要合約簽字，最後就變成今天的「多元化計程車方案」，至於什麼是共享經濟，我們根本不去碰它。簡單說，不要拘泥於語言上面，因為無法定義出來，下一步就沒有辦法往前走！

捨的可能性

在台灣，我們將寬頻、通訊和教育、學習、健康一樣都視為人權，現在我們的關注點還包含5G、AI的作法，就是要確保即使在最偏僻的地方，民眾使用起來都能像是蒞臨現場一樣。

為什麼將寬頻擷取能力視為人權？這是一種民主，人民不論何種因素都有發聲的能力和權利。

我徹底透明公開素材、累積素材，還有一個因素就是其實現在我還想不到怎麼去用這些素材，但未來總有人想得到，這是為未來而開放。我並非指定了用途，因此自然就比較坦然，素材最後變Podcast、書、漫畫或其他東西，我都無所謂。

如果有人覺得對他有用就拿去用，不管是新聞、創作、出版、社群，或者有饒舌歌手將訪談內容寫成歌詞等，可以有各種作法。說不定從哪個塵埃裡，就開出花來！

書籍介紹

本文摘錄自《唐鳳15個關鍵詞》，商周出版

作者：唐鳳口述，黃亞琪主筆

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與唐鳳促膝而談

關於人生、學習、工作、公民社會與未來世界的重要課題

透明性 • 共情傾聽 • 理性思維

永續發展 • 群眾智慧 • 社會創新 • 公民協力

不完美主義 • 破除定義 • 多視角 • 折衷取捨

閱讀 • 自處 • 死亡 • 幸福快樂

台灣、日本攜手合作出版

20個小時訪談，唐鳳第一人稱與讀者對話

隨書附贈一套16張「唐鳳語錄永續發展藍卡」

「我用VR到國際太空站，看著一艘藍色圓形的太空船，

真實體驗到眼前的地球，很美、很脆弱，

承載著至今為止的全部文明與意義，

就像『另類搖籃』，但文明還沒走出這個搖籃，

所以覺得特別脆弱……」

——唐鳳

15個關鍵詞，8次第一手訪談，20個小時深入對話，

唐鳳以第一人稱娓娓道來，核心價值、社會實踐、自我主張、生活與學習的想法，

從國際太空站用VR觀看宇宙的感動，到落實地球的具體行動，延伸至「因你而來」的未來……

在「人生商談室」中，針對讀者心中大小疑問，唐鳳全部有問必答。

一次次討論交流中累積，眾多公開資料中爬梳，

本書是「解惑」唐鳳的開始，更是一段彼此共創的旅程。

你知道嗎？——

為什麼唐鳳把自己「捐」出去了？她為何放棄著作財產權？不管你是誰，只要她想向你提供服務，她就慷慨給你！

如果你熬夜或失眠，唐鳳能夠在談話中與你同感、同理，而且同調，她怎麼做到的？我們如何培養這種傾聽的功力？

為什麼在「IT大臣」的心目中珍珠奶茶大有智慧，而且是創新典範？

天才與平庸之間的差異就像一種「藝術創作」。這種藝術怎麼欣賞？

如何學習唐鳳的「掃描式閱讀法」？練習不去「腦補」作者的意念、在睡眠中劃重點、一蒐尋就找到想要的內容？

為何唐鳳會說：在數位時代，「獨處的時候要特別謹慎」？

什麼是人生中最快樂的事？如何在睡眠中練習死亡？

「登出時候的世界要比登入時候的世界更好！」這句話怎麼解讀？

在15個關鍵詞逐一展開的過程中，我們也從不同的維度認識唐鳳，增幅自我與群體——

她的韌性不是不起波瀾，遇到負面事情時，不免情緒波動，通常一兩分鐘就過去了，不會再往上加，如同船在海上遇到波浪會擺盪，同時也有承載力。

先天心臟病與後天思想的灌注，她說：「每天都在死！每個晚上都死一次。」十二歲前在睡著不一定能醒來的情況下成長；開刀恢復健康後，她樂於分享新的靈感，即使有一天真的醒不來也沒關係。

她最常掛在嘴邊的「口號」是：「每天睡足八小時。」對她來說，睡著如同死去，睡好、睡足，醒來精神好，就要貢獻所學。

進了公部門當「公僕的公僕」，唐鳳成了搭建民眾與政府之間的橋樑，她不是滿口大道理，而是張大耳朵傾聽各方想法。她不輕易下判斷，選每一邊站（take all the sides），徹底了解每一邊的想法，形成共同價值。

她認為我們是思想的載體，就像自然生長的樹木，用自己的方式擴散，承載著世界。只有在遐想（reverie）的狀態下能成為載體，這個歷程是永續的。

從小熱愛電腦的唐鳳表示，人工智慧不會取代人生智慧，人生智慧不是人工智慧一下就能代表的。詩以最短篇幅清楚表達人生智慧，寫詩本身，就是一個人的修行。

唐鳳並不會去純虛擬或完全空想的地方，她也不太使用觸控式螢幕。她希望使用VR的經驗可以「增幅」（empower）整體認識，不僅只是參與而已。事實上，她無時無刻不在想著「增幅」人類的未來。

這趟「解惑」唐鳳的旅程尚未完成，只待未來的你啟程！

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰