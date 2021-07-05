美國大學申請論文毋須過度追求詞藻，四大題型清楚呈現「我是誰」

申請美國大學不是只有GPA、SAT/ACT成績很重要，招生官是以一個全觀的角度來檢視申請文件，意思就是說除了成績之外，文件中的每個部份都佔有一定的份量。

跟申請文件中一板一眼的數據不同，申請論文是能讓申請者展現個人特質，讓招生官進一步認識你的大好機會。讓我們打個比喻來說，申請論文更像是「膠水」，能將申請文件中的每個部分黏合在一起，呈現你最完整的形象。

相信自己夠好，用申請論文展現自信

從我們與美國大學招生官交流的經驗來說，不管申請者的申請論文寫的是什麼題目，他們都希望能透過文字，感受到申請者的自信，且能清楚的講出「我是誰」。

所以我們都會鼓勵學生，試著以這樣的角度思考申請論文，「我覺得自己很適合這間學校，希望能到場跟你們（招生官）談談我是誰、分享我的想法，雖然我不能到場，但我希望透過文字告訴你們，我是這樣的人…」

申請論文是你的個人心聲，太多建議反而失真

我們常常跟學生、家長說，申請美國大學競爭越來越激烈，會申請同一層級學校的學生，學業成績都差不多優秀，真正能讓學校看到你的，絕對是申請論文或推薦信等項目。

而申請論文的核心，是讓招生官認識你這位17、18歲的學生，所以記得要用這篇文章為你發聲，讓招生官讀完後，可以大概知道跟你當面對話的感覺。

很多學生會把申請論文當成英文寫作課的作業，強調華麗辭藻、戲劇化的情節等，或者四處詢問老師、親友的建議，我們認為尋求他人建議是好事，但是你該問他人的是「這篇論文讀起來像不像我？」而不是問「這篇論文寫得好不好？」

因為沒有人跟你經歷過一樣的事，沒有人比你懂得如何寫下自己的體悟，採納太多建議，反而會讓申請論文失真，失去最原始的、屬於你的聲音。而你的心聲，正是申請論文需要展現的重點，所以不要讓別人替你的經歷操刀，不要因為過多建議而改變你最原始的想法，因為閱人無數的招生官一定看得出來。

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雖然招生官不斷強調，沒有偏好的申請論文題型，不過每年都要閱讀上萬份申請論文的他們，還是會受到幾種題型的啟發及感動，準備動筆寫申請論文的你，不妨參考看看！

題型一：你如何改變想法

申請論文要展示「我是誰」，要提出自我反思，那麼沒有什麼比這個題型更能展現你的體悟。

當你寫下一個事件、一個人是如何改變了你原本的想法，或許是在籃球隊的團隊合作中，看到別人的努力，或許是在學生會擔任幹部時，受到挫折，讓你變得更成熟，這樣的文字有影響力，也能讓招生官更容易瞭解你，並想像未來的你，在大學遇到挑戰時會有的反應。

當你在思考這類題型時，不用想著要寫下什麼重大轉變，才叫做成長，招生官知道你是個17、18歲的學生，遇到的轉變不一定有相當大的反差，他們想知道的是你原本以為的觀點，因為什麼事而改變。

題型二：你與人相處獲得的反思

跟上一個題型類似，招生官也喜歡閱讀跟「人」有關的故事，因為閱讀你跟人相處所獲得的反思，也能讓他們想像未來的你在大學中，與人建立關係時的模樣，你會是什麼樣的同學、室友？你會是個有趣的人嗎？

但是我們常常提醒學生，寫與人相處的題材，很容易寫太多關於別人的事，而忘了寫下你的反思，這樣看起來就會是一篇關於別人的故事。像是我們輔導進入史丹佛大學的學生，在申請論文寫到經由翻譯奶奶的自傳小說，瞭解不同時代之下，女性的地位，有了這樣的體悟，她開始藉由志工活動幫助更多女性，這兩件事的比例如果拿捏得不夠精準，會導致全篇都在寫奶奶的事蹟，沒有學生的自我體悟。

題型三：你的脆弱一面

如同Common App中其中一題，要申請者描述自己從失敗經驗中學到什麼，招生官也希望能透過你在申請美國大學的過程中，更加認識自己，並透過申請論文寫下自己脆弱的一面。

跟失敗再站起來的經驗不太一樣，你的脆弱是更深一層的情緒，是一直以來難以啟齒的感受，或許是遭遇過健康問題、對身份認同的掙扎、道德衝突等。你不用把自己寫得特別可憐或可惡，因為我們都是人，都會犯錯，只要你願意敞開心胸，在申請論文寫下這些很有力的情緒，就是展現了人性的另一面。

招生官之所以會受到這類題型感動，是因為大多數的申請者都盡全力在申請文件中展現自己最好的一面，沒有太多人願意提及讓自己感到掙扎、脆弱的事，所以不管招生官是否曾有過你的經歷，他們都能對你的成長、體悟有所感受。

題型四：你的熱情所在

不是每個人在這一生中，都能找到熱情所在，所以如果你在年紀還小時，就找到自己非常熱衷的人事物，就更有可能自動自發的追尋，並進一步的引領他人，產生影響力。

這個過程，是招生官希望能看到的成長，也會讓他們瞭解，未來的你在大學中，會如何領導他人。當然也不是一定要充滿熱情的申請者，才有可能獲得錄取，不過招生官每年看這麼多申請論文，也希望能從申請者身上學到一些新知識，所以如果你對某個領域充滿熱情，不妨利用這機會與他們分享，也藉此反思自己的熱情是從何而來。

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我們建議，每位學生都要把握申請論文的空間，讓招生官更加認識你，不管是什麼題型，寫申請論文都應該要注意「創造畫面感」，也就是英文常說的showing over telling，與其一直重複說自己對於舞蹈很熱情，不如描述自己喜歡的曲風，以及練舞時過程，運用生動的範例及文字，寫下你的感受及反思。

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本文經火箭教育RocketAdmit授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航