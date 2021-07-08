愛默生〈論友誼〉：先要有非常強大的兩個人，才能有非常強大的一段友誼

文：拉爾夫・沃爾多・愛默生（Ralph Waldo Emerson）

〈論友誼 FRIENDSHIP〉

（前略）

友誼或可說需要各種稀有且所費不貲的天性，而且每一種都需要良加調教、使其愜意地適應，接著還得有環境配合（因為即便如此萬事俱備，某位詩人說，友愛仍要求雙方得氣味相投），以至於要完全滿足條件是鮮少能獲得保證的事。據某些此種暖心故事的專家所說，友誼無法在超過兩人之間達到完美的境界。我本身對友誼的標準不會那麼嚴格，而那或許是因為我從未體驗過那麼高境界的夥伴關係。

我更樂於去想像一個圈子裡有神一般的男男女女，人人各自有著不同的關係，而他們當中存在著一種高超的智慧。但我發覺這種一對一的法則，在對話中是不容挑戰的，而我們又需要透過對話來達成友誼的實踐與完滿。別把水與水混合得太過分。最好的一群人混合起來，其效果就跟把好與壞拿去混合一樣惡劣。你或許能屢試不爽地分別跟兩個人在說說笑笑中獲益良多，但一旦把你們三個人湊在一起，你便會再聽不到一個具有新意與熱情的字眼。兩張嘴說給一雙耳朵聽，或許可行，但三張嘴想同時投入一場誠摯而徹底的討論，難矣。

在一群人當中，你若是不讓隔著桌子的兩人不受打擾，那他們之間就決計不會產生前述的誠摯對話。在一群人當中，個人會第一時間把自我融入到一個與在場各種意識精準共存的社交靈魂中。朋友與朋友間的私心、兄弟姊妹間的親暱、妻子對丈夫的偏愛，都不能適用於那裡，情況恰恰相反。只有航行在在場者的共識之上，而沒有狹隘地侷限於自身想法，他才能發話。惟這種規矩，這種由常識與禮貌所提出的要求，正好摧毀了深談所需的高度自由，因為深談需要的，是兩個靈魂絕對地融合為一。

沒有什麼比兩個不受打擾的人，可以進入更單純的關係了。惟究竟是哪兩人會展開對談，還是得由親疏來拍案。兩個毫無關聯的人是聊不起來的，他們無法帶給彼此喜悅，也永遠不會覺得彼此有潛力帶給雙方喜悅。我們有時候說起誰很會聊天，講得好像那是某些人身上一種固定的才能。但對話就是一種稍縱即逝，飄忽不定的關係， 僅此而已。

人可以因為思想深刻與口才便給著稱；但即便拿出所有的看家本領，他仍無法跟他的姪甥或叔伯說上半個字。旁人指責他默不作聲，就像他們指責日晷在陰影下無用武之地，是一樣沒有道理。其實在太陽底下，他當然能像日晷一樣指出時間， 就像只要有享受他思想的人圍繞著，他也將重拾他的如簧之舌。

友誼的一項條件，是那種介於像與不像之間的稀有中間值，因為這種狀態會讓雙方感覺到來自另外一邊，那股異議威脅與同意接納的雙重刺激。我寧願孤獨度日直到世界末日，也不要讓我的朋友用哪怕一個字或一個眼神，逾越了他真實心情的分際。我有多排斥對我的敵意，就有多排斥對我的迎合。讓他不要稍有片刻違背了自己的心意，因他身為我朋友，所能帶給我僅有的喜悅，就在於使原本不屬於我的東西，如今屬於了我。

我明明在尋覓的是堅定的攻勢，或起碼是堅定的守勢，結果找到的卻是軟爛的讓步，那會讓我非常不快。與其在朋友身邊當他的回音，不如去惹他煩他。「可有可無」是高超友誼境界的一項條件。而此崇高的境界，會先需要有超凡卓絕的組件。先要有非常強大的兩個人，才能有非常強大的一段友誼。就讓這段友誼成為兩個強大靈魂的結盟，就讓他們相互觀察、相互恐懼卻步，直到他們從這些差異底下，觀察到那深深將他們連結起來的同一性。

只有一種人適合這種友誼，而那種人必須器量宏大，必須確信偉大與良善永遠是最好的選項，必須不汲汲營營於干預他自身的命運。就讓他也別干預這段友誼吧。就讓鑽石去千秋萬代慢慢地成長，也別奢望去揠苗助長地加速永恆的誕生。友誼需要被當作宗教一般對待。我們總是說什麼挑選朋友，但朋友是自然而然被篩選出來的，其中一個重點就是尊重。

對待朋友，要像對待一片風景。他肯定會有你所沒有的優點， 甚至是你若一定要把他拉近到身邊，你會覺得自己無法苟同的厲害之處。那你就站開到一邊，為這些長處騰出空間，讓這些長處去生長，去擴張。你交朋友到底是為了他的思想，還是為了他的鈕扣？只要你心胸夠寬大，你就可以像個局外人一樣去看待他的上千件作為，讓他可以踩著聖潔的土地接近你。就讓小女生跟小男生去把朋友當成自己的玩具吧，小朋友才會捨棄至為高貴的裨益，寧去吸吮那稍縱即逝而攪亂一池春水的歡愉。

讓我們進入這個公會，但當個長期的見習生吧。為什麼我們要侵門踏戶地去玷汙那些高貴而美麗的靈魂呢？為什麼我們要那麼莽撞地去處理與朋友的個人關係呢？為什麼要沒事跑到朋友家，或是硬要去認識他的母親跟兄弟姊妹呢？為什麼硬要他來你家拜訪呢？這些事情對我們的友誼有什麼實質意義嗎？停止這些胡摸亂抓的行為吧。讓朋友於我就宛若一種抽象精神。或是一則訊息、一宗思想、一種誠意，一道我盼望他投來的目光，而不是具體的最新發展或一鍋燉菜。

我要是想聽政治、想跟人茶餘飯後閒聊、想跟鄰居守望相助，自有沒那麼了不起的夥伴可以找。我與朋友的交流，難道不應該更富詩意、更加純淨、更普世，也更跟自然一樣偉大嗎？我難道應該覺得比起在地平線上沉睡的那朵雲，或是比起把小溪一分為二的那片搖曳生波的草叢，我們的友誼竟是對神聖的一種褻瀆？讓我們不要去詆毀友誼，而要去將之提升到神聖的標準。他那桀傲不馴的銳利眼眸，跟他那睥睨一切的儀態與行動，都不會導致我去貶低他，反倒會強化我心目中的他。

我們要崇拜他的種種優越；以全副精神去祝福他，一個念頭都不可少，你要把所有的祝願都囤放起來，一個個說給他聽。守護他就像守護你的對手，讓他成為你美好的宿敵，在無法馴服之餘又讓你肅然起敬，一點也不是什麼轉眼就過時的方便小物，可以隨手丟棄。蛋白石的色調、鑽石的光彩，太靠近都是見不著的。

我給朋友寫了封信，然後收到了封回信。這於你或許不值一哂，但卻讓我深獲滿足。那是一份他值得給出，而我值得收到的精神贈禮。這對誰都不是一種褻瀆。在這些溫暖的字裡行間，心會得到勇氣去傾吐那些它不願意訴諸唇舌的東西—— 亦即，心會去預言一種比起所有英雄事蹟都已經證明過的東西，都還要更加神聖的存在。

我們必須對這種友誼的法則懷有一定的敬意，免得你等待開花等到失去耐性，反而讓那完美的花朵受到了戕害。我們必須先屬於自己，才能屬於別人。犯罪固然不對，但按照拉丁諺語Crimen quos inquinat, æquat 所說，犯罪起碼可以滿足一件事情： 你跟你的共犯說話沒有尊卑之分。在那些我們敬佩愛慕的人面前，我們起初是做不到這點的。然而就我的判斷，自我的界線上哪怕是最小的缺陷，都會像顆老鼠屎似地毀了整鍋友誼的粥。兩副靈魂之間想要擁有深層的和諧、相互的尊敬，他們就一定要先在雙方的對話之間，各自代表整個世界。

友誼既然如此偉大，那就讓我們用我們能力所及最宏偉的精神去參與吧。不要說話，因為我們要在沉靜中才能聽見諸神的竊竊私語。讓我們別去插手干預。是誰讓你去東翻西找，看有什麼應該對那些出類拔萃的靈魂訴說？又是誰讓你覺得你應該對他們開口說任何一句話？不論那內容有多麼巧妙、多麼優雅與無害。愚蠢與智慧都各自有無數的等級，你不論說什麼都只能表現出自身的輕浮。耐心等著，你的心自會適時開口。請你等待，直到必要與永恆用力量掌控了你，直到日與夜徵用了你的雙唇。

美德惟一的報酬，就是美德；你想擁有朋友唯一的途徑，就是自己先當個朋友。想方設法踏進別人家中，不會讓你拉近與他的距離。若是志不同道不合，則他的靈魂只會加速逃離你，他對你將不屑一顧。我們遠遠看著高貴之人，他們就已經在排斥我們了，那我們為什麼要當個不速之客硬闖呢？

遲了——太遲了——我們才領會到沒有任何人為安排、任何人為引薦、任何社交習俗或慣例，可以些許有助於我們站穩腳步在想跟他們建立的那種關係中，我們僅有的寄望，是把內在天性提升到跟他們同樣的境界； 然後我們就能像水一樣去與水相遇；其實在提升之後若仍未與他們相遇，我們也將不再渴望他們了，因為我們已經成為他們。歸根結柢，愛只不過是人自身的價值、從他人身上反映出的倒影。人有時候會與朋友交換姓名，就像是在昭告天下說我們與人相交為友，但其實每個人所愛的，都還是自身的靈魂。

我們對友誼的層次要求愈高，就自然愈難用血肉之軀來建立這樣的友誼。我們永遠是隻身一人，於這個世上踽踽獨行。朋友，至少是我們所憧憬的那種朋友，只不過是幻夢與寓言一場。惟超凡的希冀永遠在鼓舞那顆忠誠的心，而那希望就是在某個別處，在普世力量所能及的某個區域，有一個可以愛我們也可以為我們所愛的靈魂正在行動、正在堅持、正在勇敢地嘗試。我們或可感到慶幸的是我們青澀的時期、犯蠢的時期、笨拙的時期、還有丟臉的時期，都是在獨自一人中度過，而等我們長大成人後，我們將以帶著英雄氣概的雙手緊握英雄的雙手。

除非親眼所見否則勿受規勸，也不要與低賤者建立盟約，因為友誼在這種人身上不會出現。躁進只會出賣我們，讓我們陷入上帝不願見證，輕率而愚昧的同盟。堅持走自己的路，你會略有所失但收穫豐碩。你將能表明心跡，讓自己脫離虛假關係所能觸及的半徑，而世上最為德高望重者會受你吸引，他們是任何時候，自然界裡都只有寥寥一兩個在漫遊的鳳毛麟角，在他們的面前，芸芸眾生僅僅是遊魂與掠影。

有人擔心把我們的人際關係搞得太形而上，彷彿此舉會讓我們的真愛蒙受損失， 但這想法實在是愚蠢至極。不論我們透過思考去對我們的主流觀點進行何種修改，自然都一定會以其之力把我們再推回去，而這固然看似剝奪了我們一些樂趣，但自然終究會補償我們以更大的歡喜。就讓我們去感受，人類可以說是絕對的孤立。我們確信自己已經具備一切的條件。

我們前往歐洲、追隨人物，或是閱讀書本，並本能地相信這些地域、人物、著作可以召喚那些條件，讓我們認識真正的自己。但這完全都是乞討的行為。那些人物與我們並無二致；歐洲不過是逝者留下的褪色衣衫；書籍則是逝者的鬼魂。讓我們放下這些偶像崇拜，拋開這種托缽行為。甚至讓我們揮別最親愛的朋友，對他們出言不遜說：「你是誰啊？放開我。我再也不依靠誰了。」

啊！你不明白嗎？喔，兄弟，我們如此分別，豈非為了有朝一日能在更高的位置重逢，只是為了能更屬於自己，進而更屬於彼此嗎？朋友是雙面神：他既顧後也瞻前。他是我之前所有歲月的孩子，也是我未來歲月的先知，他是預告我有更好朋友即將蒞臨的傳令兵。

書籍介紹

本文摘錄自《人但有追求，世界亦會指路：愛默生散文精選集》，商周出版

作者：拉爾夫・沃爾多・愛默生（Ralph Waldo Emerson）

譯者：鄭煥昇

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奠立美國獨立精神、美國文藝復興的領袖人物

十一篇雋永散文精選精譯，

沒有讀過愛默生，就不能說你認識美國！

「你的善良必須有點鋒芒，否則就是空話一場。

在一個時時想把你改造成另一個人的世界裡，做你自己就是最大的成就。」————愛默生

美國第44任總統歐巴馬最愛之書，並在演說中多次引用愛默生〈論自立〉格言

〈美國學者〉被譽為美國思想文化的「獨立宣言」

〈論自然〉啟發梭羅創作《湖濱散記》

繁體中文最完整選集，精選精譯

愛默生是美國最偉大的思想巨人之一，被稱為「美國文明之父」、「美國的孔子」，也是「美國文藝復興」的催生者。他以深刻的哲思、簡鍊優美的文字，確立了十九世紀美國朝氣蓬勃、自信昂揚的文化精神。

他的學說崇尚自我、自由與民主，鍾愛自然、靈性與詩歌，更融合了超越論與德國唯心主義，其影響力無遠弗屆，梭羅、惠特曼、尼采、德希達、拉岡、霍桑等人，都視他為精神導師。

愛默生的一生思想，幾乎都體現於他優美而氣勢磅礡的散文之中。他最著名的〈論自立〉展現美國獨立進取的開國精神，為歷屆總統所必讀；〈論自然〉融合了東方天人合一思想，充滿靈性與哲思；〈美國學人〉則被譽為美國思想文化的「獨立宣言」。篇篇文字深沉而雋永，為混亂時代中的心靈撫平焦躁，汲取智慧與力量。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬