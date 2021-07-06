去出版社上班可以寫作嗎？社群小編的工作跟文字寫作有關嗎？

文：換日線

（作者說明：這是一篇答客問。本來的問題是這樣：文字工作者的基本門檻是什麼，是不是有自己接案跟去人家出版社之類工作的差別？）

首先，我得簡短說一下我的經歷，因為都很短暫，也很久遠前了，不知道現在的生態如何？參考之。20年前（真的整整20年）我是文學雜誌的責任編輯，兼任作家的網管（比現在的小編責任大，因為我是必須從寫程式到寫網頁架起一個網站兼做小編。）接著我幹過教科書排版、網路書店企劃、標案公司的網頁規畫設計師（加個師好像很厲害XD，要畫網頁配置那種）書展基金會短暫的企劃、獨立書店的副店長及店長（不同兩家！）最後才是我現在的接案工作。

時報出版社有一本村上龍寫的《新工作大未來》（天吶我買好久都沒拆開看過XD）我常在想應該有人好好的把「去出版社上班」的內容寫成書，現在可能要加一條「社群小編」也都要寫進去。

我有接過「寫字有錢賺」的工作嗎？有。不多，一年一兩篇。接案十多年有遇過最好的pay是寫一篇兩千字左右的文配五張圖八千塊左右。（多半都是因為北部公司的人不想花車馬費南下，找南部寫手。）再不就是要寫什麼南部的採訪文（活動、人物、地點）認識的朋友會找我，一篇兩三千塊也是要附照片之類的。

有一段時間寫政府標案的觀光文，這一系列需要露出曝光（分享張貼到其他地方的意思）連同車馬費和寫文費，差不多就是出門玩一趟有人付錢但要寫文章的狀況。（那年我就開著車寫了雲嘉南觀光景點的文，沒有得到太好的收入。）其他的，我的文字不夠好，不是那種投稿有人要或是有人邀稿的狀態。（只能認真寫matters、方格子、medium）

也曾有人問我能不能跟他一起做高雄景點書，我負責拍照，他負責寫稿。我沒答應，關於拍照，我可能比寫文堅持更多，我沒有辦法依照別人「想要」的方式拍照，寫文章還行，拍照無法。而真正讓我開始寫文有稿費的是2009年高雄世運時，負責行銷的人在很多部落客裡挑中了我，要我去充當世運記者，而且不限制我的文字和我的角度，也不用置入，一週一篇吧（忘了。）有什麼特別的活動需要去寫一下。

真正的「文字工作者」應該要是「很專業」的靠「寫字」過活。這種人多嗎？不多，大部分人多半都是「斜槓」，很少有人「只有寫字」可以生活的。接演講的、上課有車馬費的，對我來說都不是「文字工作者」，定義上要先寫清楚，畢竟很多「想要靠寫字賺錢的人」都沒有想過「很多人是靠拋頭露面賺錢的」。

那麼「去出版社上班」都在幹嘛呢？

認真來說真的在出版社工作（或媒體工作）大概只有一種人要一直不斷寫字吧！應該是「採訪編輯」（我不確定這個職稱對不對。）比如說雜誌的專題報導，要先想個專題，再來找出對象，去訪問、啃資料，然後寫出那個專題報導。當然，線上不少記者只要抄PTT就好，文字用得很不精準、事實沒有查證的多的是，我每次看到「實習記者」寫出那些一眼就知道沒有訓練過的鄉民報導，我都會立馬關掉（不然會罵人。）

除了這種需要「採訪編輯（記者）」外，出版社從編輯（偶爾充當社群小編）、行銷企劃（常要兼任社群小編），應該每個人都是十八般武藝樣樣精通，從文字的專業到服務作者及讀者，再看老闆和所有人的臉色，才是真正出版社裡工作的樣貌。（我很早就從「編輯」這個位置逃跑了，我沒有能力服侍所有奧客工作上要遇到的人。）

編輯要做的事：看稿、校稿（從文字稿到排成的書稿，有時要去印刷廠看印）、催稿、跟作者溝通（包括被罵和找那些交不出稿就神隱的人：作者、美編）、找人做封面（含溝通的過程到最後完稿）想新書計劃、發掘新作者、拋頭露臉上廣播做Podcast開直播賣書，真正寫字的機會可能只有想書名、書上的文案，或者在社群上說說自己做書的心得兼賣書。（編輯朋友幫我加了一條：通靈，編輯最好都要知道每個人的需求和哪一本書會賣。）

行銷企劃要做的事：永無止境的發書訊、找人讀書、推書、賣書、寫書評、寫心得、去通路報品跟別人說自己的書有多厲害，才能讓博客來誠品金石堂及所有通路決定下多少量。接著發通路開出的文宣需求給美術設計（嗨，我在這），想一下行銷案型搞個什麼贈品、合作、書展，然後重複上面編輯也會做的事：拋頭露臉上廣播做Podcast開直播賣書，同樣的在他們真正有機會寫文字的時候，可能也只是「賣書的文案」或者「做書的心得」。

其實「做書」跟「賣書」都很好玩啦，但你服務的對象是「書」是「作者」是「讀者」（當然還有給你錢的老闆），真的不要把「去出版社工作」想成「可以寫自己想寫的東西」。

但特別說明的是如果跟「寫作」無關，「編輯」這項工作是一件專業性質極高的「文字工作」。

比起寫作，也許去出版社上班，你要更喜歡「閱讀」而且「樂於分享、傳遞」，你要使命必達的完成一本書，然後把它賣到每一個「願意」「花錢」的讀者手上。（我現在的角色是「書設計」，不用賣書，但我還是盡可能的能發揮一點能力幫忙讓我喜歡的書有機會被看見、被買回家。）

補述：找推薦人掛名這事，是看各個出版社的分工。

那麼「社群小編」的工作內容呢？

事實上應該把「社群小編」改成「社群行銷」會比較好理解。2020年大選前，我接了一個民意代表在選前十天的設計。（這細節有空再寫。滿有趣的。）這十天都在幹嘛？每天stand by在電腦前，隨時接「小編」給我的指令：明天掃街路線要做成幾張圖，今天新聞突發事件需要做個字卡，晚上造勢完後需要發一張圖感謝鄉親，政見政策要經常性地更新⋯⋯等等。

「社群小編」需要的是洞察現在「社群上的受眾在流行什麼話題？」

舉個例來說，去（2020）年有一個「粉紅色口罩」的事件，很多名人、單位的頭像都在那一天換成粉紅色，這就一種對時事的敏銳度，你帶不動風向，至少你要會跟風、會蹭話題，當然小編還有一個相當重要的能力：你要有明辨「什麼風向能跟，什麼不能」的能力！你還得要有能夠清楚知道「哪一個立場是能支持的，哪一個不行。」

至於社群小編的「文字能力」可能還是「想文案（想梗，不是梗圖，是梗，話題的意思）」這種事，比如說愛料理的Facebook最近常出題讓人答：「菜名加一個字毀掉你對他的食慾」（這留言超好笑的）你要怎麼維持「社群」的能見度？你要怎麼跟上社群火熱的議題？都是比文字能力更重要的事。

但話說回來，很多人從小上網慣了，不知道很多網路用語在身為小編的時候並不適宜。比如說，歧視性的字眼、太過個人立場的表述（你是小編，不是你。）真要說「文字能力」我想至少要有辨識「自己寫出去的字的意義是什麼」，你是代表你服務的單位，不是你個人，更好的「小編」還會幫老闆字字斟酌寫出去的每一個字。

社群時代的速度很快，話題起來的速度很快、消退的速度也很快，你要有能力創造話題、跟上話題、維持話題，這是小編的工作，無所不用其極就對了，要的絕對不會只有「文字能力」。

下面是QA了。

文字工作者的基本門檻是什麼？

一，要多閱讀。（而且不是閱讀「任何一種教你成為什麼」的那種書，而是廣泛且深入的閱讀。）二，要有觀察、關心時事的能力。三，要有獨立的思考。

你剛起步時是如何累積人氣的？怎麼累積自己的知名度的啊？

20年前我剛寫發報台的時候，時代不是像現在這樣「做什麼都要想到名氣」，我真心喜歡文字、喜歡任何新鮮有趣的事（那時網路上一切都是新奇的。現在對我來說依然如此。）

我沒有覺得自己有過什麼樣的人氣。在matters怎麼累積「追蹤人數」？也許是因為我的人生經驗比較多，我看得到很多人想讀什麼。至於「知名度」，我真的沒有知名度。

真的要問「怎麼累積？」

「累積」的字面意義應該沒有人不懂吧？你不起身、不去做、不持續，就沒有「累積」這個詞存在。而「累積」出什麼，得回到你在起身持續的行動中做了什麼？你給自己一些目標了沒有？你讓自己挑戰過些什麼？你不會一直在「同一個階段」累積，你會不斷地往「更上一個階層」累積自己的能力。（你不用真的「立下一個目標」但累積的過程裡，你要感覺自己缺什麼而補上什麼。）

那你是如何接到第一個案子的？有沒有哪個網站或管道是適合新手接案的？

我以前真的有上104外包網找過案子。新手接案還是要整理一下「作品集」。我自從接出版社的案子後，好像沒有真的自己去找過案子，多半是別人來找我的（口耳相傳，這樣。好名聲跟壞名聲都傳。XDDD）

嚴格說起來我第一個案子應該是：雖然我只有一個正職的工作是做設計相關，但很多打雜要做的設計，我沒有推辭過，也就累積了一些設計經驗。所以有一回出版社在書店看到我幫書店做的設計後，就發稿給我了。

而我第一個「文字工作」相關的案子，就是上面說的那個：部落客正紅的時候，剛好我也是個還算有點活躍的部落客，被找去寫世運的報導。其他的文字工作多半都是別人找我的，對比起「設計」，我的文字比較沒有辦法「服務案主」，我寫不出「別人希望我寫」的東西。

另一個也跟文字相關的工作是我自己找來的。網友在網路上徵數位時代的「網摘師」，我試了幾次就做了半年吧？每天早上寫三則新聞網摘，放到數位時代的網站上。（其實也是另一種小編，要知道這一天什麼話題有聲量，但要用自己消化後的方式寫出另一則短文。）

有沒有接過業配文？

有接過一個燈的。這個燈現在還在用。但費用我忘了有沒有，但有燈。日前有人發email給我要試用飲水機，我沒回也就沒下文了。我寫不了業配文，心得可以，但要叫我鉅細靡遺寫功能我實在無法，對我來說那太囉嗦了XD。

有寫過以文換書、以文換電影。但同樣，我寫不出別人希望的那種文字，後來就沒寫了。別人要的常要把書啊電影寫得很厲害，我天生對「厲害」的東西辭窮，就算真的很厲害，我也常辭窮到寫不出來。但有被稱讚過把書和電影寫得很好看就是了，不過沒人花錢請我寫。另一部分是因為「地域性」的關係，我其實應該要有很多「試映會」可以看的，但都在台北，不然電影電視都有人傳過連結請我先看過寫文。（但沒有錢啦！）

最後講一個笑話：有一次看到青年女孩的夢想幻職業，有一個是「作家」，我跟姊姊說起這事，她說：「沒有在看書要怎麼成為作家？」對啦。想成為文字工作者，你起碼要多讀一點書啦，不然你會辭窮到只會用網路用語。那夢想職業的男女類別裡都有「社群小編」那麼，精進一下自己的「行銷能力」吧！

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航