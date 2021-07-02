公視《勇者動畫系列》為動畫元年打頭陣，黃子佼與眾星出席線上記者會大談創作秘辛

公共電視將於7月4日（週日）播出首部4K動畫影集《勇者動畫系列》，今（2）日舉行5G線上直播記者會。線上直播記者會出席的主創團隊，包含原著漫畫作者「黃色書刊」、製作人王尉修、導演楊子霆、配樂師張衞帆、黃子佼、旺福小民與Mami、美秀集團鍵盤手冠佑、鼓鼓呂思緯、小魏魏嘉瑩以及黃奕儒，眾人共同分享創作台灣原創《勇者動畫系列》的幕後趣事。

《勇者動畫系列》第一季共有6集，每集片長約24分鐘，改編自漫畫家「黃色書刊」的經典作品，早在台灣動漫界有一定聲量，此前也將漫畫中角色變現轉化為周邊商品，包含公仔、包包等等，已經有一定的粉絲群，而由文化部前瞻預算支持，公視主導、大貓工作室改編製作的《勇者動畫系列》，同樣延續「黃色書刊」一貫的黑色幽默，探討善惡二元之間的灰色地帶，多元的觀點反映出當下的時代思潮。

《勇者動畫系列》從提案到完成製作，共歷時3年，且規格提升至4K，同時也是今年公視動畫元年3部作品中的開路先鋒，公視動畫共同監製林瓊芬先前就表示：「自暑假起將透過PTS Animation Lab動畫實驗室一口氣推出3部作品，有從黃色書刊人氣漫畫改編的旗艦級《勇者動畫系列》、有結合奇幻與科普的創新動畫《歐米天空》，還有跨越世代的水果奶奶IP原創動畫《妖果小學堂》，這其中有貫穿不同年齡層，也橫跨不同類型，希望自此合力推動蘊藏已久的台灣動畫能量。」

製作人王尉修表示：「光是動畫團隊就快80人，加上配樂、音效，配音可能破百人。大約是可以做一部台灣動畫電影的規模，加上公視的支持，更有信心和勇氣，只要專心好好把作品完成，以往做一半可能就在擔心資金不足了。」導演楊子霆則補充：「這次整個過程就是在闖關，公視就像故事裡的心靈導師一樣，總在關鍵時刻跳出來放絕招，更希望大家看完後能從動畫中找到共鳴。」

至於《勇者動畫系列》原作作者黃色書刊表示：「漫畫被改編是一個很遠大的目標，很像在做夢，真正被實現的時候，是很感動的，當動畫團隊來找我，我馬上就答應了。」黃色書刊也特別為影集創造全新角色「忠誠勇者」，提供漫畫迷、動畫迷、追劇迷不同的體驗與想像。

Photo Credit: 公共電視 原著黃色書刊

而《勇者動畫系列》的角色配音星光雲集，邀請到三金主持人黃子佼、金鐘視帝吳慷仁、《孤味》裡的孫可芳以及近年影視作品產量極多的劉冠廷獻聲。在記者會上，替角色「老魔王」配音的黃子佼，就提及當時只跟製作團隊聊了幾分鐘便決定加入，黃子佼說：「人物設定非常好，沒有人是絕對的好人，或絕對的壞人，不能用種族或者長相的分類去判斷，很呼應現實世界。」已經看完全劇的黃子佼也稱讚此作品「比預期中的更精彩」。

Photo Credit: 公共電視 黃子佼特地打扮成劇中配音角色老魔王造型參加直播

除了配音陣容豪華之外，音樂創作也不容小覷，邀請到五⽉天阿信擔任音樂統籌，集結獅子LION、旺福、美秀集團、茄子蛋、鼓鼓呂思緯以及小魏魏嘉瑩，為影集創作一系列歌曲。

記者會上，創作動畫歌曲〈今世世界紀錄〉的旺福小民表示：「創作的過程腦袋想的都是動畫情節，看完後心裡非常熱血沸騰，以前都覺得很多電玩漫畫配樂很好聽，這次有機會加入團隊，整個熱血噴發，寫的過程完全把自己當成勇者。」這首歌由旺福Mami來唱，她也表示：「配唱這首歌時，會想到旺福那種龐克精神，是很讓人找回初心的作品。」

而美秀集團鍵盤手冠佑創作插曲〈不能重生的冒險〉，他表示：「插曲必須讓歌曲保有與動畫能夠互相呼應的概念，曲風也會著隨劇情有所調整。」談及這次的創作靈感，冠佑補充：「電玩失敗了可以重生再來，在真實世界中如果失敗了總是伴隨代價，雖然做了不一定成功，但是不做一定不會成功。」

Photo Credit: 公共電視 美秀集團鍵盤手冠佑

鼓鼓呂思緯與小魏魏嘉瑩則是合作片尾曲〈愛的方法〉，最喜歡「魔王」角色的鼓鼓表示：「我是看動畫長大的，一部喜歡的作品，它的經典插曲會留在心中很久，而動畫中有正邪兩方，所以歌曲以對唱來呈現，但誰是真正的壞人，或好人，要留給觀眾去想像。」

本身是黃色書刊粉絲的小魏表示：「我覺得片尾曲可以是一部作品的『隱藏精神』，如果有一個隱藏的精神信念，可以貫穿整個作品，感覺好像會很棒。」

Photo Credit: 公共電視 小魏魏嘉瑩

歌曲之外，配樂則是請到了《返校》遊戲配樂師張衞帆，這次用老電玩元素來創作，他表示這是他做過最有趣的作品，6集製作方式比照電影模式，是貼著畫面來做的，希望大家會喜歡這次的嘗試。

《勇者動畫系列》中的歌曲皆為原創，後續也將發行原聲帶，而創作歌手黃奕儒透過配樂改編的全新作品〈風箏〉也將收入其中，他透露：「 歌曲前半比較抒情，訴說自我的困境與渴望 ， 後半比較搖滾，訴說起身去追逐自己失去的勇氣。」

Photo Credit: 公共電視 黃奕儒

《勇者動畫系列》首播在即，未來公視也將與文策院的內容開發專案計畫攜手合作，共同推動《勇者動畫系列》第二季之劇本開發，此舉也為台灣動畫產業注入一劑強心針，後續文策院則將持續支持開發更多台灣原創動畫作品，活絡產業。

公共電視《勇者動畫系列》共6集，將於7月4日起，每週日晚間10點於公視頻道、公視+播出，另外在8月1日myVideo，9月1日LINE TV全套上架，9月1日Netflix將在全球超過190個國家上架。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：楊士範