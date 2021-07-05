2021/07/05,
生活

分流上班、異地辦公、彈性工時⋯⋯疫情期間的「各種上班」英文怎麼說？

分流上班、異地辦公、彈性工時⋯⋯疫情期間的「各種上班」英文怎麼說？
Photo Credit: Austin Distel @Unsplash

我們想讓你知道的是

「分流上班」這個詞是比較新興的詞彙，英文中還沒有能精準對應的短詞語，不過我們可以透過句子描述這個狀況。句子中會用到片語take turns（輪流）或 alternate（輪流的、間隔的）這個單字。

嗨大家最近過得怎麼樣呢？三級警戒之後，大家的公司是採取「彈性工時」、「異地上班」還是「分流上班」呢？不管是哪種，都希望大家健健康康的，今天就來跟我們一起學習各類疫情相關單字吧！

彈性工時

所謂彈性工時，就是公司不要求員工在固定時間上下班，疫情期間，採取這種措施更可以使人潮分流，減低染疫風險。「彈性工時」的英文有很多種表達方式：

  • flextime
  • flexible work time
  • flexible (working) hours
  • flexible (working) schedules

Having flexible working hours can help disperse commuters during peak hours.（彈性工時有助於疏散尖峰時段的通勤人潮。）

A flexible working schedule allows employees to arrange their own working hours, which helps to enhance their efficiency.（彈性工時讓員工能安排他們自己的工作時間，有助於提升他們的工作效率。）

分流上班

許多公司在疫情期間會採取「分流上班制」，也就是公司將員工分組，輪流在家上班以及到公司辦公，以減少通勤人潮和到班人數。事實上，這個詞是比較新興的詞彙，英文中還沒有能精準對應的短詞語，不過我們可以透過句子描述這個狀況。句子中會用到片語take turns（輪流）或 alternate（輪流的、間隔的）這個單字喔：

My colleagues and I take turns coming to the office and working from home during the pandemic.（疫情期間，我的同事和我輪流到公司上班和在家工作。）

In response to the COVID-19 pandemic, we come to the office on alternate weeks to reduce crowding.（因應新冠肺炎，我們隔週輪流到公司上班，以降低人潮擁擠。）

小補充，大家應該都知道「居家辦公」的英文是WFH，全稱也就是work from home喔。

異地辦公

「異地辦公」也是個新興詞彙，意思也就是不在你平常辦公的大樓工作。有可能是分區辦公，或者分配有些人回家辦公等等喔。我們可以用到off-site（異地活動）這個字，可以當形容詞或副詞，舉個例子：

We had an off-site meeting in Eatogether, discussing the company’s new policy.（我們在饗食天堂異地開會，討論公司的新政策。）

那如果是「異地辦公」，可以說work off-site：

Half of the employees work off-site during the pandemic.（疫情期間，一半的員工異地辦公。）

三級警戒

「三級警戒」這個詞彙也是疫情期間出現的。英文可以說：

  • Level 3 alert
  • Level 3 epidemic alert
  • Level 3 COVID-19 alert

The CECC has announced that the nationwide Level 3 alert for COVID-19 has been extended for another two weeks, which is until July 12.（疫情指揮中心宣布，針對新冠肺炎疫情的全國三級警戒再延長兩週，也就是到七月十二日。）

小補充，CECC的全稱就是Central Epidemic Command Center（中央流行疫情指揮中心）喔。

群聚

「群聚」也就是指兩個人以上聚在一起，英文可以用gathering。「室內群聚」是indoor gathering，「室外群聚」則是outdoor gathering。「社交聚會」的英文可以說social gathering。

Charles is holding a social gathering on Saturday during the pandemic! I’m gonna report him.（Charles在疫情期間還要在禮拜六辦社交聚會欸！我要檢舉他。）

Under the Level 3 epidemic alert, indoor gatherings over 5 people and outdoor gatherings over 10 people are banned.（三級警戒期間，禁止室內五人以上群聚及室外十人以上群聚。）

「彈性工時」、「異地上班」、「分流上班」的英文，你都會了嗎？如果外國朋友詢問你疫情期間的上班狀況，你就可以用從本篇學到的英文跟他描述囉！別忘了，「三級警戒」期間禁止多人「群聚」唷，大家乖乖待在家學英文吧！

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈「彈性工時」、「分流上班」、「三級警戒」英文怎麼說？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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