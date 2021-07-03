【圖輯】奧運前夕的東京：本該是令人振奮的日子，卻變成毫無期待感的例行公事

今（2021）年4月，為了紀念夏季奧運開幕倒數100天，東京鐵塔和其他地標，用奧運代表色打光；但當晚雨水籠罩東京，這些建築被籠罩其中，彷彿象徵著本屆奧運深陷愁雲慘霧。

奧運標誌的身影在東京隨處可見，而這是東京第二次承辦夏季奧運。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

半個世紀之前的1964年，奧運預告著一個現代化的新時代來臨，東京這座城市在不到20年前結束的戰爭廢墟中崛起。當時，代表日本邁向新階段的象徵，是在開幕式前幾天通車的新幹線。

但在2020年4月，一樣有列車在東京穿行，但大部分座位空無一人。當COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情席捲日本和全世界時，民眾被要求留在家裡。本屆奧運整整往後延了一年。

現在，奧運又即將啟動，預計在7月23日開幕。但是，這本該是令人振奮、充滿民族驕傲感的日子，似乎已經變成毫無期待感的例行公事。

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「我好像無法像上次奧運那樣感到開心。」一位曾見證東京第一次辦奧運的老婦人，在傍晚散步時對丈夫這麼說。「這很令人沮喪，好像這是別人家的事情一樣。我不覺得這是我的國家所舉行的盛事。」

疫情還沒有結束，至今都有強烈的輿論要求取消或延遲奧運。

日本政府規劃，將會由已接種疫苗的運動員和代表團，組成一個「安全泡泡」的狀態下舉辦奧運；這是一場與主辦城市跟市民們生活脫節的體育賽事。

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即使東京數度發布緊急事態宣言，但是日常生活依舊運轉。有些街道在夜晚變得空無一人，但另一頭可能擠滿了喧鬧的人們。

這座城市有各種各樣的風景，包括欣賞城市天際線的情侶、看著日本歌舞伎表演的人們、享用迴轉壽司的顧客、品嚐精緻甜點的學生，或是在神社舉行結婚儀式的新人，這些都是東京的日常生活。

但共同特徵就是，幾乎所有的東京人都戴著口罩。

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當確診數下降時，人們就會出現在東京的休閒區域，對政府呼籲大家降低公共活動的規範，似乎沒有很在乎。

但若是確診數量增加，街道人潮就會減少，把原本擁擠的空間還給了這座城市，讓皇居顯得宏偉無比、東京鐵塔的光芒更加閃耀，東京地鐵沿著軌道發出的聲響更加清晰，走遍城市的每個角落。

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隨著人潮起伏，東京的風景也在不斷變化；不僅改變人們看待城市的角度，城市本身也確實會有些不同。

東京就像一個有著無數幾何圖案的萬花筒，圖案的樣貌隨著管子的傾斜和光線，展露出不同的花樣。

東京從來都不枯燥乏味。經歷了地震、戰爭與疫情的侵襲，東京在不同的考驗下，都有屬於自己的精彩樣貌。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航