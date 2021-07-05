柯文哲說公宅抽籤「要讓在地民眾有利可圖」，天下沒有白吃的午餐，我請客你買單

「在股票市場，內線交易是很嚴重的罪名。但是就不曉得說，在政治場域內線交易要算怎麼樣的罪名？」 2021/6/12 台北市長柯文哲

回到那一年的居住正義，2017年在北市松山區健康路上一塊施工已久的工地終於落成，這就是「健康公共住宅」。當年經過報導以及市府各局處敲鑼打鼓，座落西松公園對面的市政亮點已然成形，多少租屋族莫不趨之若鶩，求神拜佛只求一住。

當年總共有8532位國民申請共472戶的健康公宅 [1]，台北市分了幾個籤筒，對應不同的身分各有不同的戶數。各種申請身分中最低的機率就是「北漂」，北漂一房型中籤率竟然不到百分之1，只有0.83%。而之所以如此低是因為台北市政府在這個籤筒只放了25間房，但是共有2718位北漂申請者來抽。

但另一群人卻有不同際遇，台北市政府特別為他們準備了152間房來獨立抽籤，這個特殊的身分叫做「在地區里」（住在建案旁邊的人）而其中最高的中籤率居然高達20.61%，而且還有229個人可以在籤筒裡面多放一支籤來加倍中籤率，而加籤並非弱勢或是在外租屋住頂加，而僅僅是因為住在公宅對面而已，最終導致「在地區里」中籤機率完全輾壓實際在台北租屋的北漂仔。

2018年的柯文哲市長推出健康公宅時脫口而出：「要讓在地民眾有利可圖」。這樣的簡單概念讓他登上媒體的版面，眾人稱羨大智慧，利用公宅加籤安撫里民一舉解決長期抗議灑冥紙的沉痾，果然是治國如治傷，俠者仁醫也。

天下沒有白吃的午餐，總有人要買單。

2018年以來，柯文哲發明了可以獲得諾貝爾獎的公宅加籤制度，一路從健康社會住宅（2018年2月22日）、興隆D2社會住宅（2018年9月6日）、洲美社會住宅（2019年4月23日）、青年一期社會住宅（2019年5月23日）、東明社會住宅（2019年10月30日）、明倫社會住宅（2021年1月8日）全部都有。

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但是加籤是給人民福利，為何本文卻又要檢討該項措施反而是撕裂了真正的居住正義？

重點在加籤者的身分以及過高的中籤率，就像是在疫苗缺乏時根本不急迫卻打了疫苗的人。

加籤者戶籍僅僅憑藉位於公宅建案所在的「里範圍」之內，甚至距離建案最近也只有幾公尺而已。以防疫的戰爭來做為比較，這場戰爭叫做居住正義，而公宅就是具有政策目的「戰略性物資」，但是柯文哲卻以「你出經費我做莊」的概念請做公關，再加上「政治場域內線交易」讓最沒有急迫需求的居民以高倍率中籤。

最具爭議的抽籤比／倍率 一房型比一房型 在地區里機率% 北漂機率% 相差倍 健康社會住宅 20.61 0.83 24.8 東明社會住宅 24.46 0.68 36 明倫社會住宅 37.4 1.1 34

「關鍵資訊」是什麼？答案就在《招租說明手冊》的抽籤資格中，設計初衷就是為了排除有房地產的家戶來抽籤，所以用「北北基桃房產限制」來把關。

但該項限制卻有一個合法漏洞可以繞過去，而且只有少數人才知道規避的方法，所以對「有辦法的人」而言該項防堵形同虛設，這一個漏洞讓住在公宅對面有房的人居然可以優先入住，一房型看來，不只松山區的健康公宅相差24倍，南港區的東明公共住宅更相差36倍。大同區明倫公宅相差34倍 [2]。

台北市政府歷年來的加籤數據 基地位置 社會住宅名稱 在地區里所有房型加籤數 松山區健康路285號 健康社會住宅 229 文山區興隆路四段105巷31號 興隆D2區社會住宅 69 北投區福美路180號 洲美社會住宅 6 萬華區青年路188號 青年一期社會住宅 96 南港區南港路二段60巷16號 東明社會住宅 79 文山區久康街24巷36號 木柵社會住宅 38 大同區民權西路237之8號4樓至10樓 大橋頭社會住宅 11 大同區承德路三段285號 明倫社會住宅 28 小計 556 數據來源：都發局抽籤現場蒐證錄影帶 製表：台北冷芝士

其實只要符合資格，住在建案對面的居民本來就可以抽籤，但是利用特殊方式獲得加籤倍率就是不公不義。想請教在座的各位，看到這篇文章之前有聽過市府的加籤抽公宅大法嗎？

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歷年來柯文哲使用的敦親睦鄰戶的身分以及加籤制度，好比胡瓜的節目《綜藝大集合》在廟埕前面「送幸福」一樣大方放送，卻忘了告訴你台北市松山區「健康公宅」拿中央政府內政部營建署補助16.88億，以及台北市南港區「東明公宅」拿中央政府內政部營建署補助7.6億，但並未因此顧及整體國家利益，柯文哲歷年來讓建案對面的里民總共加了556隻籤，嚴重打壓北市租屋族的權益也打擊國家的居住正義政策。

用戰略物資做公關，我請客來你買單，套用柯文哲自己的說法，又該要算怎麼樣的罪名呢？

註解

扣除青年戶 以一房型計算。（算式 = 「在地區里中籤率」除以「北漂中籤率」）健康20.61/0.83=24.8倍｜東明24.46/0.68=35.9倍，四捨五入=36倍｜明倫：37.4/1.1=34倍

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航