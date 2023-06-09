林智堅論文抄襲案調解成功，余正煌撤告著作權、妨害名譽兩案，要求林捐款30萬給公益團體

前新竹市長林智堅的台大國發所碩士論文抄襲風波，今（9）日出現重大進展。當時林智堅的「同門學長」調查局新竹縣調查站調查官余正煌，去年9月主張林智堅涉違反著作權法提出告訴，全案由台北地院接手審理後，認為並非沒有和解空間，安排試行調解，今天下午經過約2個半小時的調解，雙方達成和解，此案就此落幕。

原審法官退休，新法官認為雙方有調解空間

北院今年1月11日首次傳喚被告林智堅，林智堅出庭時主張，他沒有抄襲余正煌論文的動機及必要，所以沒有認罪問題，否認犯罪。林智堅強調，他的論文是是以2014年自己參與新竹市長選舉作為依據所寫作，引用他委託民間公司做的民調進行分析研究，完全是原創，沒有抄襲的問題。且是陳明通老師指導。

然而余正煌則主張林智堅抄他論文，還稱自己原創，變成他好像才是抄襲的人，傷害了他的名譽，加上指導教授陳明通當時出面支持林智堅，因此他必須透過司法來捍衛自己的清白。

然而林智堅今年2月突然宣布撤回對台大的訴願，也不對中華大學提出行政訴訟，並對於論文寫作瑕疵一事致歉。

台北地院原承審法官張德寬，首次開庭後諭知全案候核辦，未安排下次庭期，也為自己4月18日將退休的規劃進程，預留移交時間與空間，他在4月退休，全案重行分案，由法官許峻彬中籤承審，許峻彬接手承審之後，看完雙方的資料，認為有調解空間，日前通知兩造雙方將試行調解。

全案今天下午3時35分起進行調解，直到晚間6時35分，林智堅才從北院三樓調解的法庭下至一樓，正式宣告結束；但林智堅並未正式受訪，看到媒體僅表示「大家辛苦了，謝謝」便離開；余正煌則因為調查員身份，不願意曝光，循台北地檢署離去。

余正煌不要賠償，要求林「公益捐款30萬」

林智堅委任律師胡中瑋說明，經雙方當面溝通、化解歧見，林智堅願就台大碩士論文一案，造成社會紛擾，深感抱歉，並對余正煌及其家人造成諸多困擾，深感不捨，林智堅曾在媒體上針對余正煌的批評並不恰當，誠心希望雙方調解成立後，生活能回歸正常。

余正煌委任律師吳俊達說，今天協商結果非常順利，林智堅跟余正煌單獨聊了40分鐘，雙方有充分意見交換，林智堅也很有誠意跟余正煌表示一些想法及歉意，除了胡中瑋律師所發表的共同聲明外，林智堅也依照余正煌指定捐款30萬元給公益團體。

而余正煌這邊將會撤回侵害著作權的自訴案，以及台北地檢署提出的妨害名譽告訴，未來不會再對論文事件提出任何訴訟。

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核稿編輯：翁世航