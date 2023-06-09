林智堅論文抄襲案調解成功，余正煌撤告著作權、妨害名譽兩案，要求林捐款30萬給公益團體
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林智堅跟余正煌單獨聊了40分鐘，雙方有充分意見交換，林智堅也很有誠意跟余正煌表示一些想法及歉意，將也依照余正煌指定捐款30萬元給公益團體。
前新竹市長林智堅的台大國發所碩士論文抄襲風波，今（9）日出現重大進展。當時林智堅的「同門學長」調查局新竹縣調查站調查官余正煌，去年9月主張林智堅涉違反著作權法提出告訴，全案由台北地院接手審理後，認為並非沒有和解空間，安排試行調解，今天下午經過約2個半小時的調解，雙方達成和解，此案就此落幕。
原審法官退休，新法官認為雙方有調解空間
北院今年1月11日首次傳喚被告林智堅，林智堅出庭時主張，他沒有抄襲余正煌論文的動機及必要，所以沒有認罪問題，否認犯罪。林智堅強調，他的論文是是以2014年自己參與新竹市長選舉作為依據所寫作，引用他委託民間公司做的民調進行分析研究，完全是原創，沒有抄襲的問題。且是陳明通老師指導。
然而余正煌則主張林智堅抄他論文，還稱自己原創，變成他好像才是抄襲的人，傷害了他的名譽，加上指導教授陳明通當時出面支持林智堅，因此他必須透過司法來捍衛自己的清白。
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然而林智堅今年2月突然宣布撤回對台大的訴願，也不對中華大學提出行政訴訟，並對於論文寫作瑕疵一事致歉。
台北地院原承審法官張德寬，首次開庭後諭知全案候核辦，未安排下次庭期，也為自己4月18日將退休的規劃進程，預留移交時間與空間，他在4月退休，全案重行分案，由法官許峻彬中籤承審，許峻彬接手承審之後，看完雙方的資料，認為有調解空間，日前通知兩造雙方將試行調解。
全案今天下午3時35分起進行調解，直到晚間6時35分，林智堅才從北院三樓調解的法庭下至一樓，正式宣告結束；但林智堅並未正式受訪，看到媒體僅表示「大家辛苦了，謝謝」便離開；余正煌則因為調查員身份，不願意曝光，循台北地檢署離去。
余正煌不要賠償，要求林「公益捐款30萬」
林智堅委任律師胡中瑋說明，經雙方當面溝通、化解歧見，林智堅願就台大碩士論文一案，造成社會紛擾，深感抱歉，並對余正煌及其家人造成諸多困擾，深感不捨，林智堅曾在媒體上針對余正煌的批評並不恰當，誠心希望雙方調解成立後，生活能回歸正常。
余正煌委任律師吳俊達說，今天協商結果非常順利，林智堅跟余正煌單獨聊了40分鐘，雙方有充分意見交換，林智堅也很有誠意跟余正煌表示一些想法及歉意，除了胡中瑋律師所發表的共同聲明外，林智堅也依照余正煌指定捐款30萬元給公益團體。
而余正煌這邊將會撤回侵害著作權的自訴案，以及台北地檢署提出的妨害名譽告訴，未來不會再對論文事件提出任何訴訟。
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核稿編輯：翁世航
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「Material Science for Good」啟蒙青年行動家的第一步，就從李長榮教育基金會獎學金活動開始！
我們想讓你知道的是
所謂青年行動家，其所具備的不僅只限於改變社會的口號或空想，而是能將個人的力量付諸實現，李長榮教育基金會獎學金活動號招青年學子發揮創意能量，將夢想進一步化為行動方案。
「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」李長榮集團總裁李謀偉表示，「我們希望鼓勵同學們，尤其材料、化學、化工專長的同學，做更多的好事情，我們這個行業（材料產業）可以解決世界上的很多問題。」
Material Science for Good，以創新技術為社會帶來正向改變
李長榮教育基金會歷年均以國際趨勢為主題和同學交流，第十一屆的獎學金營隊主題為「Material Science for Good」，李謀偉總裁親自說明主題發想，在一百多年前的19世紀，即使貴為國王，居所一樣沒有抽水馬桶、沒有電力能使用，生活十分不便；而現今人們擁有的舒適便利生活，是靠一百多年來材料科學的進步所成就。
“人類不知節制，將資源用到極限而帶來災難，災難發生時大家就說是材料科學、化學的問題，可是要解決這些問題，其實也是要靠材料科學。”
入選李長榮教育基金會優秀學生獎的學生除了能獲得獎學金支持外，也透過參與李長榮獎學金營隊，在活動中激發出自我潛能、拓展不同領域的視野與人脈。2022年第十一屆優秀學生獎學金即吸引到數百位化工、化學、材料、商管等相關科系學生報名，相當踴躍。
打造良性成長循環空間，與學生互相激勵
第十一屆獎學金活動共分為實體營隊、線上課程與分組提案競賽。李謀偉總裁笑說：「我們營隊是沒有考古題的！我們要找的是不同的觀點、不同的想法。」
實體營隊透過分組競賽培養學員成為「青年行動家」所需的五大關鍵能力，包含問題解決能力、領導力、團隊合作力、自由與紀律、創業家精神。每道競賽關卡皆充滿挑戰性，例如將學員分別限制不同感官運作能力，像是遮蔽視線、限制不能說話，讓學員透過其餘感官來熟悉彼此；或以「如何讓員工更彈性安排工作時間？」等實務題目為題，小組在五分鐘短暫討論後，遊說總裁或資深長官同意請求，考驗學員的溝通與談判能力。每項活動皆鼓勵學員發揮能力、建立團隊合作的默契，讓學員們彼此啟發成長。
許多學員皆表示在營隊活動中體會到團隊合作重要性、學習更多面向的思考觀點。學員林中冠分享，「每個人都有自己的專長跟缺點，在一個團體裡就是要強化大家的優點，解決彼此的缺點，來完成一件事情。」學員吳佳穎則表示：「想藉由活動認識更多不同領域的人、跟他們學習，在這裡發現大家都很樂於傾聽別人的意見，有想法也會立即告訴你。」活動中也安排李謀偉總裁與多位資深主管與學員們進行交流，透過不同世代的對談，雙方更激盪出多元觀點、在營隊的良性互動中皆能獲得成長的機會。
「青年行動家」找到可以付諸行動的實踐力量，進而做出實際改變
李謀偉總裁勉勵學員：「面對未來的各種變化，不只要思考如何超前部署、做好萬全準備，更要擁有利他的精神持續回饋社會，實踐企業公民的責任，這正是領導者的勇氣。」而第十一屆獎學金營隊的「青年行動家」提案競賽，讓學員能夠充分發揮利他精神與創新觀點。提案競賽以「我看到、我想到、我做到」為主軸，將學員分成小組，由各組邀請非營利組織合作，發掘社會中待解決的問題並設計解決方案，獲選最佳提案的組別，該小組合作的非營利組織就能獲得20萬元實踐費用，讓學員們的想法轉化為實際行動，進而擴大影響力。
李長榮教育基金會持續致力培育新世代專業人才
長期關注台灣化學、材料相關領域的李長榮教育基金會，除了舉辦優秀學生獎學金活動外，另外還有博士生獎助學金以及李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference，簡稱BRC）等人才培育計畫，致力培育國內優秀學子，推動創新研究思維。
其中BRC論壇更是由李謀偉總裁與李長榮教育基金會楊賽芬董事長捐贈的學術交流活動，仿效美國戈登論壇（Gordon Research Conference)，每年年初在台灣選擇遠離塵囂的處所，邀請全球化學、化工、材料領域諾貝爾獎等級的的頂尖科學家，在無壓力的環境下自由開放地進行學術討論、促進研究靈感的交流激盪。
BRC論壇被國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）副主席暨下屆主席、以色列化學學會會長Dr. Ehud Keinan看好有機會成為世界前四大化學論壇之列，義不容辭地自第三屆論壇開始從翁啓惠院士手中接下BRC科學顧問委員會主席的任務，更讓本地優秀研究生不需自費出國就能獲得國際級頂尖學者的建議與指教，為台灣的教育與研究灌注動力，藉此提供國內優秀人才與國際頂尖科學家交流的機會。
未來李長榮教育基金會也將持續推出各項計畫，提供更多舞台與培育資源給未來的青年行動家，將影響力種子種在每個學員心中，期許優秀青年能勇於以「For Good」精神為社會注入更多創新能量。
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