打工族紓困補貼領不到？ 立委籲勞動部「亡羊補牢」修正規定

受到國內疫情影響，行政院日前推出紓困4.0方案，為了照顧打工族，針對「部分工時受雇勞工」生活補貼1萬元，申請資格簡便，約有41萬人能受惠。其中，勞動部規定須在4月30天當天在保、且月投保薪資低於2.13萬元的受僱勞工，才能領取紓困補助。

然而，4月30日是今年五一勞動節補假的日期，規定又僅以該日為標準，當天沒排到班的打工族，如果是以「日投保」的方式在保，就會被認定為未受疫情影響，被排除在紓困補助名單之外。

立委邱顯智於臉書表示，近期收到許多民眾陳情，由於不少打工族是以「日投保」而非「月投保」的方式加保，上班加保、下班就馬上退保，雇主因此不用負擔一整個月的保費。 若以「日投保」方式處理者，當天如未排班，就不符合本次紓困補貼的請領規則。

不符申請資格的打工族，勞動條件可能更差

在飲料店打工的大學生Wade就表示，自己上網申請打工族紓困補貼時，發現不符資格，查詢後才知道雇主是以「單日投保」的方式處理，且他在4月30日沒有排班，因此完全無法申請。雇主節省保費的開支，反而懲罰到受雇的打工族群。Wade認為，自己以往只在乎實領的時薪，有了這次經驗後，未來會更仔細了解相關的勞動權利。

邱顯智昨（1）日再次在臉書發文指出，勞動部犯的錯誤就是把「有工作事實未保勞保」的勞工，排除在紓困的大門之外。他認為，有實際工作、但連單日投保都沒有的勞工，在台灣並不少見，這些人的勞動條件還可能更糟糕。

同樣身為大學生的小雲，需要負擔自己在校外租屋的全額房租，除了有一份在補習班已達兩年的打工，也在系上擔任助理。但是，補習班工作沒有聘僱合約，而系上工作雖簽約3個月，但這3個月工作時間是打散到一整個學年，導致她現在雖然有執行助理的工作，但已經沒有勞保。

目前小雲考慮改為申請教育部提供的「校外住宿租金紓困補貼」，但是不僅手續繁雜許多，若順利通過，最高金額也僅約打工族補貼的一半。小雲也表示，原本認為只要領到的薪資是一樣的，沒有照正常聘雇程序走也沒關係，直到遇上疫情影響，才發覺權益可能因此受損。

立委呼籲勞動部應儘速修正發放對象

立委高嘉瑜也在臉書上指出，保障打工族很重要，但如果因為雇主為了壓低保費、只用當日投保的方式處理，勞工就被排除在這次紓困之外，只剩其他申請條件較嚴格的紓困可以申請。甚至造成同一間公司的員工，有些能領取打工紓困，有些則不能的亂象。高嘉瑜認為，僅以單日作為認定標準十分不公平，應該改為認定4月份有投保滿一定天數的打工族為紓困對象。

邱顯智表示，眾多打工族的工作是排班制，工作型態本身就已相對弱勢，但卻因為「不夠幸運」，就被排除在紓困補助對象之外。他也呼籲勞動部應亡羊補牢，將發放對象修正規定為「4月參加就業保險滿7日（或更低）以上者」，才能真正符合打工族的勞動現況，協助更多打工族度過難關。

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：楊士範